Cardano’da Leios beklentisiyle ADA beş ayın zirvesine çıktı

Cardano’nun yerel tokenı ADA, yüzde 12 yükselerek 0,27 dolara çıktı ve son beş ayın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin ile Ethereum’un sınırlı hareket ettiği bir günde gelen yükseliş, piyasanın genel görünümünden ayrıştı. Hareketin, yeni ürün lansmanları ve ağın ölçeklenme planlarına yönelik beklentilerle güç kazandığı görülüyor.

Yükselişi tetikleyen başlıklar

İlk ivme, 1 Ekim’de ana ağda devreye alınan RealFi platformuyla geldi. Gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasına odaklanan platformun yanı sıra, USDr stabilcoininin Lace, Liqwid ve SundaeSwap’e entegre edilmesi de ADA’ya ilgiyi artırdı. Teknik görünümde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan Golden Cross yapısı da alımları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Fiyat yükselirken Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, 15 dakikalık ADA/USDT grafiğini yeniden paylaştı. Söz konusu grafikte fiyatın yaklaşık 0,244 dolardan 0,264 dolara sıçradığı görüldü. Hoskinson, paylaşımına yalnızca “Leios geliyor” anlamına gelen bir etiket ekledi ve bu mesaj kısa sürede piyasanın dikkatini ağın yaklaşan ölçeklenme güncellemesine çevirdi.

Charles Hoskinson, ADA/USDT grafiğini paylaşırken “Leios geliyor” mesajıyla yaklaşan güncellemeye işaret etti.

Leios güncellemesi ne vadediyor

Linear Leios teknolojisi, CIP 164 spesifikasyonu kapsamında Cardano ağının işlem kapasitesini belirgin biçimde artırmayı hedefliyor. Mevcut Ouroboros Praos zinciri güvenlik ve blok sıralamasını korurken, buna paralel olarak daha büyük onaylayıcı bloklar sisteme ekleniyor. Bu bloklardaki işlemler, stake havuzları tarafından BLS imzalarıyla doğrulanıyor ve daha sonra toplu halde deftere işleniyor.

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Haziran 2026’dan bu yana Musashi Dojo ağında test edilen teknolojinin, istikrarlı koşullarda veri işleme hızını altı kat artırdığı belirtildi. Tahmini iyileşme aralığı ise 10 ila 65 kat arasında hesaplanıyor.

Musashi Dojo ağındaki testlerde Linear Leios, istikrarlı koşullarda veri işleme hızını altı kat artırdı.

Riskler ve izlenen seviyeler

Buna karşın yükselişin önemli bölümünün beklenti temelli olduğu değerlendiriliyor. Cardano ekosistemindeki merkeziyetsiz borsa hacimleri, fiyattaki artışla aynı ölçüde büyümedi. Bu tablo, hareketin zincir üstü kullanımdan çok anlatı ve beklentiyle desteklendiğine işaret ediyor.

Ayrıca Leios entegrasyonunun, Dijkstra hard fork sürecinin parçası olarak 2026 sonuna planlanması kısa vadede sınırlayıcı bir unsur olabilir. Güncelleme kapsamında stake havuzu operatörlerinin anahtarlarını manuel biçimde kaydetmesi gerekecek. Ağ kapasitesinin ise sistem parametreleri üzerinden kademeli şekilde artırılması öngörülüyor.

Piyasada kısa pozisyonların 0,264 dolar civarında tasfiye edilmesi de ivmeyi destekledi. En yakın direnç seviyesi 0,28 dolar olarak izlenirken, bundan sonraki yön açısından hem güncelleme takvimi hem de ağ üzerindeki gerçek kullanım verileri belirleyici olacak.