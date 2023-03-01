Mart ayında bu 5 altcoin için kritik gelişmeler yaşanacak. Peki güncel teknik görünümler fiyatta nasıl bir senaryoya işaret ediyor?

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Bu ay 5 kripto para için önemli gelişmelere ev sahipliği yapacak. Bundan dolayı fiyatları ciddi anlamda artabilir. Kripto yatırımcısı dalgalanan piyasalarda haber odaklı hareketlerden önemli kazançlar elde etti. Birçok gelişme altcoinlerin fiyatının %50’den fazla artmasını sağladı. Bazı altcoinler ise anlaşmalardan geri kaldığı için beklenen performansı gösteremedi.

Mart Ayında Alınacak Altcoinler

Elbette beklenen haberlerin fiyata %100 oranında olumlu yansıması gerekmez. Örneğin Merge sürecinde ETH fiyatı beklenen performansı gösteremedi. Ancak bu gelişme bugüne kadarki en zor, önemli ve deneysel teknolojik adımdı. Çalışan ağ PoW konsensüs mekanizmasından PoS’a geçti ve dezenflasyonist süreç başladı ancak fiyat düştü. Özetle beklentiler her zaman gerçekleşmez, kripto paralar beklenmeyen hareketler de yapabilir. Bundan dolayı yatırımcılar kendi risk profillerine uygun şekilde kararlarını almalı ve hareket etmeli.

Optimism (OP)

Optimism ana ağının ilk protokol yükseltmesi 15 Mart’ta yayına girecek. Bedrock adı verilen yükseltme basitlik, modülerlik sağlayacak. Bu güncelleme güvenlik ve özellikle performansı olumlu etkileyeceği için fiyatta artışı tetikleyebilir. Bedrock, Optimism’in diğer ağlar ile bağlantı kurabilmesi sürecinin de önemli kilometre taşı olacak. OP fiyatı muhtemelen beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin (beyaz) dördüncü dalgasında. Düzeltmenin sona ermesi için en olası seviye, dördüncü dalganın alt bölgesinde bulunan 2,10 yatay destek alanı olacaktır. Ardından fiyat 3,8 dolara kadar yükselebilir.

Ancak ilk dalganın altına 1,41 dolara inilmesi halinde yükseliş tahmini geçersiz hale gelir ve fiyat 0,7 dolara kadar düşebilir.

Polygon (MATIC)

27 Mart’ta Polygon ağı, Ethereum ölçeklendirmesinin geleceği olarak tanımlanan Polygon zkEVM ana ağının beta sürümünü başlatacak. Bununla birlikte, Polygon fiyatı yükselen bir destek hattından koptu ve 1,28 dolarlık yatay direnç alanının altına düştü. İkincisini geri almadığı sürece, eğilim düşüş olarak kabul edilir. Bu nedenle, 0,5-0,618 Fib geri çekilme destek seviyelerine 1,06-1,15 dolara doğru bir düşüş görebiliriz.

Kritik bölge mainnet heyecanıyla geri alınırsa 1,55 dolara kadar yükseliş görebiliriz.

Filecoin (FIL)

14 Mart’ta Filecoin (FIL) v18 Hygge yükseltmesi başlatılacak. Geliştiricilerin Filecoin EVM aracılığıyla Filecoin ana ağında EVM sözleşmelerini dağıtmasına olanak tanıyacak. Fiyat kanalın üstünde kalmaya devam ederse 9 dolara doğru bir sıçrama görülebilir. Aksi senaryoda 5,5 dolara kadar düşüş potansiyeli bulunuyor.

VeChain (VET)

HiVe zirvesi 4 Mart’ta gerçekleştirilecek. Zirve, Web3 ve sürdürülebilir kalkınma etrafında şekillenen bir gelecek için tartışma ve fikir üretme platformudur. Zirveyi VeChain Vakfı düzenliyor. VeChain‘in kurucusu Sunny Lu ve VeChain Vakfı CEO’su Antonio Senatore ana konuşmacılardan ikisi olacak. Ocak 2023 tarihinden bu yana VET fiyatı yükselen bir destek çizgisi boyunca arttı. Yukarı yönlü hareket 20 Şubat’ta 0,033 dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı. Şimdilik VET 0,027 dolarda yükselen destek hattının üzerinde bulunuyor. Yükseliş eğilimi devam ettiği için 0,04 dolara doğru bir test görülebilir. Destek altına sarktığı senaryoda 0,02 dolar ihtimal dahilinde olacaktır.

Decentraland (MANA)

APE Coin gelene kadar metaverse kralı genelde oydu. Metaverse moda haftası 28-31 Mart tarihleri arasında Decentraland’da gerçekleştirilecek. Etkinlik ilk kez sanal dünyalar arasında birlikte çalışabilirlik sunacak. Tasarımcılar Decentraland’ın yanı sıra Spatial ve Over metaverse platformlarında da boy gösterecek. Decentraland fiyatı Şubat ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Şimdilik azalan üçgen oluşturan fiyat destek alanından aşağı kırılırsa, 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesine 0,50 dolara kadar düşebilir. Ancak, çizgiden bir kopuş 0,84 dolara doğru bir hareketi başlatabilir.