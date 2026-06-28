Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de kritik destek yeniden test edildi! 0.50 dolar hedefinde neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin kritik destek bölgesini yeniden test ederken kısa vadeli toparlanma beklentisi güç kazandı.
  • 📈 DOGE son 24 saatte yüzde 3.21 yükseldi ve CoinCodex bir ay için 0.08045 dolar tahmini paylaştı.
  • 🎯 Analistler, alıcılar bu bölgeyi korursa $DOGE için 0.50 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.
  • ⚠️ Bitcoin’de olası zayıflama, bu yükseliş senaryosunu geciktirebilir ve hareketin kalıcılığını zorlaştırabilir.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin fiyatı, son günlerde yeniden önemli bir destek bölgesine yaklaşırken kısa vadeli toparlanma beklentileri de güç kazandı. Piyasada alım iştahının korunması halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceği değerlendirilirken, daha zayıf bir Bitcoin görünümünün bu senaryoyu geciktirebileceği belirtiliyor.

İçindekiler
1 Fiyatta kısa vadeli toparlanma beklentisi
2 Tarihsel destek bölgesi yeniden gündemde
3 Bitcoin etkisi belirleyici olabilir

Fiyatta kısa vadeli toparlanma beklentisi

DOGE, haberin yazıldığı sırada 0.07546 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 537.11 milyon dolar olurken piyasa değeri 11.68 milyar dolar seviyesinde bulundu. Aynı dönemde kaydedilen yüzde 3.21’lik yükseliş, fiyat yapısında olası bir yön değişimine işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

CoinCodex verilerine göre Dogecoin’in önümüzdeki bir ay içinde 0.08045 dolara çıkması bekleniyor. Bu seviye, mevcut fiyata göre yüzde 6.89’luk artış anlamına geliyor. Tahminler, dijital varlık piyasasında duyarlılığın kademeli biçimde iyileşmesi halinde DOGE’un sınırlı da olsa ek kazançlar üretebileceğine işaret ediyor.

CoinCodex verileri, Dogecoin fiyatının önümüzdeki bir ayda 0.08045 dolara yükselebileceğini ve bunun mevcut seviyeye göre yüzde 6.89’luk artışa karşılık geldiğini gösteriyor.

Dogecoin, 2013’te başlatılan ve zamanla geniş bir topluluk desteği kazanan bir kripto para olarak biliniyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde yalnızca teknik seviyeler değil, genel piyasa havası ve yatırımcı ilgisi de belirleyici rol oynayabiliyor.

Tarihsel destek bölgesi yeniden gündemde

Kripto para analisti Aman, Dogecoin fiyatının geçmişte güçlü sıçramalara zemin hazırlayan tarihsel bir talep alanını yeniden test ettiğini söyledi. Söz konusu bölgenin daha önce yoğun alım ilgisi çektiği, bu nedenle piyasada yeniden yakından izlendiği kaydedildi.

Analistlere göre alıcıların bu bölgeyi koruması halinde fiyatın daha güçlü bir yükseliş denemesi yapması mümkün olabilir. Bu senaryoda 0.50 dolar seviyesi orta vadeli önemli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu görünümün netleşmesi için yalnızca desteğin korunması yetmiyor; DOGE’un önündeki kritik direnç seviyelerini de aşması gerekiyor.

Bitcoin etkisi belirleyici olabilir

Piyasa uzmanları, Dogecoin’deki olası yükselişin genel kripto para eğiliminden bağımsız ilerlemeyebileceğini vurguluyor. Özellikle Bitcoin’de yaşanabilecek zayıflamanın, DOGE tarafındaki yukarı yönlü denemeyi baskılayabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle destek bölgesinden gelen tepki dikkat çekse de, teyit edilmiş bir kırılmadan söz etmek için henüz erken görülüyor. Kripto para piyasasında temkinli görünümün güçlenmesi durumunda, olası bir yukarı hareketin kalıcı olmayabileceği ve kısa süreli bir yanıltıcı kırılmaya dönüşebileceği ifade ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin 0.075 dolarda kritik eşiğe dayandı! Sıradaki hamlede neler yaşanacak?

Dogecoin ekosistemi, geliştirici olmadığı yönündeki yaygın algıya karşı çekirdek ekip ve yüzlerce projenin çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı

Dogecoin 24 saatte %3,29 geriledi, analistler $0,073 desteğinin korunup korunamayacağını izliyor

Dogecoin, $0.073 desteğini koruması halinde $0.11 seviyesini yeniden gündeme taşıyor

Dogecoin 30 dakikalık grafikte %5’ten fazla düşerek $0.075 seviyesinin altına indi

Dogecoin’de kritik eşik kırıldı! 0,0656 dolara giden yolda neler yaşandı?

Dogecoin için analistler, $0.74 hedefi ile $0.058 desteği arasında iki farklı senaryo açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu 80 trilyon SHIB borsa rezervi korunurken $0.0000042 seviyesine geriledi
Bir Sonraki Yazı XRP Ledger’da aktif adresler %71,7 arttı! Fiyat tarafında sırada ne var?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tron Inc, 153.162 TRX alımıyla rezervlerini 702,4 milyonun üzerine çıkardı
Tron (TRX)
XRP Ledger’da aktif adresler %71,7 arttı! Fiyat tarafında sırada ne var?
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu 80 trilyon SHIB borsa rezervi korunurken $0.0000042 seviyesine geriledi
SHIBA INU (SHIB)
SUI kritik bölgede tutundu! Gözler şimdi 0.84 dolar seviyesinde neler yaşanacağında
SUI
Hyperliquid için 2031 projeksiyonunda $145 seviyesi öne çıkıyor
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?