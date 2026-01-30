Son Dakika: Trump Yeni Fed Başkanını Açıkladı, Kevin Warsh Kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump’ın en geç önümüzdeki hafta yeni Fed başkanını açıklaması bekleniyordu. Önceki açıklamalar Ocak ayı bitmeden yeni Fed başkanının belli olacağı yönündeydi ancak gecikti. Birkaç dakika önce Trump beklenen ismi açıkladı.

Trump biraz önce yeni Fed Başkanı olarak Kevin Warsh’ı seçtiğini açıkladı. Powell 15 Mayıs tarihinde görev süresi dolduğu için koltuktan ayrılacak ve Trump “faiz indirimleri konusunda hızlı davranacak, kendisi gibi düşünen birini” Fed başkanı yapacağını söylemişti. Bu da önümüzdeki üçüncü toplantıdan itibaren faiz indirimleri görebileceğimizi gösteriyor.

Trump şunları yazdı;

“Kevin Warsh’ı FEDERAL REZERV SİSTEMİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım. Kevin şu anda Hoover Enstitüsü’nde Shepard Ailesi Seçkin Misafir Ekonomist ve Stanford İşletme Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Duquesne Family Office LLC’de Stanley Druckenmiller’in ortağıdır. Kevin, Stanford Üniversitesi’nden lisans derecesini, Harvard Hukuk Fakültesi’nden ise hukuk doktorasını almıştır.

Ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Kevin, İngiltere Merkez Bankası’na, Birleşik Krallık’ta para politikasının yürütülmesinde reformlar öneren bağımsız bir rapor sunmuştur. Parlamento, raporun önerilerini kabul etmiştir. Kevin Warsh, 35 yaşında Fed’in en genç üyesi olmuş ve 2006’dan 2011’e kadar Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu Üyesi, Federal Rezerv’in G-20 Temsilcisi ve Yönetim Kurulu’nun Asya’daki Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomiler Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini, personelini ve mali performansını yöneten ve denetleyen İdari Vali olarak görev yaptı.

Kurula atanmadan önce, 2002’den 2006’ya kadar Kevin, Başkanın Ekonomi Politikası Özel Danışmanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yaptı. Daha önce Kevin, New York’taki Morgan Stanley & Co.’nun Birleşme ve Satın Alma Departmanının bir üyesi olarak Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak görev yapmıştır. Kevin’ı uzun süredir tanıyorum ve onun FED’in en büyük başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok. Her şeyden öte, o “merkez casting”dir ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Tebrikler Kevin! BAŞKAN DONALD J. TRUMP”