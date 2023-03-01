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Sosyal medya hesaplarında ‘Cantering Clark’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve DYDX adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti

‘Cantering Clark’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında merkeziyetsiz kripto para alım-satım platformu dYdX’in yerel kripto para birimi DYDX’teki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarına çeşitli uyarılarda bulundu. Piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda 2,84 dolar fiyat seviylerinin DYDX adına oldukça önemli olduğunu ifade eden analist, olası bir düşüşte yakın vadede bu destek seviyelerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan analist, kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi durumunda yakın vadede DYDX’in güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceği yönündeki düşüncelerini de paylaştı. Analiste göre DYDX’in işlem hacimleri başta olmak üzere birçok kritik veri ve metrik, DYDX adına güçlü bir piyasa yapısına ve yeni bir yükselişe işaret ediyor olabilir.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydederek 23.700 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.