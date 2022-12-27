Kripto paralarda yaşanan çöküş bir çok şirketin de batmasına sebep oldu. Bu büyük şirket ise düğmeye bastı ve duruma el attı.

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Yakın zamanda yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yapan kripto borç verme şirketi Nexo, bir başka sorunlu rakip kripto borç verme şirketi olan Singapur merkezli Vauld’un olası bir satın alınması konusunda hala görüşmekte olduğunu yineledi.

Nexo Adımlara Devam Ediyor

Nexo, Vauld’u satın alma görüşmelerinin durduğu yönündeki haberleri yalanladı. Bir Nexo yöneticisine göre, Vauld’un geleceğine ilişkin kararı eski CEO’su değil, firmanın alacaklılar komitesi verecek.

Müzakerelerdeki çöküşle ilgili spekülasyonlar ve şüpheler Vauld’un kurucusu ve CEO’su tarafından gönderilen bir e-posta ile başladı. Darshan Bathija, firmanın alacaklılarına Nexo ile yapılan görüşmelerin maalesef başarısızlıkla sonuçlandığına dair bir e-posta gönderdi.

Vault, Haziran ayı başında platformundan para çekme işlemlerini askıya almıştı. Bir sonraki ay, bir Singapur mahkemesinde alacaklılara ve davalara karşı koruma başvurusunda bulundu. Vauld, şu anda feshedilmiş olan kripto para borsası FTX de dahil olmak üzere alacaklılara toplam 402 milyon dolar borçluydu.

Nexo, şirketin sorunlarının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Vauld’u satın alma niyetinde olduğunu söyledi. Ayrıca, her iki taraf da hala yürürlükte olan bir sınıranmışlık dönemi üzerinde anlaştı.

Nexo, Vault’un Varlık Ve Yükümlülüklerini Satın Alıyor

Nexo yönetici ortağı Kalin Metodiev açıklama yaptı:

Nexo, Vauld’u kurtarma ve alacaklılarının mümkün olan maksimum platform fonlarını geri kazanmalarına yardımcı olma girişiminden vazgeçmedi.

Nexo, işlem ekibinin yavaş, eksik mali ve yasal durum tespiti bilgileri bir yandan şirketi zorlarken bir yandan da Singapur merkezli süreç yöneticisi Kroll’un önyargısı gibi günlük zorluklarla karşılaşıldığını da belirtti.

Ayrıca, Vauld’un müşteri tabanını ve kripto varlıklarını, edinilen varlıkların sahipliğinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerle birlikte satın almayı planladığını belirtti.

Metodiev şu şekilde açıklama yaptı: