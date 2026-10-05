HYPE, 100 dolar eşiği için 92 ila 94 dolar bandını izliyor

Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE, 5 Ekim’de 93,09 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte yaklaşık %3,3 yükselirken gün içi aralık 89,63 dolar ile 93,73 dolar arasında şekillendi. Son haftalarda 88 ila 90 dolar bölgesinin üzerinde süren yatay seyrin ardından fiyat yeniden üst banda yaklaştı.

Destek bölgesi korunuyor

Teknik görünümde kısa vadede en çok izlenen alan 92 ila 94 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, daha yüksek dip yapısının korunmasına katkı sağlayabilir. Buna karşılık 90 doların altına sarkılması, son toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret edebilir.

Investing verilerine göre HYPE’ın son 52 haftadaki fiyat aralığı 20,51 dolar ile 97,98 dolar arasında oluştu. 97,98 dolar seviyesi 23 Eylül’de görülen son tepe olarak kayda geçti. Ardından fiyatın bir süre yüksek 80 dolar ile orta 90 dolar aralığında dalgalandığı görüldü.

TradingView analisti SmellyTaz, 80 ila 84 dolar talep bölgesinden gelen tepkinin ardından oluşan yapıda 90,914 dolar seviyesini kritik eşik olarak görüyor; bu seviyenin üzerindeki fiyat kabulünün daha geniş yükseliş dizisini koruduğunu vurguluyor.

100 dolar senaryosu masada

SmellyTaz, ilk yukarı yönlü hedef bölgesini 92,50 dolar ile 94,00 dolar arasında konumlandırıyor. Analiste göre bu bandın aşılması halinde 98,00 dolar ile 100,80 dolar aralığı teknik hedef alanı olarak izlenebilir. Başka bir TradingView analisti olan RLinda da benzer bir çerçeve çiziyor ve 91,80 dolar ile 92,00 dolar bölgesini kırılım eşiği olarak öne çıkarıyor.

RLinda, bu seviyenin üzerinde 97,80 dolar, ardından 100 dolar ve devamında 110 doların direnç alanları olarak gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte bu seviyeler kesin fiyat tahmini değil, teknik senaryo niteliği taşıyor.

RLinda, düzeltme sürecinin sona ermiş olabileceğini ve 91,95 ila 92,00 dolar bandının aşılmasının yeni yükseliş alanı açabileceğini belirtiyor.

Kısa vadeli kırılım bölgeleri, meme token tarafındaki hızlı işlemler nedeniyle daha da yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Göstergeler olumlu, ancak tempo yüksek

Günlük teknik göstergeler genel olarak yukarı yönlü tabloyu destekliyor. Investing tarafında dokuz göstergenin alış sinyali verdiği, satış sinyali üreten bir gösterge bulunmadığı görülüyor. RSI 68,50 seviyesinde bulunuyor ve geleneksel olarak aşırı alım eşiği kabul edilen 70’in hemen altında kalıyor.

MACD pozitif bölgede seyrini sürdürürken ADX 57,53 ile trend gücüne işaret ediyor. Öte yandan Stokastik %K göstergesinin 80’in üzerine çıkması ve Williams %R’nin aşırı alım bölgesinde yer alması, kısa süreli soluklanma veya geri çekilme olasılığını canlı tutuyor.

Ağ kullanım alanı fiyatlamaya eşlik ediyor

HYPE yalnızca fiyat hareketiyle değil, Hyperliquid ekosistemindeki kullanım alanıyla da takip ediliyor. Token; stake, ağ güvenliği, yönetişim ve HyperEVM üzerindeki işlemlerde kullanılıyor. Protokol belgelerine göre kullanıcılar doğrulayıcılara delege ederek ağa katkı sunabiliyor. Stake bakiyesinin artması, işlem ücreti indirimleri açısından da ek avantaj sağlayabiliyor.

Piyasa verileri HYPE’ın 5 Ekim itibarıyla yaklaşık 20,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştığını gösteriyor. CoinGecko verilerinde 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 456,9 milyon dolar düzeyinde yer aldı. Yakın vadede 94 doların üzerinde kalıcı hareket görülmesi halinde 97,98 dolar zirvesi ve 100 dolar eşiği yeniden test edilebilir. Buna karşılık 92,50 doların altındaki zayıflama, fiyatı önce 90 dolara ardından 88 dolar bölgesine çekebilir.