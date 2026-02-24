Bağımsız Bitcoin Madencisi Kısa Süreli Kiralık Hash Gücüyle Yüksek Ödül Kazandı

Bitcoin madenciliğinde nadir rastlanan bir olay gerçekleşti. Bağımsız bir kullanıcı, yalnızca 75 dolarlık bir işlemle kiraladığı geçici hesaplama gücü sayesinde bir Bitcoin bloğunu kendi başına doğrulamayı başardı ve ağdaki son ödül miktarına göre 3,125 BTC yani yaklaşık 200 bin dolarlık blok ödülünü tamamen aldı.

Kiralık Hash Gücüyle Solo Madencilik

Bu kazanç, madencilik şirketi Braiins tarafından onaylandı ve zincir üstü verilerle de doğrulandı. Kullanıcı, on-demand olarak yani ihtiyaca göre kiraladığı yaklaşık 1 petahash/sn’lik hesaplama gücünü kullanarak Bitcoin ağındaki 938092 numaralı bloğu çözdü. Kullanıcı bu süreçte toplam 119 bin satoshi (yaklaşık 75 dolar) harcadı. Bu işlemde, merkeziyetsiz solo madenciliği teşvik eden CKPool platformu kullanıldı. Kullanıcılar, CKPool üzerinden başarıya ulaştıklarında blok ödülünün tamamını kendilerine alabiliyor.

Solo Madencilikte Nadir Başarı

Bitcoin madenciliğinde bir bloğu tek başına çözmek, ağdaki toplam hesaplama gücünün her geçen gün artmasıyla birlikte iyice zorlaştı. Büyük madencilik havuzları, birçok kullanıcının gücünü birleştirerek blok bulma şansını önemli ölçüde artırırken, bireysel ya da düşük kiralık hash gücü kullananlar genellikle başarıya ulaşamıyor. Verilere göre, son bir yılda yalnızca 21 solo madenci blok bulabildi ve bu kullanıcılar toplamda 66 BTC değerinde ödül aldı. Bu oran, Bitcoin ağında günde binlerce bloğun üretildiği düşünüldüğünde oldukça düşük bir seviyede. Solo kazanılan bu bloklar, finansal piyasalardaki şansa dayalı kazançlara benzetiliyor; düzenli ve sürdürülebilir bir model olarak görülmüyor.

Madencilik Zorluğu ve Ağ Dinamikleri

Olay, madencilik zorluğunun dalgalandığı bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda, özellikle sert geçen kış şartlarından etkilenen bölgelerdeki madenciler cihazlarını kapatmak zorunda kaldı ve bu durum ağın toplam hash gücünde geçici bir düşüşe yol açtı. Hash gücündeki bu azalma, zorluk ayarlamasında yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüşle sonuçlandı. Ancak kısa süre sonra zorluk seviyesi yeniden yükseldi ve yüzde 15 artarak 144,4 trilyon seviyesine geldi. Bitcoin ağında bu tip zorluk ayarlamaları yaklaşık her iki haftada bir, yani 2.016 blokta bir gerçekleşiyor. Bu ayarlamalar, ortalama blok süresinin 10 dakika civarında kalmasını ve yeni blok bulmak için gereken işlemsel çabanın dengede tutulmasını sağlıyor.

Büyük madencilik havuzlarının dışında kalan bireysel madenciler, yalnızca geçici avantajların oluştuğu dönemlerde anlamlı bir başarı elde edebiliyor. Ağda büyük dalgalanmalar, örneğin ani kapanmalar veya ekipman değişiklikleri nedeniyle oluştuğunda, düşük maliyetli kiralık hash gücüyle solo madencilik denemeleri zaman zaman benzer nadir sonuçlara yol açabiliyor.

Kısa süreli kiralık hash gücüyle gerçekleştirilen bu işlem, bulut tabanlı madencilik hizmetlerinin bireysel kullanıcılar için ne kadar erişilebilir hale geldiğini de gösteriyor. Kullanıcılar, yüksek tutarlı donanım yatırımı yapmadan kısa süreli kapasite kiralayıp bunları doğrudan ağa ya da havuzlara yönlendirebiliyor.

Öte yandan, geçici başarıların istisna olarak kalmaya devam edeceği ve büyük madencilik havuzlarının mevcut yapı itibarıyla esas blok üretim süreçlerine hâkim olduğu aktarılıyor. Yine de Bitcoin madenciliğinde solo blok bulma gibi nadir olaylar, ağın kapsayıcılığını ve merkeziyetsizliğini zaman zaman vurgulayan gelişmeler arasında yer alıyor.