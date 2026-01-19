Bitcoin ve Büyük Altcoin’ler Düşerken Monero Pozitif Ayrıştı: Yatırımcıların Gözü Bu 6 Gelişmede

Kripto para piyasası haftaya sert bir sarsıntıyla girerken Avrupa Birliği’nin ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük tarifelerine verdiği karşılık küresel risk iştahını hızla aşağı çekti. Asya işlemlerinin ilk saatlerinde kripto para piyasasının toplam değeri birkaç saat içinde yüzde 3 gerileyerek 3.21 trilyon dolara düştü ve düşüşün lokomotifi Bitcoin oldu. Hafta sonu 95.000 dolar civarında dengelenen Bitcoin’in bazı borsalarda 92.000 doların altını görmesi volatilitenin hafta boyunca yüksek kalacağına işaret ediyor. Aynı zaman diliminde gelen makroekonomik veri takvimi ve merkez bankası kararları kripto paralarda fiyatlamaları daha da hassas hale getirdi.

Avrupa–ABD Gerilimi ve Makro Takvim Baskısı

Piyasaların ilk tepkisinin merkezinde Trump’ın Avrupa’daki sekiz ülkeye yüzde 10 oranında gümrük tarifesi getirdiğini duyurması oldu. Açıklamanın ardından Pazar günü acil toplanan AB liderleri karşı adımların kapsamını değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birliğin “anti-coercion instrument” olarak bilinen ve kamuoyunda “ticaret bazukası” diye anılan mekanizmayı devreye alma çağrısı yaptı. Bilmeyenler için bu araç ABD’nin Avrupa pazarlarına erişimini sınırlayabilecek yaptırımları kapsıyor.

Öte yandan haftanın geri kalanında Bitcoin ve altcoin‘lerde fiyatlamaları etkileyebilecek bir diğer ana başlık makro veriler olacak. ABD’de geleneksel piyasalar Pazartesi günü Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle kapalı kalırken, kripto para tarafındaki satış dalgasının etkilerinin Salı günü gecikmeli yansıması bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak üçüncü çeyrek GSYH verileri ile Kasım ayına ait, ertelenmiş Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu verisi faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik görülüyor.

Asya cephesinde ise Salı günü Çin, Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz kararları izlenecek. Küresel para politikasına dair sinyallerin, özellikle kaldıraçlı pozisyonların yoğun olduğu kripto para piyasasında oynaklığı artırması bekleniyor.

Kripto Paraların Fiyatlarında Sert Hareketler

Hafta başındaki satışlarda Bitcoin, güvenli liman olarak görülen altınla bir kez daha zıt yönde hareket etti. Asya işlemlerinde birkaç saat içinde 3.500 doları aşan kayıpla haftalık dip seviyelere gerileyen Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada toparlanma sağlayamadı. Ethereum benzer ölçekte düşerken 3.200 dolar eşiğinin üzerinde kalmayı başardı.

Altcoin cephesinde kayıplar daha belirgin. XRP, Solana, Dogecoin ve Cardano gün içinde sert değer kayıpları yaşarken, Monero yüzde 10’luk yükselişle nadir pozitif ayrışan altcoin oldu ve 615 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa katılımcıları hafta içinde S&P 500 şirketlerinin yaklaşık yüzde 10’unun açıklayacağı bilançoları ve İsviçre’de başlayacak World Economic Forum toplantılarını da yakından takip ediyor.

Önümüzdeki günlerde tarifeler etrafında şekillenen jeopolitik başlıklar, enflasyon verileri ve merkez bankası mesajları birlikte değerlendirildiğinde kripto para piyasasındaki yön arayışının kısa vadede dalgalı seyretmesi bekleniyor.