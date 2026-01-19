Altın ve Gümüş Yeniden Parladı, Bitcoin Düştü: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim altın ve gümüş gibi değerli metaller ile kripto paralar arasındaki ayrışmayı sert şekilde ortaya koydu. Altın ve gümüş ticaret savaşına dair endişelerin güçlenmesiyle rekor seviyelere tırmanırken, Bitcoin aynı zaman diliminde sert şekilde değer kaybetti. Şubat ayının başında yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifeleri yatırımcıların risk algısını yeniden şekillendirdi. Güvenli liman arayışı hızlanırken kripto para piyasasında satış baskısı belirginleşti.

Altın ve Gümüşte Tarihi Zirve Dalgası

Altının fiyatı ons başına 4.683 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 70’lik yükseliş kaydetti. Gümüş tarafında hareket daha çarpıcı oldu. Değerli metalin fiyatı 94 dolar eşiğini aşarak 94,21 dolara kadar çıktı ve son bir yıldaki yükseliş oranı yüzde 190’ı geçti. Küresel ölçekte artan belirsizlik yatırımcıların geleneksel değer saklama araçlarına yönelmesini hızlandırdı.

Rallinin arkasındaki temel tetikleyici ABD Başkanı Donald Trump’ın sekiz Avrupa ülkesine yönelik yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama planını açıklaması oldu. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerini kapsayan kararın Haziran ayına kadar yüzde 25’e çıkabileceği uyarısı ticaret savaşının yeniden alevlenebileceği beklentisini güçlendirdi. Avrupa başkentlerinde yapılan acil toplantılar ve artan diplomatik tansiyon değerli metallere talebi daha da besledi.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasasında Sert Geri Çekilme

Altın ve gümüş gibi değerli metallerin yükseldiği aynı dönemde Bitcoin’in fiyatı bir gün içinde yaklaşık 6.000 dolar gerileyerek 91.893 dolara kadar düştü ve ardından 92.000 dolar civarında denge buldu. Piyasa verileri küresel şok anlarında Bitcoin’in hala riskli varlık sınıfında değerlendirildiğini ortaya koydu. Altın ve gümüşe yönelen fon akışı kripto para tarafında karşılık bulmadı.

Kurumsal cephede de temkinli duruş öne çıktı. Spot Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık 394.7 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, yalnızca 15 milyon dolarlık sınırlı giriş dikkat çekti. Fiyat düşüşüyle birlikte kaldıraçlı işlemler hızla tasfiye oldu. Son 24 saatte 240.000 fazla yatırımcının pozisyonu kapandı ve toplam kayıp 864 milyon dolara ulaştı. Zararın yaklaşık yüzde 90’ının long pozisyonlardan gelmesi yükseliş beklentisinin ne kadar yaygın olduğunu gösterdi.

Satış baskısı yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yaklaşık yüzde 3,5 gerilerken, XRP, Solana ve Cardano yüzde 5 ile 8 arasında değer kaybetti. Uzmanlar ticaret geriliminin yatışmadığı bir senaryoda kripto paralar üzerindeki baskının sürmesini bekliyor.