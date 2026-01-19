Ethereum’un Kurucularından Vitalik Buterin’den DAO’lar İçin Sarsıcı İtiraf: “Yetersiz”

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, merkeziyetsiz otonom organizasyonlara (DAO’lar) yönelik sert eleştirileriyle kripto para dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bugün yaptığı açıklamada DAO’ların başarısız olmadığını ancak ilk hedeflerinden saptığını savunan Buterin, mevcut yapıların kripto para ekosisteminin temel bileşenlerini zayıflattığını dile getirdi. DAO’ların başlangıçta devletler ve şirketlerden daha verimli karar alma mekanizmaları olarak tasarlandığını hatırlatan Buterin, gelinen noktada çoğunun yalnızca token oylamasına dayalı hazine yönetim araçlarına dönüştüğünü vurguladı. Bu tabloya rağmen çözümden vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen Buterin, köklü bir yeniden tasarım çağrısı yaptı.

Buterin: DAO’lar İlk Amacından Uzaklaştı

Buterin’e göre DAO’lar ilk amacından uzaklaştı ve modern DAO yapılarının temel sorunu, token tabanlı yönetişimin verimsiz ve manipülasyona açık olması. Büyük token sahiplerinin karar süreçlerini kolaylıkla etkileyebilmesi yönetişimin teknik olmaktan çıkıp politik bir zemine kaymasına yol açıyor. Bu durum özellikle uzun vadeli ve karmaşık kararların alınmasını zorlaştırıyor ve geliştiricilerin DAO modellerine olan güvenini sarsıyor.

Ethereum’un erken dönem vizyonuna atıfta bulunan Buterin, sorunun açgözlülükten ziyade sistemsel tasarım hatalarından kaynaklandığını ifade etti. Ona göre hatalı “oracle” kurguları yani dış dünyadan Blockchain içine veri taşıyan mekanizmaların zayıflığı DAO’ların sağlıklı çalışmasını engelliyor. Kararların doğru veriyle beslenmemesi yönetişimi kırılgan hale getiriyor.

Bu tablo DAO’ların neden çoğu zaman etkisiz kaldığını da açıklıyor. Token oylaması teoride demokratik görünse de pratikte düşük katılım güç yoğunlaşması ve karar yorgunluğu gibi sorunlar yaratıyor. Sonuç olarak DAO’lar yenilik üretmek yerine statükoyu koruyan yapılara dönüşebiliyor.

Kripto Para Ekosistemi İçin DAO Tasarımları Neden Kritik?

Tüm eleştirilerine rağmen Buterin, DAO’ların kripto para altyapısı için vazgeçilmez olduğunu net biçimde ortaya koydu. Stablecoin’ler ve DeFi protokollerinde kullanılan fiyat oracle’ları Blockchain içi sigorta modelleri için uyuşmazlık çözümü ve güvenilir uygulama listelerinin yönetimi gibi alanlarda güçlü yönetişim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

DAO’lar aynı zamanda projelerin hızlı biçimde hayata geçirilmesi ve kurucu ekiplerin geri planda kaldığı dönemlerde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik rol oynuyor. Güçlü bir yönetişim olmadan bu sistemlerin uzun vadede ayakta kalması zorlaşıyor. Bu nedenle Buterin daha az oylama gerektiren, katılımı teşvik eden ve teknik doğruluğu önceleyen yeni modellerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Buterin’in önerileri arasında gizliliği koruyan sıfır bilgi ispatları, oylama yükünü azaltmak için yapay zeka destekli araçlar ve uzlaşıyı kolaylaştıran yeni iletişim platformları yer alıyor. Tartışmaya katılan bazı isimler Chainlink gibi daha merkezi yapılara sahip modellerin kimi sorunları çözdüğünü öne sürerken, birçok geliştirici DAO tasarımında yenilik arayışının neredeyse durduğunu kabul etti.