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Kripto para endüstrisi blockchain tabanlı yeni bir internet çağına kapı aralıyor ve buradaki herkes iyi niyetli değil. Hali hazırda 20 binin üstünde kripto para var. Bunların önemli bir kısmı hiçbir işe yaramayan ve sadece ölmek için vaktini bekleyen altcoinlerdir. Tüm bunlara ek olarak sadece insanları dolandırmak için kripto paraları kılıf olarak kullananlar da var.

OneCoin Tutuklaması

ABD Adalet Bakanlığı 19:00’da OneCoin dolandırıcılık organizasyonuyla alakalı Bulgar vatandaşı Irina Dilkinska’nın iade edildiğini açıkladı. Bulgaristan tarafından yapılan ise Irina’nın organizasyondaki rolü nedeniyleydi. Dünya çapında milyonlarca mağdurun oluşmasına neden olan OneCoin organizasyonu ABD cephesinde halen soruşturuluyor. ABD Savcısı Damian Williams konuyla alakalı şunları söyledi;

“OneCoin kripto para piramit şemasının sözde Hukuk ve Uyum Başkanı Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini gerçekleştirdi ve iddiaya göre OneCoin’in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasadışı geliri aklamasını sağladı. Dilkinska, milyonlarca mağduru ve milyarlarca dolar zararı olan geniş kapsamlı bir planın sürdürülmesine yardımcı oldu ve şimdi iddia edilen suçları için adaletle yüzleşecek.”

FBI Direktör Yardımcısı Michael J. Driscoll şunları söyledi;

“Bugün açıklanan suçlamalarda iddia edildiği üzere Dilkinska, sözde OneCoin’in Hukuk ve Uyum Başkanı iken suç ortağı Mark Scott’ın OneCoin gelirlerinden yaklaşık 400 milyon dolar aklamasına yardımcı olmuştur. Dahası, Scott’ın tutuklandığını öğrendiğinde, suçlayıcı belgeleri imha etmiş ve başka bir suç ortağına suçlayıcı mesajlar göndermiştir. Bugün açıklanan eylemlerin de gösterdiği gibi FBI, Dilkinska gibi dolandırıcı olduğu iddia edilen kişileri adalete teslim etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir.”

IRS-CI Sorumlu Özel Ajanı Thomas Fattorusso ise şunları söyledi;

“Irina Dilkinska’ya yönelik suçlamalar, federal ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımızın olağanüstü soruşturma çalışmalarının bir sonucudur. Dolandırıcılık suçu işleyenler bugün IRS Ceza Soruşturmasının nerede olurlarsa olsunlar onları sorumlu tutmaya kararlı olduğunu bildirmiştir.”

OneCoin Dolandırıcılığı

Dilkinska OneCoin’in sözde Hukuk ve Uyum Başkanıydı, ancak OneCoin’in yasalara uymasını sağlamak yerine, OneCoin gelirlerini aklamak ve IGNATOVA’ya ait mülkleri tutmak için paravan şirketlerin kurulmasına ve yönetilmesine yardımcı oldu. Örneğin, 2016 ve 2017 yıllarında DILKINSKA, önde gelen bir uluslararası hukuk firmasının eski sermaye ortağı olan suç ortağı MARK SCOTT’un, SCOTT tarafından işletilen bir dizi sahte Cayman Adaları yatırım fonu aracılığıyla OneCoin gelirlerinden yaklaşık 400 milyon dolar aklamasına yardımcı olmuştur.

OneCoin kayıtları, yalnızca 2014’ün dördüncü çeyreği ile 2016’nın dördüncü çeyreği arasında OneCoin‘in 4,037 milyar Euro satış geliri elde ettiğini ve 2,735 milyar Euro “kâr” elde ettiğini göstermektedir.

Dava, Ofis’in Karmaşık Dolandırıcılıklar ve Siber Suçlar Birimi tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda bu tecrübe gelecekteki kripto soruşturmaları için de FBI, IRS ve Adalet Bakanlığına katkı sağlıyor.