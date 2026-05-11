Kripto Para Hukuku

QCP Analistlerinin 11 Mayıs haftası kripto para tahminleri



  • QCP: Bu haftaki veriler enflasyonun istikrar kazandığını gösterirse, bu durum finansal koşulların gevşetilmesine yönelik beklentileri destekleyebilir ve reel getirilerin düşmesine yol açabilir.
  • BTC tüm olumsuzluklara rağmen Trump'ın İran'a sınırlı tepkisi ve enflasyonun ivme kazanmak yerine yatay hareket etme potansiyeline dayanıp 82 bin dolara ulaştı.
  • CLARITY tasarısı 14 Mayıs'ta Senato Bankacılık Komitesinde görüşülecek. Polymarket üzerinde tasarının kabul edilme ihtimali %74’e kadar çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı Trump’ın beklenenden ılımlı açıklamalarıyla yönünü yukarı çevirdi. Ancak enflasyon verileri geleceğinden önümüzdeki saatlerde volatilite artabilir. BTC her zaman beklediğiniz yöne gitmez ve İran ile ABD arasındaki olası anlaşmaya dair umutların tükenmesi, enflasyonda artışın devam etme riski gibi negatifliklere rağmen fiyat güçlü. Peki QCP analistleri güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

Kripto paralarda bu hafta
CLARITY geliyor

Kripto paralarda bu hafta

Trump ve Xi bu hafta Pekin’de bir araya gelecek. Hatırlarsanız bu görüşme için 2025 Şubat, Mart ayından bu yana tarihler sürekli erteleniyordu. İran savaşı başlayınca son defa ertelenen ziyaret bu hafta gerçekleşecek. ABD ve Çin ticaret, ulusal güvenlik, nadir toprak elementleri tedarik zincirleri ve Orta Doğudaki gerilimi ele alacak. Analistler toplantıdan hemen somut bir ilerleme çıkmayabileceğini söylese de yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Kelly “anlaşmalar görebiliriz” dedi.

“Toplantıdan hemen somut bir ilerleme çıkmayabilir, ancak Trump sonuçları yine de olumlu bir şekilde sunacaktır. Yine de piyasalar, özellikle de geçen hafta ABD ticaret mahkemesinin Trump’ın %10’luk küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından, özellikle gümrük vergileri konusunda ilerleme sinyallerini yakından takip edecektir.” – QCP Capital

Enflasyon raporunun haftalık performans için belirleyeceği olacağından bahseden analistler burada ivme yerine yatay hareket potansiyeline işaret etti. İstihdam verileri güçlü geldiğinden enflasyonda beklenti ve üzerindeki rakamlar Fed’i faiz artırımlarına zorlayabilir.

“Bu haftaki veriler enflasyonun istikrar kazandığını gösterirse, bu durum finansal koşulların gevşetilmesine yönelik beklentileri destekleyebilir ve reel getirilerin düşmesine yol açabilir; bu da tarihsel olarak kripto para birimleri için destekleyici bir ortam oluşturmuştur. Tersine, enflasyon artmaya devam ederse, bu durum uzun süreli sıkı para politikası beklentilerini güçlendirebilir, reel getirileri daha uzun süre yüksek tutabilir ve kripto para birimleri gibi riskli varlıkları baskı altında bırakabilir.” – QCP Capital

CLARITY geliyor

ABD Senato Bankacılık Komitesi de bu hafta içinde CLARITY Yasası’nı gözden geçirecek. Bu, nihai oylama değil, prosedürel bir adım olsa da, yine de yasama momentumunun önemli bir sinyali. Haziran ayına kadar sürecin ilerlemesi ve ara seçimler öncesi başlayacak tatile kalmadan yasanın Trump’ın önüne gelmesi şart.

Beyaz Saray yasanın tam olarak kabul edilmesi için 4 Temmuz tarihini son nokta olarak hedefliyordu. Şimdi stablecoin getiri engeli de çözüldüğüne göre artık süreç ilerlemeli. Polymarket üzerinde tasarının kabul edilme ihtimali %74’e kadar çıktı. Önümüzdeki 5 haftalık süreç yasanın geçmesi için önemli ve eğer işler yolunda giderse Haziran ayı bitmeden yasa Trump’ın önüne gelebilir.

“Genel olarak, bu hafta riskli bir hafta olacak gibi görünüyor. Ancak, kripto volatilitesi düşmeye devam ediyor ve hala yıl başından bu yana en düşük seviyelerine yakın. 18 civarında seyreden VIX bile, genel piyasalarda nispeten düşük bir stres seviyesine işaret ediyor. Bununla birlikte, enflasyon dinamikleri ve ABD-İran arasındaki gelişmeler konusunda daha fazla netlik sağlanana kadar, BTC’nin yakın vadede 84.000 seviyesini kilit direnç seviyesi olarak kabul ederek dar bir aralıkta kalması muhtemel.” – QCP Capital

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
