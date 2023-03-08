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Dibi Gördü Yükseliyor! Bu Kripto Para Diğerleri Düşerken Yükselebilir!

Bu altcoin devasa bir rallinin eşiğinde olabilir. Piyasalar düşerken o dibi bulmuş gibi görünüyor.
22:50
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Diğer kripto paralarla birlikte düşerken popüler altcoin dibi işaretleyip ralliye yeniden başlamış gibi görünüyor. Özellikle Grayscale satışlarının ardından ciddi kan kaybeden altcoin şimdi rallisini sürdürebilir. Peki hangi teknik grafikteki hangi seviyelerin korunduğu senaryoda yatırımcılar daha fazla yükseliş görebilir. Kısa vadeli hedefler neresi? İşte detaylar.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) Mart 2021 tarihinde büyük kripto para boğasının ortasında ATH seviyesi olan 237,73 dolara ulaştı ve o günden bu yana düşüyor. Uzun vadeli azalan direnç çizgisinin altına düşen fiyat Aralık 2022’de 2,37 dolarlık dip seviyenin görülmesine neden oldu. Sonrasında istikrarlı bir yükseliş gördük. Bu düşüşün biraz zorlama bir hareket olduğunu da hatırlatmamız gerekir. O dönemde Grayscale, Genesis’in potansiyel iflası nedeniyle dikkatleri üstüne çekmişti ve nakit ihtiyacı için ciddi bir miktar FIL Coin satmak zorunda kaldı.

Bugüne dönersek FIL Coin 5,55 dolarlık destek alanını geri almayı başardı. Bu, önceki çöküşü gayrimeşru hale getirdiği için çok önemli bir gelişmeydi. Dahası, 5,55 dolarlık alanın tekrar destek sağlaması bekleniyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada da Bitcoin’in negatif duruşuna rağmen bu bölgeyi koruyor.

FIL Coin Yorum

Bu geri kazanıma rağmen sevinmek için erken çünkü FIL Coin fiyatı direnç çizgisinden çıkamadı. Bunu yapana kadar trend yükseliş olarak kabul edilemez. Eğer bunu başarırsa 25 dolarlık direnç alanına kadar bir rallinin başladığını görebiliriz. Haftalık RSI yükseliş sapması oluşturdu ve 50’nin üzerinde. Bu nedenle, bir kırılma olasılığını destekliyor. Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz belirsiz bir trend verirken, günlük grafik FIL fiyatının yakında bir rahatlama rallisine başlayacağını gösteriyor. Bunun nedeni, fiyatın 17 Şubat’ta beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi tamamlamış olması ve o zamandan beri bir sıçrama yaşamadan geri çekiliyor olmasıdır.

Beş dalgalı kurulumun A dalgasının dibine yaklaşan fiyat sonrasında bir rahatlama rallisi görebilir. Ardından 5,17 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme ve sonrasında yükselişin devamı senaryosu mümkün görünüyor. Sadece birinci dalganın altındaki 2,41 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar bu görünümü geçersiz kılacaktır. Ancak riskten söz ediyorsak 4,61 dolar altındaki kapanışlar yükselişin önünde ciddi bir tehdit olur.

Özetle Mart ayında eğer teknik veriler bize yaşanacak senaryoyu anlatıyorsa FIL Coin fiyatı önce 9 dolara ardından 5,17 dolar seviyesini ziyaret ettikten sonra 25 dolar direnç alanını hedefleyebilir. Yükseliş görünümünün rafa kalkması için 4,61 dolar altında kapanışlar aranır.

Fakat burası kripto para piyasaları ve teknik grafikler çoğu zaman bize fiyatın geleceği noktayı söylemez. Ancak geçmiş verilere göre bazı tahminlerde bulunabilmemizi sağlar. Yatırımcılar kendi on-chain, temel ve teknik analizlerini yaptıktan sonra stratejilerini kendileri oluşturmalıdır.

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