Cardano 0,15 dolar eşiğinde tutunuyor! Ekosistemde öne çıkan gelişmeler neyi işaret ediyor?

Cardano’nun yerel varlığı ADA, kritik bir destek bölgesine yakın seyrediyor. ADA, haberin hazırlandığı sırada 0,1484 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 0,56 geriledi. Fiyat tarafındaki baskıya karşın, Cardano ekosisteminde son dönemde öne çıkan gelişmeler kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde daha geniş bir tabloya işaret ediyor.

Vakıftan dijital kimlik odağı

Cardano Foundation’ın dijital kimlik odaklı çalışmaları, blokzincirin günlük hayatta kullanım alanını genişletme hedefinin son örnekleri arasında yer aldı. Vakıf, bireylerin dijital kimlikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına dönük yaklaşımını öne çıkarırken, bu girişimin aynı zamanda geliştirici ekosistemini desteklemeyi amaçladığı görülüyor. Cardano Foundation, Cardano ekosisteminin gelişimini destekleyen ve standartlar, eğitim ile kurumsal iş birlikleri üzerinde çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak biliniyor.

Cardano Foundation, dijital kimlik alanındaki sorunun büyüklüğüne dikkat çekerek yaklaşık 1 milyar insanın sistemin dışında kaldığını, siber saldırıların ise neredeyse yüzde 80’inin kimlik temelli zafiyetlerle başladığını vurguladı.

Bu tür adımların ADA fiyatına hemen yansıması beklenmeyebilir. Buna karşın girişim, Cardano tarafında gerçek dünya kullanımına dayalı blokzincir benimsenmesini artırma yönündeki çabanın sürdüğünü gösteriyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler

TradingView verilerine göre ADA, hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, alıcılar daha güçlü bir dönüş ortaya koyana kadar genel eğilimin zayıf kaldığına işaret ediyor.

Bununla birlikte satış baskısında sınırlı bir yavaşlama dikkat çekiyor. MACD histogramındaki hafif toparlanma, aşağı yönlü ivmenin önceki döneme kıyasla bir miktar zayıfladığına işaret edebilir.

Piyasada alımların güç kazanması ve 0,157 dolar direncinin aşılması halinde 0,172 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Tersi durumda 0,145 dolar desteğinin kırılması, satışların derinleşmesine yol açabilecek bir risk olarak öne çıkıyor.

Zincir üstü veriler karışık sinyaller veriyor

DeFiLlama verileri, Cardano’nun merkeziyetsiz finans tarafında yıl başından bu yana toplam kilitli varlık miktarında belirgin düşüş yaşadığını gösteriyor. Bu tablo, ekosistemdeki likiditenin önceki döneme göre daha zayıf seyrettiğini düşündürüyor.

Öte yandan aktif adres sayısındaki artış, ağ üzerindeki kullanıcı katılımının dirençli kaldığını ortaya koyuyor. Sermaye girişleri aynı ölçüde güçlenmemiş olsa da kullanıcıların ekosistemle etkileşimini sürdürmesi, ağ faaliyetinin tamamen zayıflamadığına işaret ediyor.

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon miktarı son aylarda daha dengeli bir görünüm sergiledi. Bu durum, işlem yapan katılımcıların piyasadan bütünüyle çekilmek yerine mevcut pozisyonlarını korumayı tercih ettiğini gösteriyor. Tasfiye verileri de önceki oynaklığın ardından kaldıraç kullanımında daha dengeli seviyelere dönüldüğünü ortaya koyuyor.