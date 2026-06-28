Kayıt Banner
SUI

SUI kritik bölgede tutundu! Gözler şimdi 0.84 dolar seviyesinde neler yaşanacağında

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, kritik birikim bölgesinde kalırken 0.84 dolar direnci yeniden gündeme geldi.
  • 📊 Token Terminal, Sui verilerini platformuna ekleyerek ağ şeffaflığını artırdı ve $SUI için görünürlüğü güçlendirdi.
  • 📈 SUI, haber anında 0.6993 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacim 269.49 milyon dolara ulaştı.
  • 🌍 Bitcoin’deki yatay seyir sürdüğü için altcoin piyasasında fiyat tepkisi şimdilik sınırlı kaldı.
Onur Atam
Onur Atam

SUI, son günlerde önemli bir birikim bölgesinde desteğini korurken, fiyat görünümünde toparlanma sinyalleri öne çıktı. Alım iştahının sürmesi halinde piyasada yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Zincir üstü veri tarafında ise Token Terminal ile yapılan entegrasyon, ağ faaliyetlerinin daha şeffaf izlenmesine imkan tanıdı.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik
2 Token Terminal entegrasyonu dikkat çekti
3 Sui ekosisteminde benimsenme artışı izleniyor

Fiyat görünümünde kritik eşik

SUI, haberin hazırlandığı sırada 0.6993 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 269.49 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.81 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Son 24 saatteki görece dengeli seyir, fiyat yapısında olası bir yön değişimine dair beklentileri canlı tuttu.

Kripto para analisti BitGuru, SUI fiyatının önemli bir birikim alanında sağlam kaldığını belirtti. Analiste göre bu görünüm, daha geniş piyasa dalgalanmalarına rağmen alıcıların kritik destek seviyesini savunmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

BitGuru, SUI’nin kritik bir birikim bölgesinde tutunmasının, alıcıların önemli destek seviyesini bırakmadığını gösterdiğini ve uygun piyasa koşullarında yukarı yönlü devamın gündeme gelebileceğini değerlendirdi.

Analistler, mevcut fiyat aralığının yatırımcı güvenindeki artışla örtüştüğünü düşünüyor. Yakın vadede piyasa hissiyatı olumlu kalır ve satış baskısı karşılanabilirse, bir sonraki direnç bölgesi olarak 0.84 dolar seviyesi izleniyor. İşlem hacminde artış yaşanması da olası yükselişin daha güçlü bir zemine oturmasına katkı sağlayabilir.

Token Terminal entegrasyonu dikkat çekti

Token Terminal, Sui Network ile yeni bir veri ortaklığı kurduğunu açıkladı. Böylece platform, kapsama alanına bir katman 1 blokzincir ekosistemini daha dahil etmiş oldu. Bu adımın ardından Sui’nin zincir üstü verileri Token Terminal altyapısına entegre edilecek.

Bu entegrasyon, ağdaki faaliyetlerin daha açık biçimde takip edilmesini sağlayacak. Ekosistemdeki kullanıcı hareketleri, uygulama etkinliği ve genel büyüme eğilimleri, veri odaklı araçlar üzerinden daha görünür hale gelecek. Özellikle Web3 ve merkeziyetsiz finans alanında karar alma süreçlerinde şeffaflığın artması bekleniyor.

Mini sözlük: Token Terminal, blokzincir ağları ve uygulamaları için zincir üstü verileri derleyip finansal metrikler halinde sunan bir analiz platformudur. Katman 1 blokzincir ise işlemleri kendi ana ağı üzerinde doğrulayan temel blokzincir altyapısını ifade eder.

Sui ekosisteminde benimsenme artışı izleniyor

Sui, ölçeklenebilir mimarisi ve hızlı işlem işleme kapasitesiyle merkeziyetsiz uygulamalar ile dijital ekonomi kullanım alanlarına odaklanan bir blokzincir olarak öne çıkıyor. Ağ verilerinin daha erişilebilir hale gelmesi, ekosistemin büyümesini değerlendiren yatırımcılar ve araştırmacılar için ek bir görünürlük sağlayabilir.

Buna karşın fiyat, güçlü grafik yapısı ve ağ benimsenmesine rağmen henüz net bir tepki vermedi. Kripto para piyasasında Bitcoin kaynaklı yatay seyir devam ederken, bu görünüm altcoinlerde de hareket alanını sınırlıyor. Bu nedenle SUI’de teknik olarak olumlu görülen tablo, kısa vadede genel piyasa yönüne bağlı kalmayı sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SUI 0.83 dolarda yine takıldı! Kritik seviyelerde şimdi neler yaşandı?

SUI hacmi 373,5 milyon dolara çıktı! Kritik destek kaybının ardından piyasada neler konuşuluyor?

SUI son 24 saatte %11,34 gerileyerek 0,7123 dolara düştü

SUI 0,50 ile 0,80 dolar bandında sıkıştı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?

Sui ağında düzenlemeye uyumlu banka stabilcoin altyapısı devreye alınırken SUI 0,7816 dolardan işlem görüyor

Sui Network’te 48 saatte üç ana ağ kesintisi yaşandı SUI fiyatı 0,90 dolar desteğine geriledi

SUI günlük 1.539 TPS ile yeni zirveyi gördü fiyat 0,91 dolar bandında kaldı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Hyperliquid için 2031 projeksiyonunda $145 seviyesi öne çıkıyor
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu 80 trilyon SHIB borsa rezervi korunurken $0.0000042 seviyesine geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu 80 trilyon SHIB borsa rezervi korunurken $0.0000042 seviyesine geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Hyperliquid için 2031 projeksiyonunda $145 seviyesi öne çıkıyor
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin’de kritik eşik 59 bin dolar oldu! Piyasada güven sarsıntısının arkasında ne var?
BITCOIN (BTC)
CHZ grafiğinde $0.0182 direnci öne çıkarken, hacimli kırılım halinde $0.0210 seviyesi gündeme taşındı
CHILIZ (CHZ)
Bitcoin’de dip sinyali yandı! Yatırımcılar şimdi hangi eşiği izliyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?