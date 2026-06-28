Hyperliquid için 2031 projeksiyonunda $145 seviyesi öne çıkıyor

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokeni HYPE, 2026 ortası itibarıyla yaklaşık 62 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlığın değerlemesi, birçok kripto projeden farklı olarak işlem hacmi, üretilen komisyon geliri ve platform likiditesi gibi somut göstergelere dayanıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler pazarında yüzde 40’ın üzerinde paya ulaşmış durumda.

Değerleme çerçevesi öne çıkıyor

2026’nın ilk çeyreğinde protokolde gerçekleşen toplam işlem hacmi yüz milyarlarca doları buldu. Günlük hacim de düzenli olarak milyarlarca dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, platformun performansının artık tipik bir blokzincir ağı yerine, işlem altyapısı sunan kripto borsalarıyla birlikte değerlendirildiğini gösteriyor.

Hyperliquid, zincir üstü türev işlemlere odaklanan bir alım satım protokolü olarak biliniyor. HYPE için yapılan fiyat projeksiyonlarında da bu nedenle ağ anlatısından çok borsa tokenlerine benzer bir değerleme yaklaşımı kullanılıyor.

HYPE için yükseliş senaryosunu savunan bazı piyasa gözlemcileri, platformun türev işlemlerde güçlü konumunu koruması ve günlük gelirini uzun süre yüksek seviyelerde tutması halinde mevcut değerlemenin daha da genişleyebileceğini düşünüyor.

Temel senaryoda 100 ile 160 dolar aralığı

Temel senaryo, Hyperliquid’in önümüzdeki beş yıllık dönemde merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler alanındaki liderliğini korumasını esas alıyor. Bu çerçevede yatırımcıların zincir üstü platformlara yönelmeyi sürdürmesi, kripto türev piyasasının büyümesi ve platformun mevcut pazar payını savunabilmesi kritik görülüyor.

Bu koşulların korunması halinde HYPE için 100 ile 160 dolar aralığı gündeme geliyor. Maksimum arzın 1 milyar token olduğu varsayımıyla bu aralık, tam seyreltilmiş değerlemede 100 milyar dolar ile 160 milyar dolar arasında bir büyüklüğe karşılık geliyor.

Senaryo Fiyat aralığı Dayanak Temel 100 ile 160 dolar Pazar liderliğinin sürmesi, türev piyasasında büyüme İyimser 250 ile 400 dolar Türevlerde baskın konum, spot piyasa açılımı, kurumsal ilgi Kötümser 20 ile 35 dolar Rekabet, güvenlik riskleri, token arz baskısı

ABD’de kripto türev ürünlerine ilişkin düzenleyici çerçevenin netleşmesi de izlenen başlıklardan biri oldu. Bu alandaki olası açılım, Hyperliquid’in ulaşabileceği kullanıcı ve işlem hacmi tabanını genişletebilir.

İyimser ve kötümser tabloda hangi riskler öne çıkıyor

İyimser senaryoda HYPE için 250 ile 400 dolar aralığı telaffuz ediliyor. Bu görünüm, Hyperliquid’in merkeziyetsiz türev işlemlerde baskın konuma yerleşmesine, spot işlem tarafında başarılı bir genişleme sağlamasına ve daha geniş sermaye akışını çekmesine bağlı.

Kötümser senaryoda ise yoğun rekabet, olası güvenlik açıkları ve zaman içinde dolaşıma girecek yeni tokenların yaratacağı arz baskısı nedeniyle HYPE için 20 ile 35 dolar bandı öne çıkıyor.

Rekabet cephesinde merkezi borsalarla birlikte dYdX, GMX, Solana ekosistemindeki protokoller ve yeni sürekli vadeli işlem platformları aynı likidite için yarışıyor. Bu durum, pazar payının korunmasını zorlaştırabilecek unsurlar arasında sayılıyor.

Bir diğer başlık ise güvenlik riskleri. Rakip platformlarda yaşanan yüksek tutarlı saldırılar, yalnızca ilgili protokolü değil, merkeziyetsiz türev işlem alanının tamamına yönelik güveni zedeleyebiliyor. Buna ek olarak HYPE arzının tamamı henüz dolaşımda bulunmuyor. Zayıf talep dönemlerinde gerçekleşebilecek yeni token açılımları fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Farklı senaryoların olasılık ağırlıklı değerlendirilmesi sonucunda beş yıllık projeksiyonda 2031 için yaklaşık 145 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu hesaplama, mevcut pazar hakimiyetinin tamamen korunacağı ya da hızla kaybedileceği uç varsayımlar yerine daha dengeli bir görünümü esas alıyor.