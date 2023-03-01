Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Fed Son Dakika Açıklamaları! Kripto, Altın, Dolar, Bitcoin Tetikte! Sırada Ne Var?

Fed Son Dakika Açıklamaları! Kripto, Altın, Dolar, Bitcoin Tetikte! Sırada Ne Var?

Dakikalar önce başlayan konuşma Fed'in bu ayın 22'sinde yapacağı toplantıya dair önemli sinyaller içeriyor.
17:58
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önümüzdeki Fed toplantısı 22 Mart tarihinde yapılacak ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar son derece önemli. Üyelerin güncel duruma dair yaptıkları açıklamalar piyasaların mevcut görünümünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Peki Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri piyasaların güncel durumunu nasıl görüyor. Beklentiler ne yönde? Fed Mart ayında kaç puan faiz artırır?

 Fed Son Dakika Açıklamaları

14 Mart tarihinde ABD için yeni enflasyon verisi gelene kadar Fed’in önümüzdeki toplantıda kaç baz puan artış yapacağını kestirmek imkânsız. Eğer son enflasyon ve PCE verileri böylesine yüksek gelmeseydi 25bp artış ihtimali %80’in üzerinde olacaktı. Fakat hizmet sektörü enflasyonu artıyor ve talep bazlı artan enflasyon arz enflasyonunun tersine döndüğünü gösteriyor. Ücretlerdeki artış ve talepte devam eden yükseliş Fed’in işinin gittikçe daha zor olduğunu gösteriyor. Bugün Fed üyesi Neel Kashkari şunları söyledi;

“Aralık ayında Fed’in faizleri %5,4’e çekmesi ve tutması gerektiğini düşünüyordum. Resesyondan kaçınmak istiyoruz, ancak enflasyonu düşürmek birinci işimiz. Şimdiye kadarki faiz artışlarının hizmet enflasyonunu düşürmemesi endişe verici. Ücretlerdeki büyüme artık %2 enflasyonla tutarlı olamayacak kadar yüksek. Olması gerekenden daha az şekilde ekonomiyi sıkılaştırmamalıyız bu durum ekonomi için aşırı sıkılaşmadan daha büyük bir risk. Resesyonda değiliz. Yumuşak inişten emin değilim. Çok erken zafer ilan edersek coşku artacak ve bu bizim işimizi zorlaştıracak. Politikamız ekonomiyi frenleme noktasında beklenen etkiyi oluşturuyor. İyimser olmak için bazı nedenler görüyorum ancak enflasyon soğutulmamalı.”

Kripto, Altın, Dolar, Bitcoin Tetikte

Bugün gelen açıklamalardan da Fed’in 50bp artış seçeneğini masada tuttuğunu görüyoruz. Bu kripto para, altın, gümüş ve Bitcoin için düşüş riskinin arttığını gösteriyor. Ancak 22 Mart tarihinde Fed aceleci davranmayıp 25bp artışla Mart ayı enflasyonunu görmek için beklerse bu durum beklenti altındaki faiz artışı nedeniyle risk piyasalarında yükselişi beraberinde getirebilir. Diğer cephede istihdam tarafındaki artışın maksimum seviyede olduğunu ve dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyen Fed başkanının haklı olduğunu ummalıyız.

Peki ECB (Avrupa Merkez Bankası) cephesinden gelen açıklamalar nelerdi? Philip R. Lane şunları söyledi;

“Bir merkez bankası için en kötü senaryo, uzun süreli yüksek enflasyon döneminin halkın orta vadede fiyat istikrarının (pratikte yüzde 2 enflasyon hedefi) korunacağına dair güvenini kaybetmesine neden olmasıdır. Eğer kamuoyu enflasyonun belirsiz bir süre yüksek kalacağına inanmaya başlarsa, bu durum fiyat ve ücretlerin belirlenmesine yansıyacak ve kendi kendini sürdürebilir hale gelecektir. Dolayısıyla para politikasının, enflasyonun yüzde 2’lik hedefimize zamanında geri dönmesini sağlayacak şekilde net bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Para politikasının daha önce birkaç yıl boyunca hedefin altında kalıcı bir enflasyon modelini ele almak için yönlendirildiği göz önüne alındığında, bu özellikle geçen yıl için önemli olmuştur. Dolayısıyla, enflasyonun hedefe döndüğünden emin olmak ve böylece uzun vadeli enflasyon beklentilerini çıpalı tutmak için yeterince kısıtlayıcı olan bir duruşa doğru süper-akomodatif bir parasal duruştan sürekli bir şekilde uzaklaşıyoruz.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Sıkı Tutunun! Bitcoin ve Ethereum’da Ralli Habercisi Seviyeler!
Sıkı Tutunun! Bitcoin ve Ethereum’da Ralli Habercisi Seviyeler!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yüzde 92! Altcoin Listeleniyor! Coinbase Müjdeyi Verdi!
Yüzde 92! Altcoin Listeleniyor! Coinbase Müjdeyi Verdi!
Bitcoin ve Altcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Her An Operasyon Çekebilirler!
Bitcoin ve Altcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Her An Operasyon Çekebilirler!
Coinbase CEO’su Kripto İçin Uyarıyor! 1980’lerdeki Hataları Yapmayalım!
Coinbase CEO’su Kripto İçin Uyarıyor! 1980’lerdeki Hataları Yapmayalım!
WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı: Bu Altcoin’ler, Ethereum Balinalarının Radarında Olabilir!
WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı: Bu Altcoin’ler, Ethereum Balinalarının Radarında Olabilir!
Chiliz Son Dakika Müjdesini Verdi! CHZ Coin Fiyatı Yükseliyor!
Chiliz Son Dakika Müjdesini Verdi! CHZ Coin Fiyatı Yükseliyor!
Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!
Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!
Yükselecek Mi? En Büyük Kripto Para Uzmanlarından Birinin Gözdesi!
Teknik Konuşuyor! Polygon’un MATIC’inde Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023