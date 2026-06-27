Hong Kong’da kripto için yeni vergi adımı gündemde! 2027 öncesi hangi kurallar devreye girecek?

Hong Kong’da kripto para borsaları ve hizmet sağlayıcıları için vergi odaklı yeni bir raporlama düzeni gündeme geldi. Yasama Konseyi’nin değerlendirdiği tasarı kabul edilirse, lisanslı platformlar kullanıcılarının vergi mukimliği bilgilerini toplamak, doğrulamak ve belirli durumlarda vergi makamlarıyla paylaşmakla yükümlü olacak.

Yeni raporlama tasarısında öne çıkan yükümlülükler

Düzenleme, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi olarak bilinen CARF yapısını esas alıyor. Bu model, 17 Haziran’da kabul edilen vergi bilgisi paylaşım düzenlemesine benzer bir uyum çerçevesi içeriyor. Hong Kong milletvekili Priscilla Leung, 26 Haziran’da Ming Pao’da yayımlanan değerlendirmesinde iki düzenleme arasında benzerlik bulunduğunu yazdı.

Tasarıya göre lisanslı kripto platformları, hangi kullanıcıların raporlama kapsamına girdiğini belirleyecek. Bunun yanında kullanıcıların vergisini hangi ülkede ödediğini gösteren belgeler toplanacak ve kontrol edilecek. Platformların ayrıca kamu otoriteleri nezdinde kayıtlı olması gerekecek.

Hong Kong’daki yeni çerçeve, lisanslı kripto platformlarının kullanıcıların vergi mukimliği bilgilerini toplamasını, doğrulamasını ve resmi sisteme dahil olmasını zorunlu hale getirecek.

Raporlama yapacak tüm platformların her yıl 31 Ocak’a kadar vergi dairesi nezdinde hesap oluşturması isteniyor. Kurallar, faaliyet sona erse bile ayrıntılı kayıt tutulmasını da şart koşuyor. Hükümetin bu sistem kapsamına yaklaşık 8.000 ek finans kuruluşu dahil etmeyi planladığı, ancak bunların büyük bölümünün boş bildirim sunabileceği belirtiliyor.

Yeni kuralların 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi, ilk uluslararası bilgi paylaşımının ise 2028’de yapılması öngörülüyor.

Mini sözlük: CARF, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından geliştirilen bir kripto varlık raporlama standardıdır. Amaç, sınır ötesi işlemlerde vergi makamları arasında daha düzenli bilgi paylaşımı sağlanmasıdır.

Düzenlenmiş stabilcoinler için takvim şekilleniyor

Hong Kong’un ilk düzenlenmiş stabilcoinlerinin 2026’nın ortası ile yıl sonu arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Hong Kong Para Otoritesi, yani kentin fiili merkez bankası işlevini yürüten HKMA, HSBC ile Standard Chartered, Hong Kong Telecom ve Animoca Brands destekli ortak girişim Anchorpoint Financial’a stabilcoin lisansı verdi.

Bu iki kuruluş, toplam 36 başvuru arasından seçildi. Her iki taraf da Hong Kong dolarına sabitlenmiş stabilcoin ihraç etmeyi planlıyor. HSBC, çıkaracağı stabilcoini mobil ödeme uygulaması PayMe ile entegre etmeyi hedeflediğini daha önce duyurdu.

HKMA İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, lisans alan ihraççıların güçlü bankacılık altyapıları sayesinde sınır ötesi ödemeler, yerel ödemeler ve tokenleştirilmiş varlık işlemleri gibi alanlara odaklanacağını belirtti.

Sanal varlık danışmanlığına ayrı lisans geliyor

Hong Kong’da finansal düzenleme cephesinde başka bir adım daha atıldı. Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu ile Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, sanal varlık danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetlerinin lisanslanmasına ilişkin bir aylık istişare sürecini kısa süre önce tamamladı.

Ortaya çıkan teklife göre, sanal varlık yatırımı konusunda tavsiye veren şirketlerle sanal varlık portföyü yöneten şirketler için ayrı lisans türleri oluşturulacak. Müşteri varlığı tutmadan işlem tavsiyesi ya da piyasa analizi sunan firmaların en az 100.000 Hong Kong doları likit sermaye bulundurması isteniyor. Müşteri varlığı saklayan şirketler için ise 5 milyon Hong Kong doları ödenmiş sermaye ve 3 milyon Hong Kong doları likit sermaye eşiği öngörülüyor.