ABD–AB Arasındaki Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu: Bitcoin ve Altcoin’lerde Tasfiyeler Hızla Arttı

Bitcoin ve kripto para piyasası ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında tırmanan gümrük vergisi geriliminin yarattığı küresel belirsizlikle birlikte son 24 saatte sert bir satış dalgasına girdi. Bitcoin, birkaç saat içinde 95.500 dolardan 92.500 doların altına sarkarken, satış baskısı Ethereum başta olmak üzere majör altcoin‘lere yayıldı. ABD piyasalarında akşam saatlerinde hızlanan düşüş kaldıraçlı pozisyonlarda yoğun tasfiyeleri tetikledi ve yatırımcı duyarlılığındaki kırılganlığı görünür hale getirdi. Piyasa aktörleri fiyat hareketinin yalnızca teknik nedenlerle değil, jeopolitik risklerin yeniden gündeme taşınmasıyla şekillendiği görüşünde hemfikir.

ABD-AB Gerilimi Kripto Para Piyasasında Satışları Hızlandırdı

Pazar günü 95.500 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, aynı gün içinde yaklaşık dört saat içinde 92.474 dolara gerileyerek yüzde 3’e yakın değer kaybetti. Aynı zaman diliminde Ethereum, XRP ve Solana gibi yüksek hacimli altcoin’lerde de benzer oranlarda düşüş oldu. Fiyatların kısa sürede geri çekilmesi piyasanın kaldıraç yoğun yapısını yeniden gündeme taşıdı.

Coinglass verilerine göre yalnızca dört saatlik süreçte 750 milyon doların üzerinde long pozisyon tasfiye oldu. Analistler tasfiyelerin hızlanmasında yatırımcıların makro risklere karşı hassasiyetinin arttığını ve likidite koşullarının sıkılaştığını vurguladı. Kripto para piyasasının aynı saatlerde yatay ya da sınırlı yükseliş kaydeden bazı geleneksel riskli varlıklara kıyasla daha zayıf bir performans göstermesi dikkat çekti.

Presto Research’te görev yapan Min Jung, kripto paraların son dönemde diğer varlık sınıflarına göre görece zayıf kaldığını belirterek ticaret savaşı endişelerinin duyarlılık üzerindeki etkisinin belirginleştiğini ifade etti. Jung’a göre yatırımcılar küresel piyasalardaki toparlanma eğilimine rağmen kripto para piyasası tarafında daha temkinli bir duruş benimsiyor.

Tarife Thdidi, Politika belirsizliği ve Teknik Kırılım

Gerilimin arka planında ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’nın Grönland’ı ABD’ye satmaması halinde bazı Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidi bulunuyor. Şubat başında yüzde 10 ile başlaması, Haziran ayına kadar yüzde 25’e çıkması öngörülen tarifeler Danimarka, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık dahil sekiz NATO üyesini kapsıyor. Avrupa başkentlerinden gelen sert tepkiler ve misilleme hazırlıkları Reuters kaynaklı haberlerle küresel piyasalara yansıdı.

BTC Markets analisti Rachael Lucas fiyat hareketinin yalnızca manşetlere bağlanmaması gerektiğini belirterek kripto para piyasasında zayıflığın daha önce başladığını söyledi. Lucas’a göre ABD’de kripto piyasa yapısına ilişkin yasa tasarısının askıya alınması ve Coinbase’in desteğini çekmesi belirsizliği artıran önemli bir unsur oldu. Senato Bankacılık Komitesi’nin süreci ertelemesi düzenleme tarafındaki görünümü bulanıklaştırdı.

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin’in 50 haftalık ortalamanın altına sarkması algoritmik satışları tetikledi. Spot Bitcoin ETF’lerinden Kasım ve Aralık aylarında toplam 4.4 milyar dolarlık çıkış olması ve vadeli işlemlerde açık pozisyonların düşmesi risk iştahındaki düşüşü pekiştirdi. Lucas makro baskıların sürmesi halinde fiyatın 67.000–74.000 dolar bandına çekilebileceğini ancak sektörün geçmiş döngülere kıyasla daha olgun bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.