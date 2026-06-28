Dogecoin’de kritik destek yeniden test edildi! 0.50 dolar hedefinde neler yaşanabilir?

Dogecoin fiyatı, son günlerde yeniden önemli bir destek bölgesine yaklaşırken kısa vadeli toparlanma beklentileri de güç kazandı. Piyasada alım iştahının korunması halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceği değerlendirilirken, daha zayıf bir Bitcoin görünümünün bu senaryoyu geciktirebileceği belirtiliyor.

Fiyatta kısa vadeli toparlanma beklentisi

DOGE, haberin yazıldığı sırada 0.07546 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 537.11 milyon dolar olurken piyasa değeri 11.68 milyar dolar seviyesinde bulundu. Aynı dönemde kaydedilen yüzde 3.21’lik yükseliş, fiyat yapısında olası bir yön değişimine işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

CoinCodex verilerine göre Dogecoin’in önümüzdeki bir ay içinde 0.08045 dolara çıkması bekleniyor. Bu seviye, mevcut fiyata göre yüzde 6.89’luk artış anlamına geliyor. Tahminler, dijital varlık piyasasında duyarlılığın kademeli biçimde iyileşmesi halinde DOGE’un sınırlı da olsa ek kazançlar üretebileceğine işaret ediyor.

CoinCodex verileri, Dogecoin fiyatının önümüzdeki bir ayda 0.08045 dolara yükselebileceğini ve bunun mevcut seviyeye göre yüzde 6.89’luk artışa karşılık geldiğini gösteriyor.

Dogecoin, 2013’te başlatılan ve zamanla geniş bir topluluk desteği kazanan bir kripto para olarak biliniyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde yalnızca teknik seviyeler değil, genel piyasa havası ve yatırımcı ilgisi de belirleyici rol oynayabiliyor.

Tarihsel destek bölgesi yeniden gündemde

Kripto para analisti Aman, Dogecoin fiyatının geçmişte güçlü sıçramalara zemin hazırlayan tarihsel bir talep alanını yeniden test ettiğini söyledi. Söz konusu bölgenin daha önce yoğun alım ilgisi çektiği, bu nedenle piyasada yeniden yakından izlendiği kaydedildi.

Analistlere göre alıcıların bu bölgeyi koruması halinde fiyatın daha güçlü bir yükseliş denemesi yapması mümkün olabilir. Bu senaryoda 0.50 dolar seviyesi orta vadeli önemli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu görünümün netleşmesi için yalnızca desteğin korunması yetmiyor; DOGE’un önündeki kritik direnç seviyelerini de aşması gerekiyor.

Bitcoin etkisi belirleyici olabilir

Piyasa uzmanları, Dogecoin’deki olası yükselişin genel kripto para eğiliminden bağımsız ilerlemeyebileceğini vurguluyor. Özellikle Bitcoin’de yaşanabilecek zayıflamanın, DOGE tarafındaki yukarı yönlü denemeyi baskılayabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle destek bölgesinden gelen tepki dikkat çekse de, teyit edilmiş bir kırılmadan söz etmek için henüz erken görülüyor. Kripto para piyasasında temkinli görünümün güçlenmesi durumunda, olası bir yukarı hareketin kalıcı olmayabileceği ve kısa süreli bir yanıltıcı kırılmaya dönüşebileceği ifade ediliyor.