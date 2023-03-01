Bombayı patlattı patlatmasına da tokenin fiyatında hiçbir hareket yok. Web2'den Web3'e köprü geliyor ancak yatırımcılar pek umursuyor gibi görünmüyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en popüler altcoinlerden biri yakında piyasaya sürecekleri yeni platform hakkında detayları açıkladı. Bu yakın gelecekte faaliyet geçirildiğinde fiyat üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Daha da önemlisi uzun vadede projenin faydasını artıracağı için token fiyatında istikrarlı büyüme görebiliriz. Popüler analistlerin de gözdesi olan altcoinin yeni projesi hakkında detayları ele alıyoruz.

Chainlink (LINK) Haberleri

Bir web3 hizmetleri platformu olan Chainlink, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalarını (dApps) veya akıllı sözleşmelerini herhangi bir Web2.0 API’sine bağlamalarına yardımcı olmak için self servis, sunucusuz bir platform başlatıyor. Blockchain Oracle hizmetleri noktasında adeta tekelleşen Chainlink, Binance Oracle gibi türeyen yeni rakiplerine rağmen endüstrideki pastasını büyütmeye devam ediyor.

Chainlink Labs ürün müdürü Kemal El Moujahid son verdiği demeçte Chainlink Functions adlı yeni platformun, geliştiricilerin Web 2.0 API’leri üzerinde kendi ağı aracılığıyla dakikalar içinde özelleştirilebilir hesaplamalar yapmasına olanak tanıdığını söyledi.

“Amacımız, geliştiricilerin web3 akıllı sözleşmelerinin en iyilerini Web 2.0 API’lerinin gücüyle birleştirmelerini sağlamak. Bunun yarattığı şey, akıllı sözleşmelerin ve Web 2.0’ın en iyilerini birleştiren uygulamalar oluşturmak için büyük bir fırsat.”

El Moujahid, bugün blok zinciri üzerinde çeşitli uygulamalar geliştiren yaklaşık birkaç yüz bin geliştirici olduğunu, ancak dünyada yaklaşık 30 milyon toplam geliştirici bulunduğunu belirtti.

Chainlink Functions

Bu proje, kitlesel benimseme yaratmak için iki taraf arasında köprü olmayı amaçlıyor. Bugün öğlen saatlerinde Unity tarafından başlatılan Web3 odaklı SDK kategorisinden detaylarıyla bahsetmiştik. Artık Web2 ile Web3 arasında köprü görevi üstlenecek projeler belirginleşmeye başlıyor. Birkaç yıl içinde Chainlink aracılığıyla Web2 platformlarını dönüştürenleri göreceğiz. Benzer şekilde Unity üzerinde SDK yayınlayan blockchain girişimleri de oyun endüstrisinde söz sahibi olacak. Artık sosyal medya, borsalar, sunucu hizmetleri ve daha birçok şey Web3’deki formuna bürünecek.

El Moujahid ayrıca şunları söyledi;

“Web3 geliştiricileri akıllı sözleşmelerin yapabilecekleriyle sınırlı, çünkü Web 2.0 API’lerine erişemiyorlar. Web 2.0 geliştiricileri de web3 özellikleriyle yeni hizmetler oluşturmakla ilgileniyorlar, ancak araçlarını ve altyapılarını yeniden inşa etmek zorunda kalmak istemiyorlar.”

Bu yeni platform JavaScript gibi daha yaygın kullanılan programlama dillerini de destekliyor, böylece web3’e yeni başlayan geliştiriciler de bu alana girebiliyor. Ayrıca Amazon Web Services (AWS), Meta ve diğerlerine entegrasyon sağlayacak.

“AWS ve Meta API‘lerini kullanan milyonlarca geliştiricinin web3 uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor. Bu, geliştiricilerin yeni kullanım alanlarını keşfetmelerini ve yeni sektörleri çok daha hızlı bir şekilde bozmalarını sağlayacak.”

Tüm bunlar harika ve gelecek vadediyor ancak LINK Coin fiyatı tüm bunları önemsemiyor. Çünkü yatırımcıların çoğu Web3 anlatısından ziyade para motivasyonuyla bu oyunda. Zamanla bu erken dönem fırsatları veya tuzaklarının ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. LINK özelindeki token faydasının zayıflığını (son stake havuzları vs saymazsak) da fiyatın durgunluğuna sebep gösterebiliriz.