Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Şubat Sonu Tahminleri

Bitcoin (BTC) 64.500 dolarda ve ABD muhtemel İran saldırısına hazırlık için teçhizat göndermeye devam ediyor. Kripto paralar için zorlu günler devam ederken SOL ve XRP Coin fazlasıyla darbe aldı. Peki Şubat ayı sonuna kadar kaç dolar hedefleniyor?

Bitcoin (BTC)

66 bin dolar altı kapanışların ardından BTC 63 bin doları kaybetti ve sıradaki hedef 60 bin dolar. Eğer satışlar yavaşlamaz ve jeopolitik gerilim artmaya devam ederse BTC 60 bin dolar altına gerileyebilir. Şimdilik borsadaki negatif hava zayıflıyor, yapay zekanın teknoloji şirketleri üzerindeki yıkıcı etkisinin tetiklediği düşüş durdu. Tüketici güveninin bugün beklenti üstü gelmesi de destekleyici oldu.

Tony takma isimli analist BTC ısı haritasını paylaşarak likiditenin yukarıda olduğunu ve kısa süreli de olsa short tasfiyeleri için toparlanma görebileceğimizi düşünüyor. Fakat trend halen düşüş yönlü.

Mister Crypto ise üst üste beşinci kırmızı ayını kapatmak üzere olduğunu hatırlattı. Bu nadir görülen bir durum ve en son 2018 yılında böyle bir seri yaşanmıştı. Üstelik o dönem seri altıncı ayda devam etti ve bu yüzden yatırımcılar Mart ayı için de temkinli olmalı.

Solana (SOL) ve Ripple (XRP)

ETP ve ETF cephesinde uzun vadeli kurumsal ilgi XRP ve SOL Coin için iyi olsa da spot piyasalarda işler karışık. SOL Coin 80 doların altına geriledi. 78 dolar kaybedilirse SOL Coin için hedef 67 dolara kadar derin bir dip olacak. Yeniden yükseliş için desteğin kazanılması ve 82 dolar üstüne dönülmesi gerek. Ardından 88 ve 97 dolar aralığına dönülebilir.

Ripple (XRP) uzun vadeli görümü iyileştirmek ve XRPL büyümesini desteklemek için önemli anlaşmalara imza atıyor. 2025 yılındaki agresif şirket satın almaları geleceğe umutla bakmak için haklı sebep fakat bireysel yatırımcı riskten kaçış modunda olduğundan spot fiyatı tutan çok az şey var.

XRP Coin son önemli destek noktasında. 1,35 doların kaybedilmesi 1,22 ve 1 dolar altının gündeme gelmesine sebep olabilir.