Kripto Para

Bir Günde 200 Milyar Dolar Silindi: Çanlar Kripto Para Piyasası İçin Çaldı

Özet

  • Kripto para piyasası son 24 saatte 200 milyar dolar değer kaybetti.
  • Düşüşte ABD siyaseti ve Orta Doğu'daki gerilim etkili oldu.
  • Bitcoin 110 milyar dolarlık piyasa değeri kaybıyla düşüşe öncülük etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası, 29–30 Ocak arasındaki 24 saatlik süreçte yaklaşık 200 milyar dolarlık değer kaybıyla sert bir sarsıntı yaşadı. Toplam piyasa değeri 2,96 trilyon dolardan 2,76 trilyon dolara gerilerken, düşüş küresel risk iştahındaki bozulmanın kripto paralara yansıması olarak kayda geçti. Ocak ayının son günlerinde artan volatilite yatırımcı güvenini zayıflatırken, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin aynı anda devreye girmesi satış baskısını derinleştirdi. Yaşanan düşüş 2025’in son çeyreğinde başlayan geniş ölçekli düzeltmenin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Küresel ve İç Politik Riskler Satışları Hızlandırdı
2 Bitcoin 110 Milyar Dolarlık Kayıpla Düşüşe Liderlik Etti

Küresel ve İç Politik Riskler Satışları Hızlandırdı

Kripto piyasasındaki sert geri çekilmenin arka planında, ABD merkezli siyasi gelişmeler belirleyici rol oynadı. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell hakkında gündeme gelen cezai soruşturma iddiaları ile Başkan Donald Trump’ın şubat ayının ilk haftasında yeni Fed başkanı adayını açıklayacak olması, para politikasına ilişkin belirsizliği artırdı. Piyasalar, merkez bankası bağımsızlığına yönelik tartışmaları risk unsuru olarak fiyatladı.

Yurtiçinde ise 31 Ocak’ta gerçekleşmesi muhtemel federal hükümet kapanması, riskli varlıklar üzerinde ek baskı yarattı. ABD Kongresi’nde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’nin (ICE) fonlanmasına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle bütçe süreci tıkanmış durumda. Minneapolis’te bir protestocu ile bir VA hemşiresinin öldürülmesi sonrası yaşanan hukuki ve siyasi gerilim de yatırımcı algısını olumsuz etkiledi.

Uluslararası cephede ise Trump yönetiminin Küba’ya yönelik 60 yıllık ambargoyu daha da sertleştirmesi dikkat çekerken, asıl endişe Orta Doğu’da yoğunlaştı. İran’a yönelik olası bir askeri operasyon hazırlığına işaret eden hareketlilik, Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol arzına yönelik riskleri gündeme taşıdı. Enerji piyasasına duyarlı tüm risk varlıkları gibi kripto paralar da bu gerilimden doğrudan etkilendi.

Bitcoin 110 Milyar Dolarlık Kayıpla Düşüşe Liderlik Etti

Piyasa genelindeki 200 milyar dolarlık erimenin yaklaşık 110 milyar dolarlık bölümü Bitcoin kaynaklı gerçekleşti. Bitcoin’in piyasa değeri bir gün içinde 1,76 trilyon dolardan 1,65 trilyon dolara inerken, fiyat 82.301 dolar seviyesine kadar çekildi. Böylece uzun süredir teknik destek olarak izlenen 85.000 dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü kırıldı.

Analistler, Bitcoin’in kısa vadeli yönünün 80.000 dolar üzerindeki destek bölgesinin korunup korunamayacağına bağlı olduğunu belirtiyor. Yukarı yönlü olası bir tepki hareketinde ise 88.000 dolar seviyesinin güçlü bir direnç konumunda bulunduğu ifade ediliyor. Hafta sonuna denk gelen 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri, hem siyasi gelişmeler hem de likidite koşulları nedeniyle potansiyel oynaklık riski taşıyor.

Yaşanan fiyatlamalar, 2025 Ekim ayında Bitcoin’in 125.000 dolar seviyesinde gördüğü zirvenin ardından başlayan uzun soluklu düşüş trendinin devam ettiğine işaret ediyor. Yaptığı Blockchain içi analizleriyle tanınan Ali Martinez, geleneksel dört yıllık döngünün geçerliliğini yitirmiş olabileceğini savunurken, Bitcoin’in olası döngü dip seviyesinin 2026 Ekim’inde 38.000 dolar civarında oluşabileceğini öngörüyor.

Ömer Ergin
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
