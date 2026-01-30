Ekonomi

Son Dakika: Trump Yeni Fed Başkanını Açıkladı, Kevin Warsh Kimdir?

Özet

  • Trump Fed başkanı olarak Warsh'ı seçti.
  • Trump “faiz indirimleri konusunda hızlı davranacak, kendisi gibi düşünen birini” Fed başkanı yapacağını söylemişti.
  • Önümüzdeki üçüncü toplantıdan itibaren faiz indirimleri görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump’ın en geç önümüzdeki hafta yeni Fed başkanını açıklaması bekleniyordu. Önceki açıklamalar Ocak ayı bitmeden yeni Fed başkanının belli olacağı yönündeydi ancak gecikti. Birkaç dakika önce Trump beklenen ismi açıkladı.

Yeni Fed Başkanı

Trump biraz önce yeni Fed Başkanı olarak Kevin Warsh’ı seçtiğini açıkladı. Powell 15 Mayıs tarihinde görev süresi dolduğu için koltuktan ayrılacak ve Trump “faiz indirimleri konusunda hızlı davranacak, kendisi gibi düşünen birini” Fed başkanı yapacağını söylemişti. Bu da önümüzdeki üçüncü toplantıdan itibaren faiz indirimleri görebileceğimizi gösteriyor.

Trump şunları yazdı;

“Kevin Warsh’ı FEDERAL REZERV SİSTEMİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım. Kevin şu anda Hoover Enstitüsü’nde Shepard Ailesi Seçkin Misafir Ekonomist ve Stanford İşletme Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Duquesne Family Office LLC’de Stanley Druckenmiller’in ortağıdır. Kevin, Stanford Üniversitesi’nden lisans derecesini, Harvard Hukuk Fakültesi’nden ise hukuk doktorasını almıştır.

Ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Kevin, İngiltere Merkez Bankası’na, Birleşik Krallık’ta para politikasının yürütülmesinde reformlar öneren bağımsız bir rapor sunmuştur. Parlamento, raporun önerilerini kabul etmiştir. Kevin Warsh, 35 yaşında Fed’in en genç üyesi olmuş ve 2006’dan 2011’e kadar Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu Üyesi, Federal Rezerv’in G-20 Temsilcisi ve Yönetim Kurulu’nun Asya’daki Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomiler Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini, personelini ve mali performansını yöneten ve denetleyen İdari Vali olarak görev yaptı.

Kurula atanmadan önce, 2002’den 2006’ya kadar Kevin, Başkanın Ekonomi Politikası Özel Danışmanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yaptı. Daha önce Kevin, New York’taki Morgan Stanley & Co.’nun Birleşme ve Satın Alma Departmanının bir üyesi olarak Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak görev yapmıştır. Kevin’ı uzun süredir tanıyorum ve onun FED’in en büyük başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok. Her şeyden öte, o “merkez casting”dir ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Tebrikler Kevin! BAŞKAN DONALD J. TRUMP”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Küresel Piyasalarda Manipülasyon! Kriptolar Nasıl Etkilenecek?

Sıcak Gelişme: İddiaya Göre ABD Pazar Günü İran’ı Vuracak

Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

Hafta Sonunda Kripto Paralar Ne Olacak? Trump’dan Yeni İran, Faiz ve Fed Açıklamaları

Sıcak Gelişme: Fed’den Bostic Konuşuyor, Kripto Paraların Hafta Sonunda İşi Zor

Son Dakika: 30 Ocak ABD Üretici Enflasyonu Açıklandı, Kripto İçin Berbat!

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Kripto Paralara Nasıl Bakıyor?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Nedir? Nasıl Alınır?
Bir Sonraki Yazı Bir Günde 200 Milyar Dolar Silindi: Çanlar Kripto Para Piyasası İçin Çaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?