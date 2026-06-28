Bitcoin’de kritik eşik 59 bin dolar oldu! Piyasada güven sarsıntısının arkasında ne var?

Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, dijital varlıklardaki sert geri çekilmenin arkasında şirket kaynaklı kırılganlık, makroekonomik baskılar ve piyasadaki güven kaybının birlikte etkili olduğunu söyledi. Kripto odaklı finans şirketi Galaxy Digital, dijital varlık yatırımları ve alım satım hizmetleriyle biliniyor.

Güven kaybında Strategy etkisi öne çıktı

Novogratz, Anthony Scaramucci ile birlikte katıldığı All Things Markets programında, mevcut tablonun merkezinde Strategy çevresinde oluşan olumsuz algının bulunduğunu belirtti. Ona göre bu durum, Bitcoin üzerindeki güveni de doğrudan zayıflatıyor.

Mike Novogratz, Strategy etrafındaki kırılmanın daha geniş bir güven sorununa dönüştüğünü, bunun da Bitcoin üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Scaramucci ise piyasadaki kırılganlığın, Michael Saylor’ın Strategy pozisyonunda görülen 14 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararla daha görünür hale geldiğini dile getirdi. Bu büyüklükteki zararın, agresif kısa pozisyon arayan işlemcilerin dikkatini çektiğini savundu.

Novogratz, dijital varlık piyasasının genelinde de bir yorgunluk hissi bulunduğunu ifade etti. Yatırımcıların piyasa yapısına daha kuşkucu yaklaştığını, ayrıca kripto dışındaki alanlara yönelen sermayenin likiditeyi bu piyasadan uzaklaştırdığını kaydetti.

Makro baskılar Bitcoin görünümünü zorlaştırdı

Novogratz, sadece şirket odaklı baskıların değil, para politikasındaki sert tonun da Bitcoin’in yönünü bozduğunu söyledi. Özellikle ABD Merkez Bankası cephesinden gelen şahin mesajların ve güçlü dolar vurgusunun piyasa üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ona göre güçlü dolar teması, riskli varlıklar için destekleyici bir zemin oluşturmuyor. Novogratz, doların güç kazanmasının Bitcoin açısından ters rüzgar anlamına geldiğini, bu nedenle fiyat hareketlerinin yalnızca şirket haberleriyle açıklanamayacağını vurguladı.

59 bin dolar ile 60 bin dolar aralığı izleniyor

Novogratz, Bitcoin için 59 bin dolar ile 60 bin dolar bandını son derece kritik bir destek bölgesi olarak tanımladı. Bu alan korunursa piyasanın rahat nefes alabileceğini, destek kırılırsa 45 bin dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Novogratz, 59 bin dolar ile 60 bin dolar aralığının korunmasının belirleyici olacağını, bu bölgenin kaybedilmesi halinde 45 bin doların açılabileceğini belirtti.

Scaramucci’nin, piyasanın 85 bin dolara dönmeden önce 45 bin doları görüp görmeyeceği yönündeki sorusuna Novogratz net bir yön vermedi. Mevcut görünümü 50 50 olarak değerlendiren yönetici, Bitcoin’in kısa vadede 55 bin dolara inmesi halinde daha da zayıflayabileceğini, 62 bin dolar civarında kalması halinde ise desteğin çalışmış sayılabileceğini söyledi.

Novogratz, bu dönemde tahmin yapmanın her zamankinden daha zor olduğunu da ekledi. Ona göre hem şirket bilançoları hem de makroekonomik görünüm aynı anda baskı oluşturduğu için piyasa alışıldık dönemlere kıyasla daha karmaşık bir yapı sergiliyor.