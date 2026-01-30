Bitcoin, ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda 30 Ocak

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 81.118 dolara kadar geriledi ve sadece 1 günde 1,8 milyar dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. 3 aydır milyar dolarlık long pozisyon tasfiyeleri kripto boğalarını fazlasıyla yıprattı ve yine yeniden zirveleri açığa satış fırsatı olarak gören yatırımcılar kazançlı çıktı. 80.600 dolar bandı test edilmeden fiyat 83 bin dolara dönse de henüz sevinmek için erken.

ABD Piyasaları ve ÜFE

Bugün ABD üretici enflasyonu rakamları gelecek ve beklenti yıllıkta bir miktar düşüş yönünde. Önceki gelen %3’e göre konsensüs %2,9’u hedefliyor. Enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için halen erken olduğunu söyleyen Powell ve Fed ekibi için yine de bu rakamlar tatmin edici değil. Trump Kevir Warsh’ı yeni Fed Başkanı olarak seçtiğini açıkladı elbette aday göstermesi onun seçilmesi için yeterli değil ancak büyük ihtimalle 15 Mayıs’ta Powell’ın koltuğuna Kevin oturacak.

Çarşamba günü MSFT hisseleri 480 dolardan 420 dolara kadar geriledi ve vadelide bir miktar toparlanma var. Altın, gümüş, kripto paralar her şey son 24 saatte normalin çok üzerinde volatilite gösterdi. Aşırı satışların piyasa öncesi işlemlerde bir miktar toparlanması borsadaki keskin düşüşün devam etmeyebileceğini söylüyor.

Kripto Paralar

ABD borsaları yükselirken Bitcoin’in de yükselmesi beklenir. Ancak son 2 ayda yükseliş sırasında BTC borsayı izlemedi. Yatırımcıların endişesi “borsa düşüş yaşadığı sırada” Bitcoin’in de hisselerden daha hızlı değer kaybedebileceği yönündeydi. Bu hafta gördüğümüz şey tam olarak bu. Yatırımcıların korktuğu şey başına geldi ve 98 bin dolar testinin ardından 2026 rallisini noktalayan Bitcoin şimdi 81 bin doları korumak için mücadele ediyor.

Dört yıllık döngü hikayesi bize bu yıl Bitcoin’in 76 bin dolar ile 56 bin dolar arasında yeni bir dip görmesi gerektiğini söylüyor. Trump’ın öngörülemezliği ve tarifeler, jeopolitik gerilim derken risk artıyor. Bitcoin de bu riski fiyatlıyor. Eğer küresel ölçekte normalleşme aşamasına geçemezsek Bitcoin dört yıllık döngü hedefine ilerleyebilir.

Dünkü uyarılarımızda 80.600 dolar bandının kilit öneme sahip olduğundan bahsetmiştik. Eğer BTC kolay olanı yapacak ve dört yıllık döngü anlatısını takip edecekse fiyatın bu seviyeyi aşağı kırıp 3 aylık dar aralık hareketinin noktalaması gerekiyor. Elbette kripto her zaman sürprizlerle dolu ve buradan 120 bin dolara yeniden yükseliş başlasa da kimse şaşırmayacaktır.