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ABD’nin hali hazırda en büyük kripto para borsası olan Coinbase birçok düzenleyici zorlukla mücadele ediyor. Hali hazırda ABD piyasalarında işlem gören bir şirket olan Coinbase kriptonun geleceği için de önemli bir aktör. Yoğun denetlemeler geçiren ve oyunu kuralına göre oynayan bir aktörün ülkedeki düzenlemeleri doğru yönlendirme ihtimali daha yüksektir. En azından FTX CEO’su SBF gibi kötü bir örneğin yanında Coinbase’in sorunsuz çalışması gerekiyor.

ABD ve Kripto Paralar

Geleneksel finans sistemi yüzyıllar boyunca bize iyi hizmet etti, ancak artık yaşlanıyor ve kripto endüstrisi henüz 18 yaşına girmedi. Üstelik gücünü inovasyondan alan bu alan her daim genç kalabilme potansiyeline sahip. İnternet üzerinden bankacılık işlemlerinizi yapabiliyor olsanız da, geleneksel finans sisteminin perde arkasında işleyiş şekli en az 40 yıldır büyük ölçüde değişmedi. Ve Amerikan halkı bunu hissetmeye başladı. Morning Consult tarafından yapılan en son araştırmaya göre, her 10 Amerikalıdan yaklaşık yedisi finansal sistemin büyük değişikliklere ya da tamamen elden geçirilmeye ihtiyacı olduğuna inanıyor. İşte bu noktada kripto ve onun temelini oluşturan teknoloji, yani blockchain devreye giriyor.

Kriptonun finansal sisteme getirebileceği tüketici faydaları sayısız olsa da, jeopolitik faydaları da kabul etmek önemlidir. ABD uzun zamandır küresel ekonomik ve siyasi ilişkilerde lider konumdadır, ancak hakimiyetine diğer küresel süper güçler tarafından meydan okunmaktadır. Örneğin Çin, dijital para birimlerinde önemli ilerleme kaydetti ve kendi dijital yuanını piyasaya sürdü. Buna ek olarak, İngiltere, Japonya ve AB de önemli ilerlemeler kaydetmiş olup, AB son olarak kripto varlıklar ve ilgili faaliyet ve hizmetler için uyumlaştırılmış bir dizi kural oluşturarak mevcut AB finansal hizmetler mevzuatındaki boşlukları kapatmayı amaçlayan MiCA’yı uygulamaya koymuştur. ABD ise henüz kripto paralar ve blockchain alanında ciddi bir atılım yapabilmiş değil. Gücünü inovasyondan alan ABD bugün dev teknoloji şirketlerine sahip ve bu yüzden güçlü kalmaya devam ediyor. Peki yarın?

Blockchain zayıf ekonomilerin atılım yapabilmesi için iyi bir fırsat sunuyor. Diğer taraftan büyük oyuncuların bu devrime uykuda yakalanması onu tehdit ediyor. Bugünden geleceğe baktığımızda teknoloji ne kadar da adil değil mi? Matbaanın icadına kadar dönmemiz gerekmiyor bugün ABD için tartışılan konu Türkiye’nin de gündeminde olmalı ve bu alanda inovasyonu destekleyici adımlar görmeliyiz.

Özetle ABD vatandaşları yenilik istiyor ve siyasiler zaman geçtikçe daha fazla baskı görmeye devam edecek. Bu da kripto paraların yakın zamanda kapsamlı yasal çerçevelere sahip olabileceği anlamına geliyor.

Coinbase Kripto Para Değerlendirmesi

ABD, kripto ve diğer dijital finans biçimlerini benimseyerek yalnızca finansal sistemini güncellemekle kalmaz, aynı zamanda jeopolitik bir güç merkezi olarak statüsünü de sağlamlaştırabilir. Dolar onlarca yıldır dünyanın küresel rezerv para birimi olmanın keyfini çıkardı, ancak hiç bu kadar baskı altında olmamıştı. Coinbase CEO’su bugün yayınladığı makalesinde ülkesini sevdiği için kripto paraları doğru biçimde düzenlemesi gerektiği görüşünü haykırıyor.

“Coinbase‘i ABD’de kurmayı seçtim çünkü internet mimarisi yeni nesil finansal sisteme evrilirken Amerika’nın ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Coinbase on yıldan uzun bir süredir kripto için net düzenleyici çerçeveleri savunuyor. Ancak diğer yargı alanlarının ilerleme kaydettiğini görürken, ABD daha çok düzenleyiciler arasındaki saha savaşlarına odaklanmış görünüyor. Dünyada başka hiçbir ülke vatandaşlarını kripto varlıkların menkul kıymet olduğuna ikna etmek için bu kadar zaman ve enerji harcamadı. İnovasyonu denizaşırı ülkelere göndermenin etkisini görmek için 2020’nin ortalarına dönmemiz yeterli. ABD yarı iletken endüstrisi bir zamanlar Intel ve IBM gibi şirketlerin yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmesiyle inovasyonun ön saflarında yer alıyordu. Ancak 1980’ler ve 1990’larda bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle sektörde bir değişim yaşandı ve yarı iletken üretimi giderek denizaşırı ülkelere kaydı. Bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz – çip kıtlığı otomotiv sektöründen sağlık hizmetlerine ve tedarik zincirine kadar tüm ekonomimizi etkiledi. Bu derslerden ders çıkarmamız ve inovasyonu karada tutmamız kritik önem taşıyor. ABD hükümetinin kripto para konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimsemesi ve sektör için, blok zinciri teknolojilerinin birçok benzersiz ve yenilikçi yönünü tanıyan ileriye dönük politikalar içeren net bir düzenleyici çerçeve sağlaması gerekiyor. Bu, kripto paranın gelişmesi için daha istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratacak ve ABD’ye daha fazla yatırım ve yetenek çekilmesine yardımcı olacaktır.”

Umarız ABD’li yetkililer Brian Armstrong’u dinler.