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Piyasa Uzmanından Bomba Bitcoin Analizi! Kanıt Sundu! Geçmişte Yaşandı!

Ünlü kripto para analisti ve stratejisti TechDev, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) 8 yıl önce yaptığı parabolik ralliyi gölgede bırakacak devasa bir ralli için hazırlandığını söyledi.
14:05
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti TechDev, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 8 yıl önce yaptığı parabolik ralliyi gölgede bırakacak devasa bir ralli için hazırlandığını söyledi.

Bitcoin 2015’de Başlayan Tarihi Boğa Piyasasını Taklit Ediyor

Anonim kripto para analisti TechDev, birden fazla teknik göstergenin Bitcoin’in yaklaşık iki yıl içinde 200 doların altından 20 bin dolara yükseldiği bir döngü olan 2015 boğa piyasasını taklit edebileceğini gösterdiğini belirterek son derece pozitif bir değerlendirmede bulundu.

Kripto para analisti, BTC‘nin son bir buçuk yıldır 2015 döngüsünü nasıl takip ettiğini gösteren iki grafik paylaşarak “1.5 yıllık fiyat düzeltmesinin ardından Bitcoin parabolik rallinin ilk günlerinde.” dedi.

TechDev’in paylaştığı fiyat grafiklerine bakıldığında, Bitcoin fiyatını 2022 boyunca düşüş trendinde tutan düşen direnç trend çizgisini geçtiği ve bu direnç çizgisini destek çizgisine çevirerek destek olarak yeniden test ettiği görülüyor. Bu fiyat hareketi, en büyük kripto paranın 2014 ve 2015 başında yaptığı fiyat hareketlerine çarpıcı bir şekilde benzerlik gösteriyor.

Bitcoin İçin Teknik Göstergeler

Analistin fiyat grafikleri ayrıca iki teknik göstergenin hareketlerinde de benzerlikler olduğunu ortaya koyuyor. Bir momentum göstergesi olan Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve trendi takip eden bir gösterge olan Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD).

Fiyat grafiklerine göre Bitcoin’in haftalık RSI’sı yaklaşık 8 yıl önceki hareketini anımsatan bir yükseliş sapması gösterdikten sonra kısa süre önce yükselerek 60 bölgesinden çıktı. Öte yandan MACD, BTC’nin haftalık fiyat grafiğinde yükseliş trendine işaret ediyor ki bu da 2015’deki boğa piyasasının ilk günlerinde görülen bir başka sinyal.

TechDev, en büyük kripto paranın önümüzdeki aylarda üstel kazançlar elde edebileceğine inanan tek analist değil. Yakından takip edilen bir başka anonim kripto para analisti Credible, Bitcoin’in yılın tamamlanmasından önce 130 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,55 yükselişle 28 bin 844 dolardan el değiştiriyor.

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