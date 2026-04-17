Kripto Para HukukuSTABILCOIN

Stablecoin getirilerindeki kritik yasak tartışması Clarity Act taslağını tekrar erteledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Stablecoin getirilerindeki ödül yasağı Clarity Act taslağını yine erteledi.
  • Senatörler, bankalar ve kripto şirketleri uzun süredir pasif stablecoin gelirleriyle ilgili uzlaşamıyor.
  • 🏦 Bankalar büyük mevduat kaybı riski vurgularken, $USDT için inovasyonun önünü keseceği savunuluyor.
  • Yasa tasarısında çıkmaza giren görüş ayrılıkları, nihai metnin yayımlanmasını ileri bir tarihe bıraktı.
Amerikan Kongresi’nde kripto sektörünü yakından ilgilendiren Clarity Act’in en güncel taslak metninin yayımlanması bir kez daha ertelendi. Bilhassa stablecoin hesaplarında bekleyen bakiyeler için ödül veya faiz uygulamalarının yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin görüş ayrılıkları, tasarının nihai halini belirlemede önemli bir engel oluşturuyor.

Taslak metin ve ertelemenin nedeni

Senatör Thom Tillis’in yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Clarity Act’in stablecoin getirileriyle ilgili yeni taslağının bu hafta kamuoyuna sunulması bekleniyordu. Ancak Tillis, Bankacılık Komitesi’nin bir sonraki gündemine ilişkin takvimin netleşmesini beklediğini aktararak metnin açıklanmasını ileriki haftalara bıraktı. Konuya yakın kaynaklar, yasal düzenleme ekibinin halen banka dernekleri ve kripto şirketleri ile görüşmelere devam ettiğini ifade etti.

Mevcut taslakta, stablecoin hesaplarında bekletilen bakiyeler için ödül ödenmesinin tamamen yasaklandığı, yalnızca işlem gibi aktif hareketlerden doğan getirilere izin verileceği belirtiliyor. Kaynaklara göre, metinde artık köklü değişiklik yapılmasının güç olduğu vurgulanıyor.

Karmaşık tartışmanın arka planı

Uzun bir süredir beklenen Clarity Act, kripto varlık sektörünü düzenleyen kapsamlı bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Tartışmanın temelinde ise stablecoin’lerde pasif getirilerin yasaklanıp yasaklanmaması bulunuyor. Geçtiğimiz yıl geçen GENIUS Act, bu tür ödülleri sağlayan stablecoin ihraççılarını yasaklamıştı; ancak borsalar gibi üçüncü taraf platformların ödül dağıtmasına doğrudan bir engel getirmemişti.

Bu konudaki belirsizlik, hem geleneksel bankacılık sektörü hem de kripto para şirketleri tarafından yakından takip ediliyor. Büyük Amerikan bankaları, stablecoin bakiyelerine ödül verilmesinin sektörde büyük bir mevduat kaymasına yol açacağını öne sürüyor. Buna karşılık, aralarında Coinbase’in de bulunduğu büyük kripto şirketleri ise böyle bir yasağın finansal inovasyonu durduracağı ve aslında bankalara da yeni iş fırsatları doğurabileceği görüşünü dile getiriyor.

Bazı kayıtlara göre, mevcut taslak yasa yalnızca hesapta bekletilen stablecoin bakiyelerine ödül ödenmesini engelliyor; işlem yapan kullanıcılara getirinin önünü ise kapatmıyor.

Uzlaşı arayışlarına rağmen çözümsüzlük devam ediyor

Yıl başından bu yana Beyaz Saray, taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi adına kapalı toplantılar düzenledi. Ancak bankalar ve kripto temsilcileri mevcut pozisyonlarını koruduğu için henüz ortak bir paydada buluşulamadı. Senatör Tillis ve Angela Alsobrooks, yasa tasarısının bu en kritik maddesine netlik kazandırmak için müzakerelerini sürdürüyor.

Kongre’de süren pazarlıklara rağmen, özellikle stablecoin’lerde getirinin ne şekilde sunulacağına ilişkin kesin bir konsensüs oluşmuş değil. Tasarının, planlandığı gibi 2025 sonuna kadar yasalaşmasına yönelik iyimser beklentiler, bu son gelişmelerle birlikte ciddi şekilde zayıflamış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
