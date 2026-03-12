SEC ve CFTC, Dijital Varlıkların Denetimi İçin Ortak Düzenleyici Çerçeveye Geçiyor

ABD’nin iki önemli finansal düzenleyicisi olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto varlık piyasalarının denetimine ilişkin uzun süredir devam eden yetki tartışmalarına son vermek amacıyla tarihi bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın resmi adı Karşılıklı Anlayış Memorandumu (MOU) olarak duyuruldu ve iki kurumun kripto para sektörü üzerindeki gözetim ve düzenleme faaliyetlerinde iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni Anlaşmanın İçeriği

12 Mart 2026 tarihinde imzalanan bu protokol, SEC ile CFTC arasında bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve uygulama alanlarında netlik sağlayan ortak bir çerçeve oluşturuyor. Düzenleyiciler, anlaşmayla birlikte hem piyasadaki gözetim süreçlerinde hem de olası ihlal durumunda uygulama adımlarında daha etkin bir koordinasyon planlıyor.

Her iki kurum, kripto varlıklarla ilgili düzenleyici sürecin ilerlemesinde farklı rol ve sorumluluklara sahip. SEC, ABD’de menkul kıymet niteliği taşıyan dijital varlıkların kaydı ve gözetiminden sorumlu. CFTC ise emtia ve türev ürünlerin denetimini yürütüyor. Taraflar arasında hangi dijital ürün ve hizmetlerin hangi kurum tarafından düzenleneceği konusunda geçmişte çeşitli uyuşmazlıklar çıkmıştı.

Yıllar Süren Yetki Tartışmalarının Çözümü

Kripto varlıkların gelişimiyle birlikte, bu alanda denetim hangi kurumun yetki kapsamında; yani hangi dijital varlıkların menkul kıymet, hangilerinin emtia olarak değerlendirileceği uzun süredir tartışma konusuydu. SEC ve CFTC arasında imzalanan yeni anlaşma ile bu ayrımda daha şeffaf ve tanımlı bir tablo oluşması bekleniyor.

Sektör temsilcileri, düzenleyicilerin iş birliğinin kripto ekosistemine yasal netlik getireceği ve piyasa aktörlerinin kural çerçevesine daha kolay uyum sağlayacağı görüşünde. Anlaşmanın, kripto para projeleri, dijital platformlar ve yatırımcılar açısından belirsizlikleri azaltabileceği ifade edildi.

Kripto Piyasası İçin Beklenen Etki

Anlaşmanın ardından piyasa katılımcılarının gözetim süreçlerinde daha tutarlı ve öngörülebilir bir yaklaşımla karşılaşacağı belirtiliyor. Yatırımcıların korunması, piyasa bütünlüğü ve teknolojik yeniliklere uygun bir uyum ortamı oluşturulması, iki kurumun öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

SEC ve CFTC, kripto varlıklarla ilgili bilgi değişimini hızlandırarak olası suiistimallere karşı daha hızlı adım atabilecek. Taraflar, yeni çerçevenin dijital varlık sektöründeki hukuki ve düzenleyici inovasyonların gelişmesine de zemin hazırlayabileceğini vurguluyor.

Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, sektör oyuncuları ve yatırımcılar için düzenleyici belirsizliğin minimize edilmesi ve ABD’nin küresel dijital varlık piyasasında daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.