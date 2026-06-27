Ethereum $1.584 ile $1.683 aralığında sıkışırken, analistler $1.750 aşılırsa $2.000 seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor

Ethereum, son 24 saatteki sınırlı toparlanmanın ardından 1.579,52 dolar civarında işlem görüyor. Buna karşın daha geniş teknik görünümde baskı sürüyor. Fiyatın, piyasanın yeniden güç kazandığına işaret edebilecek kritik eşiklerin altında kalması, kısa vadeli görünümü temkinli tutuyor.

Kritik direnç ve kısa vadeli senaryo

Analist Ted Pillows, Ethereum’un son dip seviyelerini yeniden test ettiğine ve momentumun zayıf kaldığına dikkat çekiyor. Onun değerlendirmesine göre 1.750 dolar bölgesi ana direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin yeniden kazanılması halinde önümüzdeki dönemde 1.980 ile 2.000 dolar aralığına doğru bir rahatlama yükselişi görülebilir. Daha yukarıda ise 2.079 dolar bir sonraki güçlü arz bölgesi olarak izleniyor.

Analist Ted Pillows, 1.750 dolar seviyesinin destek olarak geri alınmasının, Ethereum’da 1.980 ile 2.000 dolar bandına uzanabilecek bir toparlanmanın önünü açabileceğini aktarıyor.

Buna karşılık 1.750 doların aşılamaması halinde son yükseliş denemesinin zayıf kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda 1.560 doların yeniden test edilmesi, ardından 1.500 dolara ve daha derinde 1.370 dolar bölgesine doğru geri çekilme ihtimali öne çıkıyor.

Seviye Teknik anlamı 1.750 dolar İlk kritik direnç 1.980 ile 2.000 dolar Toparlanma hedef bölgesi 1.500 dolar Aşağı yönlü ilk önemli destek 1.370 dolar Daha derin destek alanı

Hacim bölgesi karar alanı olarak öne çıkıyor

Ali Charts, Ethereum’un 1.584 ile 1.683 dolar arasında önemli bir hacim bloğu içinde işlem gördüğünü belirtiyor. Bu aralıkta yaklaşık 4 milyon ETH el değiştirdi. Bu nedenle söz konusu bant, piyasanın bir sonraki yönünü belirleyebilecek ana karar bölgesi olarak görülüyor. Ali Charts, zincir üstü ve piyasa verilerine dayalı grafik paylaşımlarıyla tanınan bir kripto analisti olarak biliniyor.

Ethereum bu bölgeyi destek olarak koruyabilirse 1.980 ve 2.079 dolar seviyelerine giden yol yeniden açılabilir. Ancak 1.584 doların altına sarkılması ve bu seviyenin geri alınamaması durumunda yapının zayıflayabileceği, 1.500 ve 1.370 dolar desteklerinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Büyük yatırımcı verileri baskının sürdüğüne işaret ediyor

Darkfost tarafından paylaşılan değerlendirme, büyük Ethereum cüzdanlarının gerçekleşmemiş kar oranlarının negatife döndüğünü ortaya koyuyor. Bu görünüm, büyük yatırımcıların zarar bölgesine geçtiğine ve piyasada teslimiyet benzeri bir baskının oluştuğuna işaret ediyor. Benzer bir tablo daha önce 2019 döneminde de görülmüştü.

Büyük yatırımcıların zarar bölgesine geçmesi, Ethereum’da hemen dip oluşacağı anlamına gelmiyor; ancak piyasanın belirgin bir stres alanına girdiğine işaret ediyor.

Bu çerçevede 1.584 ile 1.500 dolar aralığı kısa vadede önemini koruyor. Satış baskısının derinleşmesi halinde 1.370 ile 1.070 dolar bandı daha geniş alım bölgesi olarak öne çıkıyor. Cyclop, bu aralıkta güçlü talep birikebileceğini savunurken, bazı analistler daha uzun vadede 1.300 ile 1.200 dolar çevresinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Genel görünüm temkinli kalıyor

Mevcut tabloda Ethereum için en net olumlu sinyal, 1.584 ile 1.683 dolar bandının korunması ve ardından 1.750 doların geri alınması olacak. Bu gerçekleşmediği sürece toparlanma kırılgan görünmeye devam ediyor. Aşağı yönlü kırılmada 1.500 ve 1.370 dolar seviyeleri, yukarı yönlü güçlenmede ise 1.980 ile 2.000 dolar aralığı piyasanın ana odak noktaları olmayı sürdürüyor.