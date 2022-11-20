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Kripto Paralar Dibi Gördü Mü? Bu Veriler Önemli!

Kripto para yatırımcılarının yüzü ne zaman gülecek? Güncel veriler bize geçmişin tecrübesi ışığında neler söylüyor?
10:55
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar Bitcoin 2 yılın en düşük seviyelerinde seyrettiği için altcoinlerde yüzde 80’i aşan kayıplar yaşıyor. Bu yıl yaşanan onlarca olumsuzluk alışageldiğimiz ayı piyasalarının ötesinde kayıpları beraberinde getirdi. Peki bu düşüş sonsuz kadar sürecek mi? Geçmişte yaşanan ayı/boğa döngüleri göz önüne alınırsa hayır.

Kripto Paralar Dibi Gördü Mü?

Analiz firması IntoTheBlock’a göre bazı on-chain ölçümler kripto paralarda artık dibin yaklaştığına işaret ediyor. IntoTheBlock’un araştırma müdürü Lucas Outumuro, yeni bir analizde Bitcoin (BTC) sahiplerinin %50’den fazlasının zararda olduğunu söylüyor. Benzer bir oran en sonra 2020 yılının mart ayında görülmüştü. Ardından 69.000 dolara kadar devam eden ATH yolculuğu başladı ve fiyat 1 yıl içinde yeni bir zirve yaptı. Ayı/boğa döngüleri kripto para yatırımcılara ciddi kayıplar yaşatabiliyor ancak her seferinde doğru projelere yatırım yapanlar daha büyük kazançlar görüyor.

Bitcoin yatırımcılarının zararı 2015 ayı piyasasında %62 ile zirve yapmıştı, 2018 yılında ise bu oran maksimum %55’e ulaştı. Ancak geçmiş tecrübelerin getirdiği bir gerçek daha var. Bugün var olan altcoinlerin büyük bir bölümü sonraki ayı piyasalarında eski ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) seviyelerini göremeyecek. Yatırımcılar bu sebepten ellerinde tuttuğu altcoinleri iyi analiz etmelidir.

Kripto Para Uzman Yorumu

Lucas Outumuro, yakın tarihli analiz yazısında Bitcoin’in dünden bugüne yaşadığı yolculuktaki duraklarına dikkat çekiyor. Piyasaya sürüldüğü günden bu yana Bitcoin birçok dönüm noktasında geçti.

“Kuruluşundan bu yana %25.000 değer kazanmış bir varlığın sahiplerinin çoğunlukla zararda olması düşüş momentumunun aşırıya kaçtığının bir işareti olabilir. 2015’te Bitcoin sahiplerinin çoğunun yeniden kara geçmesi altı ay sürmüşken, 2018’de bu süre üç ay olmuştur. Ayı döngüleri kısalıyor ve sahiplerin daha küçük bir kısmı zaman içinde kaybediyor gibi görünüyor. Bu eğilim aynı zamanda potansiyel bir dibin yakın olma şansını da destekliyor.”

Bitcoin ise yazı hazırlandığı sırada 16.700 dolara yakın bir seviyeden işlem görüyor. Outumuro ayrıca, uzun vadeli yatırımcıların kripto piyasasının fiyat sıkıntılarının ortasında BTC satın aldıklarını belirtiyor. Kral kriptoyu bir yıldan uzun süredir elinde tutan adreslerin sahip olduğu Bitcoin miktarı bu yıl şimdiye kadar 2,7 milyon BTC arttı.

“Uzun vadeli yatırımcılardan gelen talep ayı piyasalarında Bitcoin için yavaş yavaş bir taban oluşturuyor ve genellikle tüm zamanların en yüksek seviyelerinden kısa bir süre sonra yeni yatırımcılara satış yapmaya başlıyorlar.”

Yani kripto paralarda artık dibe yaklaşmış olabiliriz ve muhtemelen 3-6 ay için (geçmiş verilere göre) kazançlı olan grubun oranı yeniden artmış olacak.

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