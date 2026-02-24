Winvest — Bitcoin investment
Kripto Kahininin 24 Şubat Açıklamaları, Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Türkiye saatiyle 23:00’da İran için üst düzey siyasilere istihbarat brifingi verilecek.
  • Trump 05:00'da önemli açıklamalar yapacak ve Perşembe günü İran ile müzakereler devam edecek.
  • Roman Trading: Hala biraz daha düşüş olacak ama açgözlü olmamalısınız. 52 bin dolarda DCA'ya başlıyorum. Başından beri planım buyduç
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

05:00’da Trump önemli açıklamalar yapacak ve İranlı yetkililer müzakerenin devam edeceğini açıkladı. Perşembe günü yeni bir görüşme daha olacak ancak bunun öncesinde Beyaz Saray’da İran konusunda Kongre liderlerine istihbarat bilgilendirmesi yapılacak. Kripto paralar için hareketli saatler çünkü 1 Mart Trump tarafından son tarih imasıyla paylaşılmıştı. Peki kripto kahini ne diyor?

İçindekiler
1 İran Bilgilendirmesi
2 Kripto Paralar Ne Olacak?

İran Bilgilendirmesi

Bloomberg olası mülteci akınının önüne geçmek için Türkiye’nin İran sınırları içinde tampon bölge oluşturmayı düşündüğünü yazdı. Şimdiden en kötü senaryo fazlasıyla konuşuluyor ve İran nükleer ile gelişmiş füze çalışmalarını durdurduğuna dair ABD’yi ikna edemezse saldırı muhtemel görünüyor. Türkiye saatiyle 23:00’da İran için üst düzey siyasilere istihbarat brifingi verilecek.

Yunus Aksoy şunları yazdı;

“CIA ve Rubio brifing verecek. Bilgilendirme yapılacak liderler:

Senato Cumhuriyetçiler Lideri

Senato Demokratlar Lideri

Temsilciler Meclisi Başkanı

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı

Senato İstihbarat Komitesi Kıdemli Üyesi

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı

Temsilciler Meclisi Daimi Seçilmiş İstihbarat Komitesi Kıdemli Üyesi”

Saatler 05:00’a yaklaşırken Trump’ın açıklamalarının heyecanıyla kripto paralarda daha fazla düşüş görebiliriz. İran Dışişleri Bakanı yaklaşık 1 saat önce şunları söyledi;

“Tahran, mümkün olan en kısa sürede adil ve eşitlikçi bir anlaşma sağlamak amacıyla Cenevre’de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacak.”

Kripto Paralar Ne Olacak?

Gümrük tarifelerinin iptalinin ABD ile AB, Çin ve diğer ortakların arasını açabilir. Şimdilik belirsizlik devam ediyor ve AB ticaret anlaşması onayı için Mart ayına işaret ediyor. Trump anlaşmadan caymayı düşürenleri caydıracak büyük adımlar atabilir. Özetle kripto paralar için ortam BTC’nin 60 bin dolar altına sarkması için müsait. Önümüzdeki günlerde İran’a yapılacak olası saldırı dananın kuyruğunun koptuğu yer olacak.

Kripto kahini Roman Trading halen daha dibe yaklaşmadığımızı ve iştahlı olunmaması gerektiğini söylüyor.

“Bu ayı piyasasının dip noktasını belirlemede bulunduğumuz noktaya göre, 2022 yılına göre bu noktadayız. Hala biraz daha düşüş olacak ama açgözlü olmamalısınız. 52 bin dolarda DCA’ya başlıyorum. Başından beri planım buydu.”

