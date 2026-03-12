Winvest — Bitcoin investment
Ark Labs, Tether’ın Katılımıyla Bitcoin’de Programlanabilir Finans için 5,2 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Özet

  • Ark Labs, finansal uygulamalara yönelik Bitcoin tabanlı altyapı için 5,2 milyon dolar yatırım topladı.
  • Yatırıma Tether ve farklı kurumsal yatırımcılar katıldı; yeni fon ile ürün geliştirme hızlanacak.
  • Şirket, Bitcoin’de stabilcoin ve programlanabilir finans çözümlerine odaklanıyor.
Finansal uygulamaların Bitcoin tabanında gelişmesini hedefleyen Ark Labs, önde gelen kripto para şirketleri ve yatırımcıların katılımıyla 5,2 milyon dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladı. Şirket, Bitcoin altyapısında daha esnek ve programlanabilir finansal araçların geliştirilmesine yönelik taleplerin artmasını fırsata çevirmek istiyor.

İçindekiler
1 Yatırım Turuna Katılanlar ve Altyapı Gelişmeleri
2 Bitcoin’de Programlanabilir Finans Altyapısı
3 Stabilcoinler ve Bitcoin Ekosistemi

Yatırım Turuna Katılanlar ve Altyapı Gelişmeleri

Yatırım turuna özellikle stabilcoin Tether önderlik etti. Sürece Ego Death Capital, Epoch VC, Lion26, Sats Ventures ve Contribution Capital gibi farklı kurumsal yatırımcılar eşlik etti. Ayrıca Anchorage Digital ile PayPal’ın eski finans başkan yardımcısı Ralph Ho’nun da melek yatırımcılar arasında olduğu açıklandı. Ark Labs, geçen senelerde Draper Associates, Fulgur Ventures ve Axiom Capital’dan da yatırım aldı. Şirketin şimdiye kadarki toplam kurumsal yatırımı 7,7 milyon doları aşmış durumda.

Bitcoin’de Programlanabilir Finans Altyapısı

Ark Labs, Bitcoin üzerinde geleneksel finansal uygulamalara benzeyen programlanabilir işlevler geliştirmeyi amaçlıyor. Mevcut blokzincirler arasında en yüksek likiditeye ve güvenliğe sahip kabul edilen Bitcoin, şimdiye kadar piyasa oyuncularına esnek ödeme ve finansal uygulama geliştirme olanakları sağlamamıştı. Ark Labs CEO’su Marco Argentieri, inşa ettikleri altyapının bu açığın giderilmesine odaklandığına dikkat çekiyor.

Bitcoin’in en likit dijital varlık olarak öne çıktığı ancak finansal uygulamalar için gereken programlanabilir altyapının eksik olduğu vurgulandı. Ortakların ödeme, kredi ve dijital varlık çözümleri geliştirdiği, Tether’ın dahil olmasının süreci hızlandıracağı ifade edildi.

Şirketin çekirdek platformu Arkade, klasik ödeme sistemlerinde görülen işlem yetkilendirme, emanet hesabı, koşullu harcama ve ödeme bloke etme gibi özellikleri Bitcoin ağına taşımayı hedefliyor. Ark Labs ekibi, bu teknolojilerin Bitcoin tabanlı finans ürünlerine entegre edilmesiyle sektörde yeni fırsat alanları açılabileceğine inanıyor.

Arkade altyapısı üzerinden geliştiriciler, perakende ödemelerden kredi piyasalarına ve farklı blokzinciri ağları arasında yapılan işlemlere kadar çeşitli kullanım senaryolarını araştırıyor.

Stabilcoinler ve Bitcoin Ekosistemi

Ark Labs’ın hedefleri arasında, özerk çalışan finansal modeller için altyapı sağlamak da bulunuyor. Bu alanda özellikle yazılım tabanlı acentelerin kullanıcılar adına işlemleri gerçekleştirebilmesi için, platformun esnek harcama kurallarını ve programlanabilir kontrollerini öne çıkardığı belirtildi.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bitcoin ağında stabilcoin kullanımının artırılmasının öncelikler arasında olduğunu belirterek, yayınlanan açıklamada şu noktaya değindi:

Stabilcoinlerin ilk olarak Bitcoin üzerinde ortaya çıktığı, ağda erişimin artırılmasının hala öncelik olduğu, Bitcoin üzerinde stabilcoin ihraç, transfer ve mutabakatı kolaylaştıracak altyapıların, dijital dolara daha geniş bir katılımı teşvik edebileceği belirtildi.

Yeni sağlanan bu fon ile Ark Labs, geliştirici ekiplerini büyütmeyi, ürün araçlarını iyileştirmeyi ve platform üzerinde uygulama geliştiren iş ortaklarını desteklemeyi planlıyor. Şirketin ekosistem lideri Alex Bergeron, farklı blokzincirlerde altyapının çoğunlukla tek bir firmanın kontrolünde olduğunu, buna karşılık kendilerinin Bitcoin etrafında açık, erişilebilir bir alternatif sunmayı hedeflediğini belirtti.

