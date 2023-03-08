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Bir Zamanlar 164 Dolardı Şimdi Unutulmaya Yüz Mü Tuttu? Geçmişin Kralı Olan Altcoin’de Son Durum!

Geçmişte adından sıkça söz ettiren öncü kripto para zirvesinden çok ama çok uzak. Yatırımcılarının akıbetini merak ettiği altcoin'de son durum ne?
23:30
8 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir zamanlar kripto paralara bağlı oyun dünyasının öncüsü olan Axie Infinity eski günlerini mumula arıyor. Geçmişte fiyatı 160 doların üzerine çıkan kripto para yaşadığı zirveden çok ama çok uzak. Axie Infinity‘nin (AXS) fiyat hareketi geçtiğimiz birkaç hafta içinde zayıfladı. Oyun token’ı 23 Ocak’tan bu yana %40 değer kaybetti ve kripto 10 doların altında işlem görüyor. Bu yazının yazıldığı sırada AXS’nin değeri 8,3 dolardı ve makroekonomik olumsuzluklar devam ederse temel destek seviyelerini yeniden test edebilir.

Bir Kırılım Olası Mı?

Ayılar piyasaya hakim olduğu için AXS 12 dolardan 8 dolara düştü. Hakim olan enflasyon satış baskısını daha da artırabilir ve ayılara önümüzdeki birkaç gün/hafta içinde daha fazla kaldıraç sunabilir. Sonuç olarak, ayılar AXS’yi azalan kanalın sınırı olan 8,40 doların altına düşürebilir ve 7,71 dolarlık desteği yeniden test edebilir. Aşırı düşüş senaryosunda, yatırımcılar AXS’nin 6,65 veya 5,70 dolara düştüğünü görebilir.

Bu nedenle, temkinli hareket eden ayılar hamle yapmadan önce daha fazla düşüş trendini teyit etmek için alt kanal sınırını yeniden test etmek üzere bir geri çekilme bekleyebilir. Kanalın alt sınırının (8,4 dolar) üzerinde bir mum çubuğu kapanışı yukarıda bahsedilen düşüş tezini geçersiz kılabilir. Böyle bir hareket, özellikle Bitcoin (BTC) 22.000 dolarlık psikolojik seviyeyi savunursa, boğalara bir toparlanma şansı sunabilir. Boğalar için hedef, kanalın üst sınırı ya da %38,2 Fib seviyesi (10,2 dolar) olacaktır. Ancak boğaların %23,6 Fib seviyesi (9,17 dolar) ve 50 dönemlik MA (9,95 dolar) engellerini aşması gerekiyor.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı satım bölgesine gerileyerek ayıların kaldıracını güçlendirdi. Buna ek olarak, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 25’in üzerindeydi ve eğim kuzeye dönerek güçlü bir düşüş trendini teyit etti. Ancak, ADX ve fiyat arasındaki artan ayrışma da yavaşlayan bir düşüş trendine işaret edebilir.

AXS’in Fonlama Oranı Negatif

AXS/USDT çifti için Fonlama Oranı geçtiğimiz birkaç hafta boyunca rahatsız edici derecede negatif kaldı ve türev piyasasında sınırlı talep ve büyük ölçüde düşüş eğilimi olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, günlük aktif adres sayısı da aynı dönemde önemli ölçüde azalarak daha az sayıda adresin token alım satımı yaptığını ve alım satım hacimlerini sınırladığını gösterdi.

Bununla birlikte, geliştirme faaliyetlerindeki artışın da gösterdiği gibi ağ inşa edilmeye devam etti. Böylesine büyük bir artış, uzun vadede tokenin değerini artırabilir. Ancak, özellikle BTC 22 bin doların altına inerse, makroekonomik engeller güçlü bir toparlanmayı baltalayabilir.

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