Kripto Para

Bitcoin ve Büyük Altcoin’ler Düşerken Monero Pozitif Ayrıştı: Yatırımcıların Gözü Bu 6 Gelişmede

Özet

  • Avrupa–ABD ticaret gerilimi kripto para piyasasında sert satışları tetikledi.
  • Bu hafta gelecek GSYH, PCE enflasyonu ve Asya merkez bankası kararları kripto paralardaki oynaklığı artırabilir.
  • Bitcoin ve büyük altcoin'lerde düşüş öne çıkarken Monero pozitif ayrıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası haftaya sert bir sarsıntıyla girerken Avrupa Birliği’nin ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük tarifelerine verdiği karşılık küresel risk iştahını hızla aşağı çekti. Asya işlemlerinin ilk saatlerinde kripto para piyasasının toplam değeri birkaç saat içinde yüzde 3 gerileyerek 3.21 trilyon dolara düştü ve düşüşün lokomotifi Bitcoin oldu. Hafta sonu 95.000 dolar civarında dengelenen Bitcoin’in bazı borsalarda 92.000 doların altını görmesi volatilitenin hafta boyunca yüksek kalacağına işaret ediyor. Aynı zaman diliminde gelen makroekonomik veri takvimi ve merkez bankası kararları kripto paralarda fiyatlamaları daha da hassas hale getirdi.

İçindekiler
1 Avrupa–ABD Gerilimi ve Makro Takvim Baskısı
2 Kripto Paraların Fiyatlarında Sert Hareketler

Avrupa–ABD Gerilimi ve Makro Takvim Baskısı

Piyasaların ilk tepkisinin merkezinde Trump’ın Avrupa’daki sekiz ülkeye yüzde 10 oranında gümrük tarifesi getirdiğini duyurması oldu. Açıklamanın ardından Pazar günü acil toplanan AB liderleri karşı adımların kapsamını değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birliğin “anti-coercion instrument” olarak bilinen ve kamuoyunda “ticaret bazukası” diye anılan mekanizmayı devreye alma çağrısı yaptı. Bilmeyenler için bu araç ABD’nin Avrupa pazarlarına erişimini sınırlayabilecek yaptırımları kapsıyor.

Öte yandan haftanın geri kalanında Bitcoin ve altcoin‘lerde fiyatlamaları etkileyebilecek bir diğer ana başlık makro veriler olacak. ABD’de geleneksel piyasalar Pazartesi günü Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle kapalı kalırken, kripto para tarafındaki satış dalgasının etkilerinin Salı günü gecikmeli yansıması bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak üçüncü çeyrek GSYH verileri ile Kasım ayına ait, ertelenmiş Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu verisi faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik görülüyor.

Asya cephesinde ise Salı günü Çin, Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz kararları izlenecek. Küresel para politikasına dair sinyallerin, özellikle kaldıraçlı pozisyonların yoğun olduğu kripto para piyasasında oynaklığı artırması bekleniyor.

Kripto Paraların Fiyatlarında Sert Hareketler

Hafta başındaki satışlarda Bitcoin, güvenli liman olarak görülen altınla bir kez daha zıt yönde hareket etti. Asya işlemlerinde birkaç saat içinde 3.500 doları aşan kayıpla haftalık dip seviyelere gerileyen Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada toparlanma sağlayamadı. Ethereum benzer ölçekte düşerken 3.200 dolar eşiğinin üzerinde kalmayı başardı.

Altcoin cephesinde kayıplar daha belirgin. XRP, Solana, Dogecoin ve Cardano gün içinde sert değer kayıpları yaşarken, Monero yüzde 10’luk yükselişle nadir pozitif ayrışan altcoin oldu ve 615 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa katılımcıları hafta içinde S&P 500 şirketlerinin yaklaşık yüzde 10’unun açıklayacağı bilançoları ve İsviçre’de başlayacak World Economic Forum toplantılarını da yakından takip ediyor.

Önümüzdeki günlerde tarifeler etrafında şekillenen jeopolitik başlıklar, enflasyon verileri ve merkez bankası mesajları birlikte değerlendirildiğinde kripto para piyasasındaki yön arayışının kısa vadede dalgalı seyretmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu

Büyük Kara Para Operasyonu: Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan 102 Milyon Dolarlık Ağ Çökertildi

Kurumsal Para 2.17 Milyar Dolarla Sürpriz Yaptı: Bitcoin’le Birlikte Ethereum, XRP Dahil 6 Altcoin Topladılar

Altın ve Gümüş Yeniden Parladı, Bitcoin Düştü: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Binance’den Çeşitli Kripto Paralar İçin Liste Dışı Bırakma Kararı: 23 Spot İşlem Paritesinin Üzeri Çizildi

ABD–AB Arasındaki Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu: Bitcoin ve Altcoin’lerde Tasfiyeler Hızla Arttı

Bitcoin’de Kurumsallar Gaza Bastı: 1.4 Milyar Dolar Getirdiler

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Altın ve Gümüş Yeniden Parladı, Bitcoin Düştü: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Bir Sonraki Yazı Ethereum’un Kurucularından Vitalik Buterin’den DAO’lar İçin Sarsıcı İtiraf: “Yetersiz”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde
Ethereum (ETH)

Lost your password?