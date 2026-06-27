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Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin bağlantılı cüzdan, 12 aylık sessizliğin ardından 7.000 ETH transfer etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Vitalik Buterin bağlantılı cüzdan, 27 Haziran’da 7.000 ETH’yi yeni bir adrese taşıdı.
  • 👀 Yaklaşık 12 aylık durgunluğun ardından gelen bu hareket, $ETH için borsa yatırma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
  • 📌 Aynı cüzdan daha önce 1.300 ETH transfer etmiş, bu varlıklar daha sonra Paxos’a ulaşmıştı.
  • 🧭 Buna rağmen alıcı cüzdan henüz çıkış işlemi başlatmadı ve 0xD04 adresinde 20.001 ETH kalmaya devam etti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ile bağlantılı olduğu belirtilen 0xD04 adresli cüzdanda 27 Haziran’da dikkat çeken bir hareket yaşandı. Söz konusu cüzdan, daha önce kullanılmamış bir adrese 7.000 ETH gönderdi. Transferin piyasa değeri işlem anında yaklaşık 11,06 milyon dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 Cüzdandaki hareket bir yıl sonra yeniden başladı
2 Önceki işlemler benzer bir tablo ortaya koydu
3 Piyasa katılımcıları yeni adresi izliyor

Cüzdandaki hareket bir yıl sonra yeniden başladı

Blokzincir izleme platformu Onchain Lens, işlemi Ethereum ağında onaylanmasının hemen ardından tespit etti. Platformun paylaştığı verilere göre ilgili cüzdan, bu transferden önce yaklaşık 12 ay boyunca kayda değer bir hareket göstermedi. Vitalik Buterin, Ethereum ağının kurucu isimleri arasında yer alıyor ve kripto piyasasında yakından izlenen figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

Onchain Lens, Vitalik Buterin ile ilişkilendirilen 0xD04 adresinin bir yıllık durgunluğun ardından 7.000 ETH’yi yeni bir cüzdana taşıdığını ve önceki benzer işlemler nedeniyle bu varlıkların merkezi bir platforma yönlenebileceğinin düşünüldüğünü aktardı.

Zincir üstü verileri izleyen analistler, transferin sonraki aşamada merkezi bir borsaya yatırma işlemiyle sonuçlanabileceğini değerlendiriyor. Bu yorumun temelinde, aynı adresin geçmişte sergilediği işlem düzeni bulunuyor. Bununla birlikte, yeni cüzdana aktarılan varlıkların haberin yayımlandığı sırada başka bir adrese gönderilmediği görüldü.

Önceki işlemler benzer bir tablo ortaya koydu

Aynı cüzdanın daha önce 1.300 ETH transfer ettiği, bu varlıkların da daha sonra Paxos’a ulaştığı kaydedildi. Paxos, dijital varlık altyapısı ve saklama hizmetleri sunan, düzenleyici uyuma odaklı bir finansal teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Paxos, kripto varlık saklama, transfer ve stabilcoin altyapısı sağlayan düzenlemeye tabi bir finans teknolojisi şirketidir. Merkezi borsalara veya kurumsal hizmet sağlayıcılara giden zincir üstü akışlarda adı sıkça görülebilir.

Bu geçmiş örnek, son 7.000 ETH transferinin de benzer bir rotayı izleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Yine de tek başına cüzdanlar arası hareket, doğrudan satış niyetine işaret etmiyor. Büyük tutarlı transferler güvenlik, saklama düzenlemesi veya idari ihtiyaçlar nedeniyle de yapılabiliyor.

İşlemMiktarYaklaşık değerDurum
Son transfer7.000 ETH$11,06 milyonYeni cüzdana gönderildi
Önceki transfer1.300 ETH$3,19 milyonDaha sonra Paxos’a ulaştı
Kalan bakiye20.001 ETH$31,6 milyonCüzdanda tutuluyor

Piyasa katılımcıları yeni adresi izliyor

Transferin ardından 0xD04 cüzdanında 20.001 ETH kaldı. Bu tutarın toplam değeri yaklaşık 31,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Başka bir deyişle, adresin varlıklarının büyük bölümü yerinde duruyor.

Yeni cüzdan henüz çıkış yönlü bir işlem başlatmadı. Bu nedenle transferin satış, yeniden yapılandırma ya da güvenlik amaçlı olup olmadığına dair kesin bir sonuca varılamıyor.

İşlem sırasında Ethereum fiyatı yaklaşık 1.583 dolar düzeyindeydi. Bu seviye, son 24 saatte yaklaşık %2’lik artışa işaret etti. Büyük cüzdanlardan gelen hareketler piyasada yakından takip edilse de, zincir üstü veriler tek başına nihai niyeti göstermeyebiliyor.

Vitalik Buterin ya da yetkili temsilcileri, transferin gerekçesine ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Alıcı cüzdanın sonraki adımı, piyasa gözlemcileri ve zincir üstü veri analistleri tarafından izlenmeye devam ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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