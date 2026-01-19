Kripto Para

Kurumsal Para 2.17 Milyar Dolarla Sürpriz Yaptı: Bitcoin’le Birlikte Ethereum, XRP Dahil 6 Altcoin Topladılar

Özet

  • Kripto para tabanlı yatırım ürünlerine geçen hafta net 2.17 milyar dolar giriş oldu.
  • Ürünlere girişler Ekim 2025’ten beri en yüksek seviyeye çıktı.
  • ABD liderliğinde Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi birçok altcoin güçlü yatırımcı ilgisiyle karşı karşıya kaldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para tabanlı yatırım ürünleri Ekim 2025’ten bu yana en güçlü haftalık fon girişiyle küresel piyasalarda dikkatleri yeniden üzerine çekti. CoinShares tarafından yayımlanan haftalık rapora göre geçen hafta boyunca kripto para tabanlı yatırım ürünlerine toplam 2.17 milyar dolarlık net giriş oldu. Haftanın son işlem gününde jeopolitik gerilimler ve politika belirsizliği algıyı zayıflatsa da genel tablo kurumsal talebin sürdüğünü gösterdi. Bitcoin öncülüğünde Ethereum, Solana ve çok sayıda altcoin‘in eşlik ettiği fon akışları yatırımcı iştahının geniş tabana yayıldığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 Haftalık Fon Akışlarında Rekor Seviyeler
2 Bitcoin Liderliğinde Altcoin’lere Talep Arttı

Haftalık Fon Akışlarında Rekor Seviyeler

Geçtiğimiz hafta kaydedilen 2.17 milyar dolarlık net fon girişi 10 Ekim 2025 haftasından bu yana görülen en yüksek toplam olarak öne çıktı. Fın girişleri haftanın ilk günlerinde ivmelenirken, Cuma günü 378 milyon dolarlık çıkışla tempo düştü. Söz konusu geri çekilme Grönland merkezli diplomatik tansiyon, yeni gümrük tarifesi tehditleri ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin eşzamanlı etkisiyle şekillendi.

Bölgesel dağılımda ABD açık ara lider konumda yer aldı ve 2.05 milyar dolarlık giriş buradan geldi. Avrupa’da Almanya (63.9 milyon dolar) ve İsviçre (41.6 milyon dolar) öne çıkarken, Kanada (12.3 milyon dolar) ve Hollanda (6 milyon dolar) da girişlere pozitif katkı sundu. Dağılımın genişliği risk iştahının tek bir bölgeye sıkışmadığını gösterdi.

Politika cephesinde ise ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde gündeme gelen CLARITY Yasası tartışmaları, özellikle getiri sunan stablecoin’lere sınırlama ihtimali nedeniyle yakından izlendi. Buna rağmen haftalık kümülatif giriş düzenleyici söylemlerin kısa vadede talebi bastırmadığını işaret etti.

Bitcoin Liderliğinde Altcoin’lere Talep Arttı

Varlık bazında Bitcoin, 1.55 milyar dolarlık girişle haftaya damga vurdu. Düzenleme tartışmalarına karşın Ethereum (496 milyon dolar) ve Solana (45.5 milyon dolar) da güçlü katkı sağladı. Fon akışlarının yalnızca ana varlıklarla sınırlı kalmaması portföy çeşitlendirme eğiliminin canlılığını yansıttı.

Bitcoin ve Altcoinler

Altcoin tarafında XRP (69.5 milyon dolar) başı çekerken, Sui (5.7 milyon dolar), Lido (3.7 milyon dolar), Hedera (2.6 milyon dolar) ve Litecoin (2.3 milyon dolar) gibi altcoin projelerinde de anlamlı girişler görüldü. Ortaya çıkan tablo yatırımcı penceresinde seçici fakat yaygın bir talebe işaret ediyor.

Kripto para ekosisteminin hisse tarafı da güçlü bir hafta geçirdi. Blockchain odaklı şirketlerin hisseleri 72.6 milyon dolarlık net giriş çekti. Piyasa algısındaki dalgalanmaya rağmen ekosistemin tamamına yayılan yatırım ilgisi korunurken, Kevin Hassett’in mevcut görevinde kalacağına yönelik beklentilerin para politikası görünümünü etkilediği vurgulanıyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

