Kayıt Banner
Cardano (ADA)

SecondFi saldırısında 21 ile 23 Haziran 2026 arasında 374 Cardano cüzdanından 16 milyon ADA çalındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 21 ile 23 Haziran 2026 arasında SecondFi saldırısında 374 cüzdan etkilendi ve $ADA içinde 16 milyonluk kayıp oluştu.
  • 📌 İki saldırganın üç otomatik dalga halinde hareket ettiği ve 4 milyonun üzerinde ADA’nın tek bir işaretli adreste kaldığı açıklandı.
  • 🛡️ Acil müdahaleyle 129 milyon ADA güvence altına alındı ve geri ödeme için özel bir fon kuruldu.
  • ⚠️ Etkilenen kullanıcılardan seed ifadesiyle kendi başına taşıma yapmaması ve yalnızca resmi süreci izlemesi istendi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano ekosistemindeki cüzdan sağlayıcılarından SecondFi, 21 ile 23 Haziran 2026 tarihleri arasında yaşanan güvenlik ihlalinde 374 cüzdan adresinin etkilendiğini açıkladı. Olayda yaklaşık 16 milyon ADA çalındı. Bu tutarın güncel karşılığı 2,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Cardano’nun kurucu kuruluşları arasında yer alan EMURGO ise olay sonrası resmi bir bilgilendirme paylaşarak zarar gören kullanıcıların tamamına geri ödeme yapılmasının hedeflendiğini duyurdu.

İçindekiler
1 Saldırının kapsamı ve tespit edilen adresler
2 Acil müdahale ve geri ödeme süreci
3 Etkilenen kullanıcılar için kritik uyarılar

Saldırının kapsamı ve tespit edilen adresler

Şirketin aktardığı bilgilere göre saldırı dört ayrı olay içinde, üç otomatik dalga halinde gerçekleşti. Adli inceleme sürecinde iki ayrı saldırganın izine ulaşıldı. Birinci saldırganın ilk iki dalgada 171 cüzdanı hedef aldığı, işlemleri koordineli ve otomatik biçimde yürüttüğü belirtildi. İkinci saldırganın ise üçüncü dalgada bağımsız hareket ederek 203 ek cüzdanı boşalttığı kaydedildi.

SecondFi, soruşturmaya ilişkin son güncellemeyi paylaşırken 21 ile 23 Haziran 2026 arasında çok sayıda Cardano cüzdanından fonların sofistike ve otomatik bir saldırıyla çekildiğini, iki saldırgana ait adreslerin tespit edilip ayrıştırıldığını bildirdi.

SecondFi, topluluk şeffaflığı gerekçesiyle saldırganlara bağlı adresleri kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıklamasına göre birinci saldırgan üç toplama cüzdanı ve tek bir merkezi ücret adresi kullandı. Bu yapıların aynı stake anahtarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. SecondFi ayrıca ikinci saldırgana bağlı işaretlenmiş bir toplama adresinde 4 milyondan fazla ADA bulunduğunu ve bu adresin izleme altında olduğunu duyurdu.

Mini sözlük: Stake anahtarı, Cardano ağında birden fazla adresi aynı staking kimliği altında ilişkilendirmeye yarayan yapıdır. Bu nedenle zincir üstü analizde farklı adresler arasındaki bağların kurulmasında önemli bir iz bırakabilir.

BaşlıkVeri
Etkilenen cüzdan sayısı374
Çalınan toplam tutar16 milyon ADA
Birinci saldırgana bağlanan cüzdanlar171
İkinci saldırgana bağlanan cüzdanlar203
İşaretlenen adreste kalan tutar4 milyon ADA’nın üzerinde

Şirket, kolluk kuvvetleri ve ilgili makamların resmi müdahale süreci kapsamında bilgilendirildiğini de açıkladı. Güvenlik analistleri, saldırının hızı ve koordinasyon düzeyinin önceden planlanmış, çok aktörlü bir operasyon ihtimalini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Acil müdahale ve geri ödeme süreci

SecondFi, ilk tespitin 22 Haziran’da yapılmasının ardından acil müdahale protokollerini devreye aldı. Mühendislik ekiplerinin saldırı vektörünü izole ettiği ve yeni kayıpları önlemeye dönük düzeltmeleri uyguladığı bildirildi. Platform da sınırlama önlemi kapsamında bakım moduna alındı.

Şirket, kod seviyesinde kapsamlı inceleme yapılması için dışarıdan bir güvenlik firması ve bağımsız ortaklarla çalışmaya başladığını duyurdu. Normal faaliyetlere, bu incelemeler tamamlanmadan dönülmeyeceği belirtildi. SecondFi’ye göre bu yaklaşım, operasyon hızından önce kullanıcı güvenliğine öncelik verilmesi anlamına geliyor.

EMURGO, cüzdan adres eşlemesinin tamamlandığını ve kurtarma sürecinin bir sonraki aşamaya geçtiğini açıkladı; etkilenen kullanıcılara resmi kanallar üzerinden doğrudan yönlendirme yapılacağını bildirdi.

Acil kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 129 milyon ADA güvence altına alındı. Geri kazanılan varlıkların koruma altında tutulduğu, ayrıca geri ödeme için özel bir restorasyon fonunun oluşturulduğu açıklandı.

Etkilenen kullanıcılar için kritik uyarılar

SecondFi ve EMURGO, ihlalden etkilenen cüzdanların adres ve özel anahtar düzeyinde kalıcı biçimde riskli kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Buna göre kullanıcıların seed ifadesini başka bir cüzdan uygulamasında yeniden yüklemesi, güvenlik sorununu ortadan kaldırmıyor.

Kullanıcıların varlıklarını kendi başlarına taşımaması ve riskli cüzdanları bağımsız biçimde başka ortamlara aktarmaya çalışmaması istendi. Şirketler, bu tür adımların ek kayıp veya yeni istismar riskini artırabileceğini, bu nedenle yalnızca resmi kurtarma sürecinin izlenmesi gerektiğini belirtti.

Taraflar, doğrulama temelli yapılandırılmış bir talep mekanizması üzerinde çalışıldığını da duyurdu. Sürecin zaman alabileceği, ancak doğruluk ve güvenlik amacıyla bu yapının tercih edildiği ifade edildi. Olayın ardından Cardano ekosistemindeki kuruluşlar ve ortakların da sınırlama çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano Vakfı, Brezilya’da iki yıllık ortaklıkla 130 profesyoneli blokzincir projelerine dahil edecek

Cardano’da $0.148 ile $0.150 destek bölgesi kırıldı, $0.1369 ve $0.1278 seviyeleri gündeme geldi

Cardano’da 16 milyon ADA alarmı! Kullanıcılardan gelen kayıplar ne gösteriyor?

Cardano ekosistemindeki SecondFi saldırısında 16 milyon ADA çalındı, toplam zararın 129 milyon ADA’yı aşabileceği uyarısı yapılıyor

Cardano’da kritik eşik 0.16 dolar! Sıradaki hareket için hangi sinyaller izleniyor?

Cardano ağındaki yeni adımlar sürerken ADA son 24 saatte %4,79 düşerek $0,1509 seviyesine geriledi

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Midnight City için yapay zeka ajanlarına yatırım yapacaklarını açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Polonya siber suç birimi, kripto para hesaplarını hedef alan SIM kart dolandırıcılığı soruşturmasında 4 kişiyi gözaltına aldı
Bir Sonraki Yazı Base ağında iki saatlik durma yaşandı! Yükseltme öncesi neler oldu?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Base ağında iki saatlik durma yaşandı! Yükseltme öncesi neler oldu?
COINBASE
Polonya siber suç birimi, kripto para hesaplarını hedef alan SIM kart dolandırıcılığı soruşturmasında 4 kişiyi gözaltına aldı
Kripto Para
Solana, tokenleştirilmiş hisse senedi piyasasında %97 paya ulaşırken SOL fiyatında kritik eşik izlendi
Solana (SOL)
Bitcoin opsiyonlarında savunma öne çıktı! Piyasa hangi riske odaklandı?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 2024 yılının en düşük seviyesi olan 58 bin dolara gerilerken, analistler 55 bin ve 68 bin dolar aralığına dikkat çekiyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?