Bitcoin 76 bin doları test etti, 78 milyon dolarlık short tehlikede

Bitcoin fiyatındaki son yükseliş, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar üzerinde ciddi baskı oluşturdu. 17 Nisan itibarıyla piyasa verilerine göre BTC kısa süreliğine 76.300 dolara yaklaşırken, büyük bir short pozisyonu kritik tasfiye seviyesine oldukça yaklaştı.

Kaldıraçlı short pozisyon tasfiye eşiğinde

HyperInsight Monitoring verilerine göre “Strategy Counterparty” olarak adlandırılan büyük bir yatırımcıya ait short pozisyon, fiyat hareketleri karşısında ciddi zarar yazıyor. 40 kat kaldıraçla açılan ve yaklaşık 78,1 milyon dolar büyüklüğe sahip bu işlem, Bitcoin’in 76.380 dolara ulaşması halinde tasfiye riskiyle karşı karşıya.

Bitcoin, CryptoAppsy verilerine göre 76.300 dolara yaklaşırken, söz konusu pozisyonun zararı 4,3 milyon doları aştı ve yüzde 220 seviyesine ulaştı. Haftalık bazda toplam zarar ise 7,8 milyon doların üzerine çıktı. Pozisyonun 1 Nisan tarihinde açıldığı ve yatırımcının henüz herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülüyor.

Bitcoin fiyatındaki sınırlı artış bile yüksek kaldıraçlı işlemler için kritik seviyelere işaret ediyor ve tasfiye riskini hızla artırıyor.

Strategy’nin Bitcoin pozisyonu yeniden kâra geçti

Aynı dönemde Strategy’nin Bitcoin yatırımı ise yeniden kâra geçti. Şirketin BTC varlıkları, fiyatın 75.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte yaklaşık 232 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç seviyesine ulaştı.

12 Nisan 2026 itibarıyla Strategy toplamda 780.897 Bitcoin tutuyor. Bu varlıkların toplam maliyeti yaklaşık 59,02 milyar dolar seviyesinde bulunurken, ortalama alım fiyatı ise 75.577 dolar olarak hesaplanıyor. Fiyatın bu seviyelerin üzerine çıkması, portföyün yeniden pozitif bölgeye geçmesini sağladı.

Yeni long pozisyon dikkat çekti

Öte yandan zincir üstü veriler, farklı bir balinanın yükseliş beklentisiyle yeni bir pozisyon açtığını ortaya koydu. 0x133 ile başlayan bir cüzdan adresi, Bitcoin için 40 kat kaldıraçlı yaklaşık 6,95 milyon dolarlık long işlem başlattı.

Bu pozisyonun ortalama giriş fiyatı 75.320 dolar olarak kaydedilirken, kısa sürede yaklaşık yüzde 20 oranında gerçekleşmemiş kâr elde edildi. Yatırımcı, pozisyonu 77.000 dolar seviyesinde kapatmayı planlayan bir limit emri verdi.

Dikkat çeken bir diğer detay ise pozisyonda açık bir zarar durdur emrinin bulunmaması oldu. Tasfiye fiyatının 74.287 dolar seviyesinde olması, bu seviyenin fiili bir stop noktası olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, yüksek kaldıraçlı işlemlerde riskin ne kadar hızlı büyüyebileceğini bir kez daha ortaya koyarken, piyasadaki büyük oyuncuların pozisyonları yakından izlenmeye devam ediyor.