Büyük Kara Para Operasyonu: Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan 102 Milyon Dolarlık Ağ Çökertildi

Güney Kore’de gümrük yetkilileri kripto paralar ve yerel bankacılık sistemi üzerinden yürütüldüğü öne sürülen geniş çaplı bir kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Yetkililer yaklaşık 101.7 milyon dolarlık yasa dışı fon hareketinin yıllara yayılan karmaşık işlemlerle gizlendiğini açıkladı. Operasyon ülkenin döviz hareketlerindeki anormalliklerin derinleştiği ve kripto para piyasasının hızla büyüdüğü bir dönemde gerçekleşti. Soruşturma finansal denetim mekanizmalarının kripto para temelli işlemler üzerindeki baskısını daha da artırmış durumda.

Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan Ağ Çökertildi

Korea Customs Service (KCS), Pazartesi günü yaptığı açıklamada üç kişiyi Döviz İşlemleri Yasası’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk ettiğini duyurdu. Ülkenin haber ajansı Yonhap’ın aktardığı bilgilere göre şebekenin Eylül 2021 ile Haziran 2025 arasında faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor. Söz konusu ağın estetik ameliyat, eğitim ücreti gibi yasal harcamalar görüntüsü altında uluslararası fon transferleri yaptığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler farklı ülkelerde kripto para satın aldı, bu varlıkları Güney Kore’deki dijital cüzdanlara aktardı ve ardından yerel para birimine çevirerek çok sayıda banka hesabı üzerinden dağıttı. Yetkililer bu yöntemin hem kripto para ekosistemini hem de geleneksel bankacılık altyapısını kullanarak iz sürmeyi zorlaştırdığını vurguladı.

KCS tespit edilen işlemlerin tekil değil, sistematik bir yapıya sahip olduğunu ve uzun süreli planlama içerdiğini belirtti. İncelemeler sınır ötesi para hareketlerinin giderek daha sofistike hale geldiğini ve kripto paraların bu süreçte merkezi bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Döviz Denetimleri ve Piyasa Baskısı

Operasyon, Güney Kore’nin yasa dışı döviz faaliyetlerine karşı denetimleri sıkılaştırdığı bir döneme denk geldi. KCS, 13 Ocak’ta yıl boyunca sürecek “yoğun denetim” uygulamalarının başladığını ve yeraltı para transfer ağlarının hedef alındığını duyurmuştu. Yetkililer bu tür faaliyetlerin döviz kuru istikrarını tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Resmi verilere göre 2025 yılında bankalar üzerinden geçen ticari döviz gelirleri ile gümrüklere bildirilen mal değerleri arasındaki fark yaklaşık 290 milyar dolara ulaştı. Son beş yılın en yüksek seviyesine çıkan bu makas kayıt dışı sermaye hareketlerine yönelik endişeleri artırdı. Ayrıca belirli bir sektöre yönelik yapılan ayrı bir incelemede denetlenen şirketlerin yüzde 97’sinde toplam 2.2 trilyon wonluk yasa dışı işlem saptandı.

Tüm bu gelişmeler hızla büyüyen ülkedeki kripto para piyasasını da odağa taşıdı. Financial Services Commission verilerine göre Haziran 2025 itibarıyla Güney Kore’de kripto paraların toplam piyasa değeri 95 trilyon wonu buldu. Günlük ortalama işlem hacmi ise 4.35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hacimdeki artış düzenleyici baskının daha da güçleneceğine işaret ediyor.