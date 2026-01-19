Binance’den Çeşitli Kripto Paralar İçin Liste Dışı Bırakma Kararı: 23 Spot İşlem Paritesinin Üzeri Çizildi

Kripto para borsası Binance, spot piyasalarda kaliteyi koruma hedefi doğrultusunda yeni bir liste dışı bırakma kararı aldığını duyurdu. Yapılan son incelemeler sonucunda düşük likidite ve sınırlı işlem hacmi gibi kriterleri karşılamadığı belirlenen bazı işlem paritelerinin spot işlemleri durdurulacak. Karar 20 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Kullanıcılar paritelerle bağlantılı kripto paraları borsa üzerinde farklı pariteler aracılığıyla alıp satmaya devam edebilecek.

Hangi Spot İşlem Pariteleri Kaldırılacak?

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla toplam 23 spot işlem paritesi platformdan kaldırılacak. Liste BTC, ETH, BNB ve FDUSD gibi farklı baz varlıklarla eşleştirilmiş altcoin paritelerinden oluşuyor. AGLD/BTC, ARKM/BTC, ENS/BTC, MOVR/BTC, SSV/BTC ve TRB/BTC gibi Bitcoin bazlı pariteler bu kapsamda yer alıyor.

Bunun yanında FDUSD ile işlem gören 1MBABYDOGE, ALT, NEWT ve STO pariteleri ile BNB bazlı 0G ve HOLO işlem pariteleri de listeden çıkarılacak. ETH tarafında ise ADX, ATOM, OP ve SLP eşleşmeleri spot işlemlere kapatılacak. Ayrıca Güney Afrika randı ile işlem gören BTC/ZAR ve ETH/ZAR pariteleri de kaldırılacak. Binance yaptığı duyuruda ZAR’ın bir itibari para birimi olduğunu özellikle vurguladı.

Karar yalnızca ilgili pariteleri kapsıyor. Söz konusu kripto paraların kendileri Binance Spot’ta listelenmeye devam edecek ve kullanıcılar mevcut diğer işlem pariteleri üzerinden alım-satım yapabilecek.

Kullanıcılar ve Alım-Satım Botları İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Liste dışı bırakma kararıyla birlikte yalnızca manuel işlemler değil, otomatik alım-satım hizmetleri de etkilenecek. Binance ilgili pariteler için çalışan Spot Trading Bots hizmetlerini de aynı tarih ve saatte sonlandıracağını açıkladı. Borsa ticaret botu kullanan yatırımcıların olası kayıpların önüne geçebilmesi için bot ayarlarını güncellemesini veya işlemleri önceden durdurmasını öneriyor.

Spot işlem paritelerinin kaldırılması kullanıcı varlıklarına doğrudan bir müdahale anlamı taşımıyor. Kripto para bakiyeleri hesaplarda kalmaya devam ederken, alım-satım faaliyetleri yalnızca desteklenen diğer pariteler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Binance düzenli aralıklarla yapılan bu tür incelemelerin piyasa bütünlüğünü ve işlem kalitesini korumaya yönelik standart bir uygulama olduğunu ifade etti.

Borsa yönetimi kararın arkasında yatan temel gerekçeler arasında düşük işlem hacmi, zayıf likidite ve verimsiz piyasa yapısını öne çıkardı. Kullanıcıların işlem öncesinde güncel parite listelerini kontrol etmeleri ve açık emirlerini gözden geçirmeleri önem taşıyor.