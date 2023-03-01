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Önümüzdeki Fed toplantısı 22 Mart tarihinde yapılacak ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar son derece önemli. Üyelerin güncel duruma dair yaptıkları açıklamalar piyasaların mevcut görünümünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Peki Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri piyasaların güncel durumunu nasıl görüyor. Beklentiler ne yönde? Fed Mart ayında kaç puan faiz artırır?

Fed Son Dakika Açıklamaları

14 Mart tarihinde ABD için yeni enflasyon verisi gelene kadar Fed’in önümüzdeki toplantıda kaç baz puan artış yapacağını kestirmek imkânsız. Eğer son enflasyon ve PCE verileri böylesine yüksek gelmeseydi 25bp artış ihtimali %80’in üzerinde olacaktı. Fakat hizmet sektörü enflasyonu artıyor ve talep bazlı artan enflasyon arz enflasyonunun tersine döndüğünü gösteriyor. Ücretlerdeki artış ve talepte devam eden yükseliş Fed’in işinin gittikçe daha zor olduğunu gösteriyor. Bugün Fed üyesi Neel Kashkari şunları söyledi;

“Aralık ayında Fed’in faizleri %5,4’e çekmesi ve tutması gerektiğini düşünüyordum. Resesyondan kaçınmak istiyoruz, ancak enflasyonu düşürmek birinci işimiz. Şimdiye kadarki faiz artışlarının hizmet enflasyonunu düşürmemesi endişe verici. Ücretlerdeki büyüme artık %2 enflasyonla tutarlı olamayacak kadar yüksek. Olması gerekenden daha az şekilde ekonomiyi sıkılaştırmamalıyız bu durum ekonomi için aşırı sıkılaşmadan daha büyük bir risk. Resesyonda değiliz. Yumuşak inişten emin değilim. Çok erken zafer ilan edersek coşku artacak ve bu bizim işimizi zorlaştıracak. Politikamız ekonomiyi frenleme noktasında beklenen etkiyi oluşturuyor. İyimser olmak için bazı nedenler görüyorum ancak enflasyon soğutulmamalı.”

Kripto, Altın, Dolar, Bitcoin Tetikte

Bugün gelen açıklamalardan da Fed’in 50bp artış seçeneğini masada tuttuğunu görüyoruz. Bu kripto para, altın, gümüş ve Bitcoin için düşüş riskinin arttığını gösteriyor. Ancak 22 Mart tarihinde Fed aceleci davranmayıp 25bp artışla Mart ayı enflasyonunu görmek için beklerse bu durum beklenti altındaki faiz artışı nedeniyle risk piyasalarında yükselişi beraberinde getirebilir. Diğer cephede istihdam tarafındaki artışın maksimum seviyede olduğunu ve dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyen Fed başkanının haklı olduğunu ummalıyız.

Peki ECB (Avrupa Merkez Bankası) cephesinden gelen açıklamalar nelerdi? Philip R. Lane şunları söyledi;