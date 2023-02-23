Dünyaca ünlü analist Michaël van de Poppe yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sevilen kripto paranın yükselerek 10 dolara ulaşacağını belirtti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Chainlink’in ($LINK) uzun bir aradan sonra balinaların girişiyle yerel direnç alanından çıktığı yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Çoğu altcoin 2023’ün başından bu yana önemli değerler kazanırken, Chainlink (LINK) fiyatı henüz gerçek bir yükseliş senaryosu görmedi.

Chainlink Genel Durum

Kripto para birimi 10 aydan bu yana yerel direnç alanının altında seyrediyor. İşlem hacmindeki son ivme ve balina birikimi nihayet bir kırılma umudu veriyor olabilir.

Hafta başındaki ilginç bir gelişmede, Chainlink balinaları yaklaşık sekiz aydır sessiz bir biçimde bekleyen varlıkları taşıyarak büyük transferler yaptı. Balina hareketi genellikle kısa vadede potansiyel yukarı yönlü fiyat hareketi için büyük bir sinyal olarak tanımlanır.

Kırılım Er Ya Da Geç Olacak Mı?

Kripto piyasasındaki önemli toparlanmalara rağmen, Chainlink çok az yükselişle yatay bir yol izlemeye devam ediyor. Bu nedenle, kripto para birimi için kısa bir ralli muhtemelen direnç seviyesini geçebilir ve ardından önemli bir fiyat artışı olabilir.

Popüler kripto tüccarı Michaël van de Poppe, LINK’in yukarı yönlü eğrisinin devam ederek 10 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Üç ay önceki LINK fiyatıyla karşılaştırıldığında, kripto para biriminin değeri yaklaşık %15 arttı. Aynı dönemde, Bitcoin (BTC) fiyatı %50’den fazla artarak altcoin fiyatlarını yükseltmek için yükseliş sinyalleri gönderdi.

Diğer yatırımcılar, mevcut aralıkta Chainlink’in tüm altcoinler arasında yatırım yapmak için çok güvenli bir liman olabileceğini düşünüyor. Şu anda toplam piyasa değeri 3,95 milyar dolar olan Chainlink, piyasa büyüklüğüne göre tüm coinler arasında 20. sırada yer alıyor.

Bunun yanı sıra öncü kripto para olan Bitcoin (BTC) fiyatı incelendiğinde ise geçtiğimiz hafta görülen 25.000 seviyelerinin bir miktar uzaklaştığı dikkatlerden kaçmadı. Bitcoin yazım saati itibariyle 23.850 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.