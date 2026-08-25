Tim Draper, Cardano girişimleri için yeni hızlandırma programını destekledi

Milyarder yatırımcı Tim Draper, Cardano ekosisteminde faaliyet gösteren girişimleri yatırım almaya hazır şirketlere dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir hızlandırma programına destek verdi. Apex Growth Accelerator adlı 10 haftalık program, Draper University, Cardano ve Orion Fund iş birliğiyle başlatıldı.

Başvuru takvimi ve programın yapısı

Program için başvurular 1 Eylül’de kapanacak, başlangıç tarihi ise 5 Ekim olarak açıklandı. Yapı, erken aşama fikirlerden çok, üzerine inşa edilebilecek somut ürünü veya iş modeli bulunan girişimlere odaklanıyor. Düzenleyiciler, bu nedenle programı yatırımcı karşısına çıkmaya hazır şirketler için bir büyüme hızlandırıcısı olarak konumlandırıyor.

Draper University, Apex programını yatırımcıya hazır girişimler için tasarlanmış bir büyüme hızlandırıcısı olarak tanımlıyor.

Draper University, Silikon Vadisi merkezli bir girişimcilik programı olarak biliniyor ve Tim Draper tarafından kuruldu. Program kapsamında seçilecek ekiplerin, üniversitenin ağına ve diğer kurucularla birlikte çalışma imkanına erişeceği aktarıldı.

Orion Fund ve yatırım bağlantısı

Apex Growth Accelerator’ın finansal ayağında Orion Fund yer alıyor. Cardano ile Draper Dragon tarafından bu yıl başlatılan 80 milyon dolarlık ekosistem fonu, özellikle Cardano çevresinde ürün geliştiren şirketlere yatırım yapmak üzere kuruldu. Draper University ise bu fonun hızlandırma ortağı olarak girişim akışını oluşturmayı hedefliyor.

Başlık Detay Program süresi 10 hafta Başvuru son tarihi 1 Eylül Başlangıç tarihi 5 Ekim Orion Fund büyüklüğü 80 milyon dolar Olası yatırım 70 bin dolara kadar Hedef hisse oranı %3,5

Draper University’nin mevcut program yapısında şirketlere 70 bin dolara kadar yatırım sağlanabiliyor ve bunun karşılığında %3,5 hisse hedefleniyor. Bu çerçeve, hızlandırma programının yalnızca mentorluk değil, doğrudan yatırım ilişkisi etrafında kurgulandığını gösteriyor.

Hedeflenen alanlar

Organizatörler, merkeziyetsiz finans altyapısı, gerçek dünya varlıkları ve benzeri alanlarda çalışan şirketlere odaklandıklarını belirtiyor. Cardano ağı üzerinde ürün geliştiren ekipler açısından bu program, hem sermaye erişimi hem de yatırımcı ağına çıkış bakımından yeni bir kanal oluşturabilir.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, gayrimenkul veya alacak gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. Bu yapı, söz konusu varlıkların dijital ağlarda daha hızlı ve parçalı biçimde işlem görmesini amaçlar.

Organizatörler, DeFi altyapısı ve gerçek dünya varlıkları gibi alanlarda çalışan şirketleri programa dahil etmeyi hedefliyor.

Tim Draper, teknoloji ve kripto sektöründeki erken dönem yatırımlarıyla tanınıyor. Yatırımcı, son dönemde Bitcoin için 250 bin dolarlık fiyat tahminini de gündeme taşımıştı. Yeni girişim ise Draper’ın Cardano çevresinde şekillenen şirketlere yönelik ilgisini daha görünür hale getirdi.