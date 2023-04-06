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Bitcoin Nasıl Alınır?

00:12
6 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin en az işlem ücretiyle kripto para borsalarından kolaylıkla alınabilir. Bitcoin satın almak özellikle yeni başlayanlar için göz korkutucu görünebilir, ancak aslında basit bir süreçtir. İşte Bitcoin’in nasıl satın alınacağına dair adım adım bir kılavuz:

Adım 1 – Bir Bitcoin cüzdanı seçin: Bitcoin satın almadan önce, onu saklamak için bir cüzdana ihtiyacınız olacaktır. Bitcoin cüzdanı, Bitcoin saklamanıza, göndermenize ve almanıza olanak tanıyan dijital bir cüzdandır. Masaüstü, mobil, web veya donanım cüzdanları dahil olmak üzere çeşitli Bitcoin cüzdanları mevcuttur. Her cüzdan türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle seçim yapmadan önce her birini araştırmak isteyebilirsiniz. Bu opsiyonel olup zorunlu bir adım değildir.

Adım 2 – Bir Bitcoin borsası seçin: Bitcoin satın almak için bir Bitcoin borsası seçmeniz gerekecektir. Türkçe dil desteği içeren Binance borsası şu anda dünya üzerinde en yüksek hacme sahip kripto para borsasıdır.

3. Adım – Kimliğinizi doğrulayın: Çoğu Bitcoin borsası, Bitcoin satın alabilmeniz için önce kimliğinizi doğrulamanızı zorunlu kılar. Bu genellikle adınızı, adresinizi gibi kimlik bilgilerini doğrulamayı içermektedir.

4. Adım – Hesabınıza para yatırın: Hesabınız doğrulandıktan sonra, hesabınıza para yatırmanız gerekecektir. Çoğu Bitcoin borsası ödeme yöntemi olarak USD veya TL için banka havalelerini, kredi/banka kartlarını veya USDT gibi kripto para birimlerini kabul eder. Her ödeme yönteminin kendi ücretleri ve işlem süreleri vardır, bu nedenle seçim yapmadan önce her birini araştırabilirsiniz.

Adım 5 – Bitcoin Satın Alın: Hesabınızda bakiye olduğunda Bitcoin satın alabilirsiniz. Borsadaki Bitcoin işlem çiftine gitmeniz (örneğin BTC/USDT veya BTC/TRY gibi) ve satın almak istediğiniz Bitcoin miktarını girmeniz yeterlidir. Daha sonra işlemi onaylamanız istenecek ve Bitcoin hesabınızda görünecektir.

Adım 6 – Bitcoin’inizi güvence altına alın: Artık cüzdanınızda Bitcoin olduğuna göre, onu güvence altına almak önemlidir. Bu, Bitcoin cüzdanınızda iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ayarlamayı ve cüzdanınızın kurtarma tohumunu güvenli bir yerde saklamayı içerir. Daha fazla güvenlik için Bitcoin’inizi bir donanım cüzdanında saklamayı da düşünebilirsiniz.

Özetle, Bitcoin satın almak için yapmanız gerekenler:

  • Bir Bitcoin borsası seçin.
  • Kimliğinizi doğrulayın.
  • Hesabınıza para yatırın.
  • Bitcoin alım emri verin.
  • Bitcoin’lerinizi güvenli bir yerde saklayın.

Bitcoin’in oldukça değişken bir varlık olduğunu ve değerinin hızla dalgalanabileceğini unutmayın. Kendi araştırmanızı yapmanız ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmanız önemlidir.

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