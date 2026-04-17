Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum’da rekor işlem hacmine rağmen ETH fiyatı sert düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Ethereum ilk kez bir çeyrekte 200 milyon işlem barajını aştı.
  • ETH fiyatı, güçlü ağ hareketine rağmen yüzde 50’den fazla değer kaybetti.
  • 📊 En önemli veri: Stablecoin arzı 180 milyar dolara çıktı, Layer 2 ağları baz katmana rekor yük taşıdı.
  • 🧐 $ETH ’de fiyat işlem hacmine beklenen tepkiyi vermedi, fırsat penceresi doğabilir.
Ethereum akıllı sözleşme ağı, 2026 yılı ilk çeyreğinde tarihindeki en yüksek temel katman işlem sayısına ulaştı. Bloomberg’de yer alan Artemis verilerine göre, Ethereum ana zincirinde bu dönemde 200,4 milyon işlem kaydedildi. Bu, Ethereum adına bir çeyrekte ilk kez 200 milyon eşiğinin aşılması anlamına geliyor.

İçindekiler
1 İşlem sayısında tarihi yükseliş
2 ETH fiyatında ciddi düşüş
3 Layer 2 çözümleri ve stablecoin etkisi

İşlem sayısında tarihi yükseliş

2023’te 90 milyonun altına kadar gerileyen üç aylık işlem adedi, 2024 yılı boyunca 100-120 milyon bandında yatay seyretmişti. Ancak 2025 ortasından itibaren ağ üzerindeki işlemlerde net bir canlanma gözlendi. Her çeyrekte görülen artış, 2026’nın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 43’lük bir sıçramaya ulaştı ve 145 milyondan 200 milyonun üzerine çıktı.

Ethereum ağı, dünya çapında banka, avukat ya da aracı olmadan otomatik anlaşmalar yapılabilmesiyle tanınıyor. Blockchain üzerine kaydedilen işlemler; ağın yerel varlığı ether (ETH) ile transfer, akıllı sözleşme kullanımı veya farklı token’ların gönderilmesi gibi birçok eylemi ifade ediyor.

Artemis tarafından paylaşılan verilere göre, çeyreklik bazda Ethereum’un işlem hacmi 2023’ten sonra ilk kez dikey bir toparlanma sergiledi ve rekor seviyeye ulaştı.

ETH fiyatında ciddi düşüş

Ağ üzerindeki canlanmaya rağmen, ether fiyatı ise beklenen karşılığı veremedi. 2025 yılı Ağustos ayını yaklaşık 5.000 dolar seviyesinden kapatan ETH, haberin yazıldığı Cuma sabahı 2.328 dolara kadar düşmüş durumda. Fiyat, 2025 zirvesine göre yüzde 50’den fazla gerilemiş oldu.

CryptoAppsy verilerine göre, ether (ETH) Cuma günü 2.328 dolarda işlem görüyordu. Piyasa uzmanları, işlem sayısı ve ağ istatistiklerindeki hızlı büyümeye rağmen fiyatın bu kadar düşük kalmasını, potansiyel bir fırsat olarak yorumlayabilir.

Layer 2 çözümleri ve stablecoin etkisi

Ağdaki işlem yoğunluğunun büyük kısmı, Ethereum üzerine kurulu ve daha ucuz işlem imkânı sağlayan Layer 2 (L2) ağlarında gerçekleşiyor. Base ve Arbitrum, en fazla kullanıcıya sahip L2 platformları konumunda; işlem ücretlerinin düşük olması nedeniyle birçok kullanıcı doğrudan bu ağları tercih ediyor. Ancak asıl mutabakat ve köprülemeyle ilgili işlemler, Ethereum’un temel katmanına yansıyor.

Stablecoin’ler yani gerçek para birimlerinin blokzincirdeki karşılıkları da Ethereum’da yoğun şekilde kullanılıyor. Token Terminal’in aktardığına göre, Ethereum’daki toplam stablecoin arzı 180 milyar doları buldu. Bu, dünya genelindeki stablecoin miktarının yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyor.

Layer 2 çözümleri sayesinde son kullanıcılar tabana dokunmadan işlem yaparken, hem bu köprü işlemleri hem de stablecoin transferleri tabandaki işlem sayısını yukarı çekiyor. Analistler ise Layer 2 üzerindeki hareketliliğin, ana ağdaki işlem ücretleri üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Dencun yükseltmesinin ardından Layer 2 ağlarının veri maliyetlerinin önemli ölçüde azalması, Ethereum’un işlem başına elde ettiği geliri de düşürdü. Dolayısıyla artan işlem miktarı, doğrudan ağ yakımı ya da coin sahiplerinin toplam değeri açısından aynı oranda bir karşılık oluşturmayabiliyor.

Ethereum’daki uzun vadeli toparlanmanın fiyat hareketi öncesi bir döneme işaret ettiği tartışılıyor. Sonraki çeyreklerde 200 milyonun üzeri işlem gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, işlem artışını sürekli kullanıcıların mı yoksa otomasyon ve botların mı sağladığı, Ethereum ekosisteminin yönü için kritik konular arasında gösteriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum 2.329 dolara geriledi, kritik 2.400 direnç seviyesinde hareketlilik arttı

Ethereum’da büyük değişim sinyali, süre 1 dakikanın altına inebilir

Ethereum’da 2.400 dolar eşiğinde sıkışma, yükseliş mi düşüş mü?

Ethereum’da 2.036 dolar desteği test ediliyor, üst sınırda 2.400 dolar engeli öne çıktı

Ethereum DEX pazarında liderlik değişti, Kyber yüzde 31’e ulaştı

Ethereum’da kritik sinyal: 2022 benzeri MACD kesişimi düşüş uyarısı mı veriyor?

Scroll’da yönetim değişikliği ve güvenlik konseyi feshi: 160 milyon dolarlık çıkış sonrası dikkat çeken hamle

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 50-100 haftalık ortalama sinyali sonrası 75.000 dolara hızlı sıçrama dikkat çekti
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 76 bin doları test etti, 78 milyon dolarlık short tehlikede
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Jenner tokeni için büyük karar Californiya’da: $JENNER menkul kıymet sayılmadı
Kripto Para Hukuku
Rhea Finance protokolünden 18,4 milyon dolarlık kritik siber saldırı
DEFI Güvenlik
XRP’de yeni dönem: DeFi’de 100 milyar dolarlık kredi fırsatı masada
RIPPLE (XRP)
Solana’da sıfır komisyon dönemi, SGB’den büyük stablecoin hamlesi
Solana (SOL)
Strategy’nin temettü adımı ile MSTR hisselerinde yüzde 12’lik sert yükseliş
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?