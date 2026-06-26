Base ağında iki saatlik durma yaşandı! Yükseltme öncesi neler oldu?

Coinbase’in katman 2 ağı Base’te perşembe günü yaklaşık iki saat süren bir kesinti yaşandı. Geçersiz bir bloğun fikir birliği sürecini bozduğu ve bu nedenle zincirdeki tüm işlemlerin durduğu aktarıldı. Ağın durum sayfasına göre bu olay, son 90 gündeki en büyük hizmet kesintisi olarak öne çıktı.

Kesinti nasıl başladı?

Sorun 16.03 UTC’de başladı. Base’in durum sayfasında ana ağdaki blok üretimi “sağlıksız” olarak işaretlendi. Kısa süre sonra ekip, blok üretimiyle ilgili bir sorun üzerinde çalıştıklarını kamuoyuna duyurdu ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bildirdi.

Base ekibi, ana ağın blok üretimindeki sorun nedeniyle geçici olarak durduğunu, buna karşın ağ üzerindeki tüm varlıkların güvende kaldığını açıkladı.

Daha sonra yapılan güncellemelerde, geçersiz bir bloğun sıralama hattına girmesi nedeniyle fikir birliği hatası oluştuğu ve bunun yeni blok üretimini engellediği belirtildi. Ekip, ilk açıklamadan 50 dakika sonra, 16.52 UTC itibarıyla sorunun kaynağını tespit ettiklerini duyurdu.

Mini sözlük: Fikir birliği, blokzincirde ağdaki düğümlerin hangi işlemlerin geçerli olduğu konusunda ortak karara varma mekanizmasıdır. Sıralayıcı ise işlemleri toplayıp bloklara dönüştüren yapıdır; tek bir sıralayıcıya dayalı sistemlerde bu katmandaki bir arıza, ağ genelinde durmaya yol açabilir.

İki saat sonra yeniden çalıştı

Kesintiden yaklaşık iki saat sonra Base yeniden çalışmaya başladı. Ekip, ekosistem genelinde toparlanmanın büyük ölçüde doğrulandığını, takılı kalan bazı düğümlerin ise yeniden başlatma ve eşitlemenin ardından normale döneceğini bildirdi.

Base ekibi, blok üretiminin yeniden normal seyrettiğini, ekosistemde geniş çaplı toparlanmayı doğruladıklarını ve kalan sorunlu düğümlerin yeniden başlatma ile eşitleme sonrasında düzelebileceğini belirtti.

Ayrıca kesintinin temel nedeninin bulunduğu ve öğrenilenler ile düzeltmeleri içeren ayrıntılı bir olay sonrası raporun paylaşılmasının öncelik taşıdığı ifade edildi. Base, Coinbase tarafından geliştirilen ve Ethereum üzerinde çalışan büyük katman 2 ağlarından biri olarak biliniyor.

Yükseltme öncesine denk geldi

Kesinti, planlanan Beryl yükseltmesinden yalnızca saatler önce yaşandı. Söz konusu güncellemenin, stabilcoinler ve tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları için yeni bir token standardı dahil çeşitli değişiklikler getirmesi hedefleniyordu.

Durum sayfasındaki verilere göre bu, Base ana ağında son 90 gündeki ilk blok üretim durması oldu. Ancak ağ daha önce de sorunlarla karşılaştı. Mayıs ayında yaklaşık 30 saat süren para çekme problemleri yaşanmış, Ağustos 2025’te de başka bir kesinti kayda geçmişti.

Piyasa tarafında da dikkat çekti

Base ekibi, ekosistemdeki düğüm operatörlerine eşitlemeyi kolaylaştırmak için düğümlerini yeniden başlatmalarını tavsiye etti. Öte yandan son işlem gününde Coinbase hissesi yüzde 5’in üzerinde geriledi. COIN hissesi 142.52 dolar civarında işlem gördü.