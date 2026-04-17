Ethereum’da rekor işlem hacmine rağmen ETH fiyatı sert düştü

Ethereum akıllı sözleşme ağı, 2026 yılı ilk çeyreğinde tarihindeki en yüksek temel katman işlem sayısına ulaştı. Bloomberg’de yer alan Artemis verilerine göre, Ethereum ana zincirinde bu dönemde 200,4 milyon işlem kaydedildi. Bu, Ethereum adına bir çeyrekte ilk kez 200 milyon eşiğinin aşılması anlamına geliyor.

İşlem sayısında tarihi yükseliş

2023’te 90 milyonun altına kadar gerileyen üç aylık işlem adedi, 2024 yılı boyunca 100-120 milyon bandında yatay seyretmişti. Ancak 2025 ortasından itibaren ağ üzerindeki işlemlerde net bir canlanma gözlendi. Her çeyrekte görülen artış, 2026’nın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 43’lük bir sıçramaya ulaştı ve 145 milyondan 200 milyonun üzerine çıktı.

Ethereum ağı, dünya çapında banka, avukat ya da aracı olmadan otomatik anlaşmalar yapılabilmesiyle tanınıyor. Blockchain üzerine kaydedilen işlemler; ağın yerel varlığı ether (ETH) ile transfer, akıllı sözleşme kullanımı veya farklı token’ların gönderilmesi gibi birçok eylemi ifade ediyor.

Artemis tarafından paylaşılan verilere göre, çeyreklik bazda Ethereum’un işlem hacmi 2023’ten sonra ilk kez dikey bir toparlanma sergiledi ve rekor seviyeye ulaştı.

ETH fiyatında ciddi düşüş

Ağ üzerindeki canlanmaya rağmen, ether fiyatı ise beklenen karşılığı veremedi. 2025 yılı Ağustos ayını yaklaşık 5.000 dolar seviyesinden kapatan ETH, haberin yazıldığı Cuma sabahı 2.328 dolara kadar düşmüş durumda. Fiyat, 2025 zirvesine göre yüzde 50’den fazla gerilemiş oldu.

CryptoAppsy verilerine göre, ether (ETH) Cuma günü 2.328 dolarda işlem görüyordu. Piyasa uzmanları, işlem sayısı ve ağ istatistiklerindeki hızlı büyümeye rağmen fiyatın bu kadar düşük kalmasını, potansiyel bir fırsat olarak yorumlayabilir.

Layer 2 çözümleri ve stablecoin etkisi

Ağdaki işlem yoğunluğunun büyük kısmı, Ethereum üzerine kurulu ve daha ucuz işlem imkânı sağlayan Layer 2 (L2) ağlarında gerçekleşiyor. Base ve Arbitrum, en fazla kullanıcıya sahip L2 platformları konumunda; işlem ücretlerinin düşük olması nedeniyle birçok kullanıcı doğrudan bu ağları tercih ediyor. Ancak asıl mutabakat ve köprülemeyle ilgili işlemler, Ethereum’un temel katmanına yansıyor.

Stablecoin’ler yani gerçek para birimlerinin blokzincirdeki karşılıkları da Ethereum’da yoğun şekilde kullanılıyor. Token Terminal’in aktardığına göre, Ethereum’daki toplam stablecoin arzı 180 milyar doları buldu. Bu, dünya genelindeki stablecoin miktarının yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyor.

Layer 2 çözümleri sayesinde son kullanıcılar tabana dokunmadan işlem yaparken, hem bu köprü işlemleri hem de stablecoin transferleri tabandaki işlem sayısını yukarı çekiyor. Analistler ise Layer 2 üzerindeki hareketliliğin, ana ağdaki işlem ücretleri üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Dencun yükseltmesinin ardından Layer 2 ağlarının veri maliyetlerinin önemli ölçüde azalması, Ethereum’un işlem başına elde ettiği geliri de düşürdü. Dolayısıyla artan işlem miktarı, doğrudan ağ yakımı ya da coin sahiplerinin toplam değeri açısından aynı oranda bir karşılık oluşturmayabiliyor.

Ethereum’daki uzun vadeli toparlanmanın fiyat hareketi öncesi bir döneme işaret ettiği tartışılıyor. Sonraki çeyreklerde 200 milyonun üzeri işlem gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, işlem artışını sürekli kullanıcıların mı yoksa otomasyon ve botların mı sağladığı, Ethereum ekosisteminin yönü için kritik konular arasında gösteriliyor.