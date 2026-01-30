Kripto Para

Bitcoin, ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda 30 Ocak

Özet

  • Çarşamba günü MSFT hisseleri 480 dolardan 420 dolara kadar geriledi ve vadelide bir miktar toparlanma var.
  • BTC dün uyardığımız üzere 80.600 seviyesine yaklaştı ve bu seviye aşağı kırılırsa 3 aylık sıkıcı dar aralık trade dönemi bitecek.
  • Dört yıllık döngü hikayesi, Trump'ın beslediği küresel gerilim, tarifeler ve daha birçok sorun Bitcoin için 76-56 bin dolar aralığına işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 81.118 dolara kadar geriledi ve sadece 1 günde 1,8 milyar dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. 3 aydır milyar dolarlık long pozisyon tasfiyeleri kripto boğalarını fazlasıyla yıprattı ve yine yeniden zirveleri açığa satış fırsatı olarak gören yatırımcılar kazançlı çıktı. 80.600 dolar bandı test edilmeden fiyat 83 bin dolara dönse de henüz sevinmek için erken.

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve ÜFE
2 Kripto Paralar

ABD Piyasaları ve ÜFE

Bugün ABD üretici enflasyonu rakamları gelecek ve beklenti yıllıkta bir miktar düşüş yönünde. Önceki gelen %3’e göre konsensüs %2,9’u hedefliyor. Enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için halen erken olduğunu söyleyen Powell ve Fed ekibi için yine de bu rakamlar tatmin edici değil. Trump Kevir Warsh’ı yeni Fed Başkanı olarak seçtiğini açıkladı elbette aday göstermesi onun seçilmesi için yeterli değil ancak büyük ihtimalle 15 Mayıs’ta Powell’ın koltuğuna Kevin oturacak.

Çarşamba günü MSFT hisseleri 480 dolardan 420 dolara kadar geriledi ve vadelide bir miktar toparlanma var. Altın, gümüş, kripto paralar her şey son 24 saatte normalin çok üzerinde volatilite gösterdi. Aşırı satışların piyasa öncesi işlemlerde bir miktar toparlanması borsadaki keskin düşüşün devam etmeyebileceğini söylüyor.

Kripto Paralar

ABD borsaları yükselirken Bitcoin’in de yükselmesi beklenir. Ancak son 2 ayda yükseliş sırasında BTC borsayı izlemedi. Yatırımcıların endişesi “borsa düşüş yaşadığı sırada” Bitcoin’in de hisselerden daha hızlı değer kaybedebileceği yönündeydi. Bu hafta gördüğümüz şey tam olarak bu. Yatırımcıların korktuğu şey başına geldi ve 98 bin dolar testinin ardından 2026 rallisini noktalayan Bitcoin şimdi 81 bin doları korumak için mücadele ediyor.

Dört yıllık döngü hikayesi bize bu yıl Bitcoin’in 76 bin dolar ile 56 bin dolar arasında yeni bir dip görmesi gerektiğini söylüyor. Trump’ın öngörülemezliği ve tarifeler, jeopolitik gerilim derken risk artıyor. Bitcoin de bu riski fiyatlıyor. Eğer küresel ölçekte normalleşme aşamasına geçemezsek Bitcoin dört yıllık döngü hedefine ilerleyebilir.

Dünkü uyarılarımızda 80.600 dolar bandının kilit öneme sahip olduğundan bahsetmiştik. Eğer BTC kolay olanı yapacak ve dört yıllık döngü anlatısını takip edecekse fiyatın bu seviyeyi aşağı kırıp 3 aylık dar aralık hareketinin noktalaması gerekiyor. Elbette kripto her zaman sürprizlerle dolu ve buradan 120 bin dolara yeniden yükseliş başlasa da kimse şaşırmayacaktır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)

Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

Hafta Sonunda Kripto Paralar Ne Olacak? Trump’dan Yeni İran, Faiz ve Fed Açıklamaları

Kripto Paralarda Ayıların “İran Kutlaması”

Sıcak Gelişme: Fed’den Bostic Konuşuyor, Kripto Paraların Hafta Sonunda İşi Zor

Kripto Paralar ve Bitcoin Neden Düşüyor? Şaşırtıcı Olmayan Neden Açığa Çıktı

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Kripto Paralara Nasıl Bakıyor?

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bir Günde 200 Milyar Dolar Silindi: Çanlar Kripto Para Piyasası İçin Çaldı
Bir Sonraki Yazı Yasa Dışı Bahis Dosyasında Çarpıcı Kripto Para Detayı: Baronun 460 Milyon Euro’luk Hesapları Donduruldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?