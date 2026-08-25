Binance’te Ethereum fonlama oranı bir yılın zirvesine çıktı

Ethereum‘da türev piyasa görünümü daha iyimser bir tabloya işaret ediyor. CryptoQuant verilerine göre Binance’te fonlama oranı yüzde 0,01 seviyesine yaklaşırken ETH fiyatı 2.400 doların üzerinde seyrediyor. Bu görünüm, kaldıraçlı uzun pozisyonlara yönelik talebin güçlendiğini gösterirken kısa vadede tasfiye riskini de artırıyor.

Fonlama oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde

CryptoQuant, zincir üstü ve piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak, Ethereum fonlama oranının Binance’te yaklaşık yüzde 0,01 ile son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştığını gösterdi. Fonlama, vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar arasında belirli aralıklarla yapılan ödeme mekanizması olarak biliniyor. Pozitif oran, uzun pozisyon taşıyanların kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını ortaya koyuyor.

Binance’teki pozitif fonlama oranı, yatırımcıların kaldıraçlı uzun pozisyonlarını açık tutmak için ek maliyet üstlendiğini ve yükseliş beklentisinin güç kazandığını gösteriyor.

Bu veri, piyasadaki yön beklentisini anlamak açısından önem taşısa da tek başına kalıcı bir trendin teyidi sayılmıyor. Fonlama oranındaki yükselişin sağlıklı bir toparlanmaya işaret etmesi için spot piyasadaki alım talebi, işlem hacmi ve fiyat hareketinin de aynı yönde destek vermesi gerekiyor.

2.400 dolar üzerindeki fiyat seviyesi daha kritik hale geldi

ETH’nin 2.400 doların üzerinde tutunması, yüksek fonlama oranıyla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale geliyor. Spot alıcılar piyasadaki satışları karşılamayı sürdürürse kaldıraçlı talep toparlanmayı destekleyebilir. Bu durumda türev piyasalardaki hareket, temel piyasa talebiyle uyumlu bir görünüm sunabilir.

Buna karşılık fiyatın yön değiştirmesi halinde riskler hızla büyüyebilir. Yüksek kaldıraçla açılmış uzun pozisyonlar marjin baskısıyla karşı karşıya kalabilir ve zorunlu kapatmalar satışların sertleşmesine yol açabilir. Binance, fonlama maliyetlerinin belirli aralıklarla uygulandığını belirtirken yatırımcıların hem fiyat riskini hem de pozisyon taşıma maliyetini birlikte izlemesi gerekiyor.

Pozitif sinyal ile aşırı kalabalık pozisyon riski birlikte öne çıkıyor

Tarihsel grafikler, fonlama oranının piyasa duyarlılığı için kullanışlı bir gösterge olduğunu ortaya koyuyor. Ancak spot talepte belirgin güçlenme olmadan uzun süre yüksek kalan fonlama, aynı yönde yoğunlaşmış pozisyon riskine de işaret edebilir. Böyle dönemlerde piyasa görünümü iyimser olsa bile alttaki talep bunu doğrulamadığında geri çekilmeler daha sert yaşanabiliyor.

Asıl belirleyici unsur, kaldıraçlı talebin gerçek alım ilgisini destekleyip desteklemediği olacak; zayıf spot hacimle birlikte yükselen fonlama, ani düzeltmelerde piyasayı daha kırılgan hale getirebilir.

Ethereum için kısa vadede izlenecek başlıca göstergeler fiyat, spot hacim, açık pozisyon büyüklüğü ve tasfiye verileri olarak öne çıkıyor. Fiyat yükselirken spot piyasada da sağlıklı işlem akışı sürerse iyimser senaryo güç kazanabilir. Buna karşılık fiyat gerilerken fonlama oranının pozitif kalması, kalabalık uzun pozisyonların aşağı yönlü risk oluşturduğunu gösterebilir.