Shiba Inu 80 trilyon SHIB borsa rezervi korunurken $0.0000042 seviyesine geriledi

Shiba Inu fiyatı uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin ardından yılın en zayıf teknik görünümlerinden birine yaklaştı. Varlık, yaklaşık $0.0000042 seviyesinde işlem görürken yerel dip bölgesine yakın seyrediyor. Buna karşın fiyat hareketi ve zincir üstü veriler, satış baskısının gücünü kademeli olarak yitirmiş olabileceğine işaret ediyor.

Teknik göstergelerde zayıf görünüm sürüyor

SHIB, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların tamamının altında kalmayı sürdürüyor. Söz konusu ortalamaların aşağı yönlü eğimini koruması, genel teknik tablonun halen zayıf olduğuna işaret ediyor. Kısa süreli yükselen formasyondan gelen kırılmanın hızla bozulması da toparlanma girişimlerinin şimdilik sonuç vermediğini gösterdi.

Bununla birlikte son gerilemenin yapısı dikkat çekiyor. Fiyat düşerken işlem hacmi de kademeli biçimde azaldı. Güçlü ayı piyasalarının son evrelerinde görülen sert teslimiyet yerine, SHIB tarafında daha çok piyasa faaliyetinin sönümlendiği bir görünüm öne çıkıyor. Bu tablo, satıcıların varlığını koruduğunu ancak satışların önceki dönemlere kıyasla daha az güçlü ilerlediğini düşündürüyor.

SHIB’de düşüş sürse de işlem hacmindeki zayıflama ve zincir üstü veriler, satış tarafındaki kararlılığın önceki aylara göre azaldığını gösteriyor.

Zincir üstü verilerde panik çıkışı görünmüyor

Zincir üstü göstergeler de benzer bir tablo sunuyor. Net akışlar negatif kalırken, bu durum borsalardan çıkan token miktarının borsalara giren miktardan yüksek olduğuna işaret ediyor. Borsa rezervlerinin yaklaşık 80 trilyon SHIB düzeyinde görece istikrarlı seyretmesi ise yatırımcıların hızlı satış için yoğun biçimde token taşımadığını gösteriyor. Shiba Inu, Ethereum tabanlı bir meme coin olarak geniş yatırımcı kitlesiyle biliniyor.

Aktif adres sayısı ile işlem adetlerinde belirgin bir bozulma görülmemesi de dikkat çekiyor. Bu veriler, piyasada sert bir panik dağıtımı yerine düşük tempolu bir zayıflamaya işaret ediyor. Satış yönlü hareket devam etse de, düşük fiyat seviyelerinde işlem yapmaya istekli tarafların sayısı da sınırlı kalıyor.

Mini sözlük: Net akış, bir varlığın borsalara giriş ve çıkış farkını gösterir. Negatif net akış, borsalardan çıkan miktarın daha yüksek olduğunu ve bunun kısa vadeli satış niyetinin sınırlı kalabildiğini düşündürebileceğini anlatır.

Gösterge Mevcut durum Fiyat $0.0000042 Borsa rezervleri 80 trilyon SHIB Net akış Negatif Hacim Azalıyor

RSI dip bölgesine yaklaştı

Göreceli güç endeksi, geçmişte yerel diplerle ilişkilendirilen seviyelere yakın seyrediyor. Aşırı satım bölgesi tek başına yön değişimini garanti etmese de, aşağı yönlü alanın yeni bir katalizör ortaya çıkana kadar daha sınırlı hale gelebileceğini gösteren bir sinyal olarak izleniyor.

Bu nedenle mevcut görünüm, yakın vadede güçlü bir yükselişin kesinleştiğini göstermiyor. Ancak aylar süren geri çekilmenin ardından satıcı sayısının azalıyor olabileceği ihtimali, SHIB’de risk getiri dengesinin daha sert aşağı yönlü hareketler aleyhine değişmeye başladığını düşündürüyor.

Zincir üstü veriler panik satışına işaret etmiyor, momentum zayıf kalıyor ve hacim geriliyor; bu tablo, düşüşün hız kesebileceği bir eşiğe yaklaşıldığını gösteriyor.