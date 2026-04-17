Bitcoin’de 50-100 haftalık ortalama sinyali sonrası 75.000 dolara hızlı sıçrama dikkat çekti

Bitcoin‘in fiyat hareketlerinde son yıllarda öne çıkan teknik göstergelerden biri, 50 ve 100 haftalık hareketli ortalamanın kesişimine dikkat çekiyor. Bu iki ortalamanın grafikte oluşturduğu kesişim, geçmişte Bitcoin piyasasının dip seviyelerine işaret etti ve genellikle uzun süreli düşüş dönemlerinin sonunu belirledi.

Geçmişte üç kez net sinyal verdi

Bu basit gösterge, ilk kez Nisan 2015’te, ardından Şubat 2019 ve son olarak Eylül 2022’de kendini gösterdi. Her üç durumda da 50 haftalık ortalamanın 100 haftalık ortalamanın altına inmesiyle beraber Bitcoin’de aşağı yönlü seyir sona ererken, dip seviyeler görülmüş ve ardından ciddi yükselişler yaşanmıştı.

Örneğin 2015 yılında, kripto para piyasası Bitcoin’in başarısız olacağını tartışırken bu kesişimin ardından fiyatların 200 dolardan 2017 sonuna kadar neredeyse 20.000 dolara ulaşması büyük bir değişimi beraberinde getirmişti. Aynı desenin 2019’da da tekrarlandığı gözlendi.

Son olarak, 2022 yılının kripto kışı sırasında birçok şirketin iflas etmesi ve dolandırıcılık olayları sonrasında yatırımcı güveni sarsıldı; fakat Eylül ayında bu ortalamaların tekrar kesişmesinin ardından satış baskısı zayıfladı ve piyasa dipten toparlanmaya başladı.

Yakın dönem fiyat hareketi ve mevcut durum

Ekim 20205’te 126.000 dolarlık zirve sonrası Bitcoin’deki sert geri çekilme, fiyatın kısa süreyle 60.000 dolara kadar inmesine yol açtı. Buna karşılık, son günlerde fiyat 65.000 dolardan 75.000 dolara toparlandı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in güncel fiyatı 75.000 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu son yükseliş, 50 haftalık ortalamanın hâlâ 100 haftalık ortalamanın üzerinde kalmasıyla beraber, teknik olarak düşüş sinyali henüz tetiklenmediğine işaret ediyor. Diğer bir deyişle, tarihsel referanslara bakıldığında, Bitcoin’deki genel ayı piyasasının sona ermediği ve ilerleyen dönemlerde fiyatların daha da geri çekilebileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Piyasa beklentileri ve muhtemel senaryolar

Tarihsel olarak bu göstergenin her seferinde güvenilir sonuç vermiş olması, yine de kesin bir gelecek garantisi oluşturmuyor. Olası gelişmeler arasında, ABD borsalarındaki rekor seviyelerin sürmesi ve kurumsal talebin Bitcoin ETF’leri üzerinden artması yer alıyor.

Böyle bir senaryoda, piyasaya uzun vadeli destek gelmesi durumunda Bitcoin’de yukarı yönlü yeni bir hareket baş gösterebilir. Ancak şu anda ortalamaların henüz kesişmemiş olması, piyasadaki genel düşüş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’in geçmiş fiyat grafiklerinde 50 haftalık ortalamanın 100 haftalık ortalamanın altına indiği dönemler, her seferinde piyasanın dip yaptığı ve ardından uzun soluklu yükselişlerin başladığı noktalar olarak kayıtlara geçti.

Özetle, teknik göstergeler ile piyasa dinamiklerinin kesiştiği bu dönemde yatırımcıların hem geçmiş verileri hem de güncel makroekonomik koşulları birlikte değerlendirmesi gerekiyor.