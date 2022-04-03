Son birkaç gündür tüm pazar yeşillendi. Ancak yatırımcılar hala hangi altcoinleri tutacaklarını ve hangilerini portföylerinden çıkaracaklarını merak ediyorlar. Popüler kripto para kanalı Cheeky Crypto’nun ev sahibi Chris, Nisan 2022’de yatırımcısını zengin edebilecek 6 altcoini paylaştı. Elbette popüler analistlerin beklentileri her zaman gerçekleşmez ve yatırımcıların detaylı araştırma yapması gerekiyor.

Solana (SOL)

Listede adı geçen ilk altcoin olan Solana (SOL), DeFi çözümleri sağlamak için izinsiz doğasına dayanan, oldukça işlevsel bir açık kaynak projesidir. Projeyle ilgili fikir ve ilk çalışma 2017’de başlamış olsa da Solana, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından Mart 2020’de resmi olarak başlatıldı.

Solana, dünya için kullanıcı dostu uygulama ölçeklenebilirliği sağlamak üzere oluşturulmuş merkezi olmayan bir blockchaindir. Zamanla daha merkezi olmayan bir dünya inşa edilecek ve Solana bu misyona hizmet ediyor. Solana 136 dolardan alıcı buluyor.

Terra (LUNA)

Terra, fiyat istikrarlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için fiat sabitli stablecoinleri kullanan bir blockchain protokolüdür. Whitepaper’ına göre Terra, fiyat istikrarını ve fiat para birimlerinin geniş çapta benimsenmesini Bitcoin (BTC)’in sansür direnciyle birleştirir ve hızlı ve uygun fiyatlı ödemeler sunar.

İyi bir teknolojisi ve iyi bir ekibi var. Bu altcoin şu anda 114,03 dolardan işlem görüyor ve piyasa değerine göre 8. sırada yer alıyor.

Cardano (ADA)

Hisse kanıtı algoritmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu olan Cardano geçtiğimiz yıl Alonzo güncellemesiyle yeni bir döneme girdi.

“Birçok kişi bu projeden nefret ediyor ama yine de harika bir teknolojiye sahip harika bir proje. Haziran ve temmuz aylarında Cardano ekosistemine dahil olmaya başlayan birçok proje olacak. Kilitlenen toplam değerin zaman içinde artışını görmeye devam edeceğiz”.

Fiyatı 1 dolar seviyesini korumaya devam ediyor.

Avalanche (AVAX)

Avalanche, kesinlik süresi ile blockchain endüstrisindeki en hızlı akıllı sözleşmeler platformudur. Avalanche hızlı, düşük maliyetli ve çevre dostudur. Akıllı sözleşme özellikli herhangi bir uygulama, Avalanche’da devreye girerek rekabetini geride bırakabilir.

“dApp’ler için harika ve düşük maliyetli. Çevre dostudur. Bu tamamen harika bir proje ve şu anda piyasa değerine göre 10. sırada yer alan bu proje için harika bir fiyat keşfi bekliyoruz”.

Kripto para topluluğunda AVAX daha fazla büyümeye devam ediyor. Chris bu altcoin için de ciddi yükseliş bekliyor.

Harmony (ONE) ve SingularityDAO (SDAO)

Harmony, DApp’lerin oluşturulmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir blockchain platformudur. Ağ, blokların saniyeler içinde oluşturulmasına izin veren rastgele durum paylaşımına odaklanarak merkezi olmayan uygulamalarda yenilik yapmayı amaçlıyor.

“Onlar harika bir topluluk. Bu projede pek çok fırsat ve devam eden pek çok şey var. Board Ape Yacht Club Harmony’ye geliyor”.

Altıncı ve son proje, pek çok kişinin bahsetmediği bir başka altcoindir. SingularityDAO, ilk merkezi olmayan, gözetimsiz, dinamik olarak ayarlanmış token sepetlerini (DynaSets) bir yatırımcı ekibi tarafından kontrol edilen ve sonunda çoğunluk kontrolünü son derece gelişmiş Yapay Zeka’ya devreden, benzerleri Wall Street’te her gün kaldıraç olarak kullanılan bir yapıya sahiptir. Kripto para alanında yeni bir şey yapıyorlar.

“Bazı büyük yield farming fırsatları ve bununla ilgili stake fırsatları gerçekten işe yarıyor. Çünkü sağlam bir ekibi var. Bu yüzden listede altıncı sırada yer alıyor”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.