Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Tim Draper, Cardano girişimleri için yeni hızlandırma programını destekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tim Draper, Cardano odaklı yeni hızlandırma programına destek verdi.
  • 📌 Apex programı 10 hafta sürecek ve başvurular 1 Eylül'de kapanacak.
  • 💼 Orion Fund, Cardano çevresinde çalışan şirketler için 80 milyon dolarlık kaynak sunuyor.
  • 🪙 Program, $ADA ekosisteminde yatırım almaya hazır girişimlere odaklanıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Milyarder yatırımcı Tim Draper, Cardano ekosisteminde faaliyet gösteren girişimleri yatırım almaya hazır şirketlere dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir hızlandırma programına destek verdi. Apex Growth Accelerator adlı 10 haftalık program, Draper University, Cardano ve Orion Fund iş birliğiyle başlatıldı.

İçindekiler
1 Başvuru takvimi ve programın yapısı
2 Orion Fund ve yatırım bağlantısı
3 Hedeflenen alanlar

Başvuru takvimi ve programın yapısı

Program için başvurular 1 Eylül’de kapanacak, başlangıç tarihi ise 5 Ekim olarak açıklandı. Yapı, erken aşama fikirlerden çok, üzerine inşa edilebilecek somut ürünü veya iş modeli bulunan girişimlere odaklanıyor. Düzenleyiciler, bu nedenle programı yatırımcı karşısına çıkmaya hazır şirketler için bir büyüme hızlandırıcısı olarak konumlandırıyor.

Draper University, Apex programını yatırımcıya hazır girişimler için tasarlanmış bir büyüme hızlandırıcısı olarak tanımlıyor.

Draper University, Silikon Vadisi merkezli bir girişimcilik programı olarak biliniyor ve Tim Draper tarafından kuruldu. Program kapsamında seçilecek ekiplerin, üniversitenin ağına ve diğer kurucularla birlikte çalışma imkanına erişeceği aktarıldı.

Orion Fund ve yatırım bağlantısı

Apex Growth Accelerator’ın finansal ayağında Orion Fund yer alıyor. Cardano ile Draper Dragon tarafından bu yıl başlatılan 80 milyon dolarlık ekosistem fonu, özellikle Cardano çevresinde ürün geliştiren şirketlere yatırım yapmak üzere kuruldu. Draper University ise bu fonun hızlandırma ortağı olarak girişim akışını oluşturmayı hedefliyor.

BaşlıkDetay
Program süresi10 hafta
Başvuru son tarihi1 Eylül
Başlangıç tarihi5 Ekim
Orion Fund büyüklüğü80 milyon dolar
Olası yatırım70 bin dolara kadar
Hedef hisse oranı%3,5

Draper University’nin mevcut program yapısında şirketlere 70 bin dolara kadar yatırım sağlanabiliyor ve bunun karşılığında %3,5 hisse hedefleniyor. Bu çerçeve, hızlandırma programının yalnızca mentorluk değil, doğrudan yatırım ilişkisi etrafında kurgulandığını gösteriyor.

Hedeflenen alanlar

Organizatörler, merkeziyetsiz finans altyapısı, gerçek dünya varlıkları ve benzeri alanlarda çalışan şirketlere odaklandıklarını belirtiyor. Cardano ağı üzerinde ürün geliştiren ekipler açısından bu program, hem sermaye erişimi hem de yatırımcı ağına çıkış bakımından yeni bir kanal oluşturabilir.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, gayrimenkul veya alacak gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. Bu yapı, söz konusu varlıkların dijital ağlarda daha hızlı ve parçalı biçimde işlem görmesini amaçlar.

Organizatörler, DeFi altyapısı ve gerçek dünya varlıkları gibi alanlarda çalışan şirketleri programa dahil etmeyi hedefliyor.

Tim Draper, teknoloji ve kripto sektöründeki erken dönem yatırımlarıyla tanınıyor. Yatırımcı, son dönemde Bitcoin için 250 bin dolarlık fiyat tahminini de gündeme taşımıştı. Yeni girişim ise Draper’ın Cardano çevresinde şekillenen şirketlere yönelik ilgisini daha görünür hale getirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sony destekli S.BLOX, Cardano ve NIGHT işlemlerini başlattı

Cardano, daha geniş kullanım alanıyla 1 milyar kullanıcıyı hedefliyor

Cardano’da 0,167 dolar desteği yön için belirleyici oldu

Cardano’da 120 milyon ADA kararı sonrası 0,45 dolar hedefi izleniyor

Cardano, Dijkstra hard fork takvimini 2027 ortasına kadar netleştirdi

Cardano’da PRIME onayı, ADA için 0,18 dolar desteğini öne çıkardı

Cardano balinalarının satışı, ADA’da 0.170 dolar eşiğini öne çıkardı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Ondo Finance, tokenleştirilmiş ETF büyümesiyle güç kazandı
Bir Sonraki Yazı Binance’te Ethereum fonlama oranı bir yılın zirvesine çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Binance’te Ethereum fonlama oranı bir yılın zirvesine çıktı
Ethereum (ETH)
Ondo Finance, tokenleştirilmiş ETF büyümesiyle güç kazandı
ONDO
Lost your password?