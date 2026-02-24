Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları Devam Ediyor, Mart, Haziran Ayında İndirim Var Mı?

Özet

  • Collins: Bana göre para politikası sabırlı ve ölçülü olmalı. Fed'in politikası hafif kısıtlayıcı ve nötr olmaya yakın olabilir. Mevcut faiz oranlarını bir süre daha korumamız oldukça muhtemel.
  • Barkin: Para politikası şu anda riskler için iyi konumda. Son gümrük vergisi hamlelerinin enflasyon dinamiklerini çok fazla etkilemeyeceğini tahmin ediyorum.
  • Son verilerin ardından 17 Haziran yani önümüzdeki üçüncü toplantıda bile indirim garanti değil.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçen çeyrekte kripto paralar için en iyi gelişme istihdamdaki daralmanın faiz indirimlerini zorunlu kılmasıydı. Ancak Ocak ve Şubat ayında gelen raporlar son çeyrekteki daralmayı tersine çevirdi ve devasa revizelere rağmen Fed’in önümüzdeki toplantıda indirim yapma ihtimali oldukça zayıfladı. Şimdi Fed üyeleri açıklamaları yapıyor, peki neler söylüyorlar?

Fed Açıklamaları

Demokratlar bugün Binance borsasının İran ile bağlantılı kuruluşlara 1,7 milyar dolarlık akışa izin vermesiyle ilgili konuştu. Bugünler gündem İran ve konunun yine dönüp dolaşıp kriptoya gelmesi kötü. Yazı hazırlandığı sırada ABD’li Senatör ve Temsilcilere İran ile ilgili istihbarat bilgilendirmesi yapılıyor. 05:00’da Trump’ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Collins ve Barkin açıklamalar yapıyor. Collins’in açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Son istihdam verileri umut verici. Kırılganlık ortamında istihdam piyasasında daha fazla istikrar olabilir. İstihdam piyasası geçen yıl zayıfladı ancak çökmedi. İstihdam artışındaki düşüş, verimlilik ve belirsizliği yansıtıyor olabilir.

Daha fazla güven arayışıyla enflasyonun düşüşü yeniden başladı. Temel görüş, enflasyonun bu yılın ilerleyen dönemlerinde düşmesi gerektiği yönünde.

Bana göre para politikası sabırlı ve ölçülü olmalı. Fed’in politikası hafif kısıtlayıcı ve nötr olmaya yakın olabilir. Mevcut faiz oranlarını bir süre daha korumamız oldukça muhtemel. Son gümrük vergisi haberleri görünümü çok fazla değiştirmedi. Gümrük vergisi kararı, potansiyel enflasyonun biraz daha devam etmesine neden oluyor.

Genel olarak işsizlik oranı düşük.”

Barkin’in açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“İş piyasasının gevşediği açıkça görülüyor. İşgücü arzında neler olup bittiğini ölçmek zor. Enflasyon verileri sürekli olarak hedefin üzerinde seyrediyor. Firmalar fiyatlandırma güçlerinin çok sınırlı olduğunu söylüyor. Ekonomi genelinde enflasyonun düştüğünü görüyorsunuz, ancak verilerde daha fazla teyit istiyor.

Para politikası şu anda riskler için iyi konumda. Son gümrük vergisi hamlelerinin enflasyon dinamiklerini çok fazla etkilemeyeceğini tahmin ediyorum. Temel dinamikler tüketici sektörünü destekliyor.

Tüm yatırımlardaki gerilemenin ekonomiye ne gibi etkileri olacağı konusunda endişeliyim. Verimlilik artışı sadece yapay zekadan kaynaklanmıyor.”

Güncel beklenti en az 2 toplantıda daha indirim olmayacağı yönünde. Her iki başkan da enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu konusunda hemfikir, ancak verilerle teyit istiyorlar. Barkin verilerin hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek daha temkinli bir duruş sergiliyor. Politikanın şu anki risklere karşı “iyi konumlandığını” söyleyerek aceleci bir faiz indirimi sinyali vermiyor. Collins daha doğrudan bir ifadeyle, faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde kalacağını ve politikanın “sabırlı ve ölçülü” olması gerektiğini vurguluyor. İlginç olan, Collins’in mevcut politikanın sadece “hafif kısıtlayıcı” olduğunu düşünmesi; bu da faiz indirimlerinin yakın zamanda başlamayabileceğine dair güçlü bir işaret.

Yani sonuç olarak enflasyon verilerinde ikna edici bir düşüş serisi görmeden düğmeye basmayacaklar. Son verilerin ardından 17 Haziran yani önümüzdeki üçüncü toplantıda bile indirim garanti değil. Warsh’ın nasıl bir strateji izleyeceği ve üyeleri ikna edeceği belirsiz ancak istihdam güçlü kalırken enflasyon ağırdan almaya devam ederse yılın ilk indirimi 29 Temmuz toplantısında olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: 24 Şubat ABD Verileri Açıklandı

Dijital Euro Dönemi Başlıyor: Finans Dünyasında Dönüşüm Kapıda

Son Dakika: Trump’ın “Aklınızdan Bile Geçirmeyin” Tehdidiyle Düşen Bitcoin (BTC)

Sıcak Gelişme: Fed’den Waller ve Mart Ayı Faiz Kararı

Son Dakika: Trump’ın 23 Şubat Açıklamaları (Tarifeler, Çin ve Mahkeme)

Son Dakika: ABD Başkanı Trump Tarife İptal Kararıyla İlgili Konuşuyor

36 Gündür Satıyorlar ve Kripto Paraları İyi Şeyler Beklemiyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bağımsız Bitcoin Madencisi Kısa Süreli Kiralık Hash Gücüyle Yüksek Ödül Kazandı
Bir Sonraki Yazı Michael Saylor, Bitcoin 2026 Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Açıklandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Michael Saylor, Bitcoin 2026 Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Açıklandı
Kripto Para
Bağımsız Bitcoin Madencisi Kısa Süreli Kiralık Hash Gücüyle Yüksek Ödül Kazandı
Madencilik
Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Şubat Sonu Tahminleri
RIPPLE (XRP) Solana (SOL)
Kripto Kahininin 24 Şubat Açıklamaları, Şimdi Ne Olacak?
Kripto Para
Hashgraph Group’tan Avrupa’nın Dijital Ürün Pasaportu Kurallarına Uyum İçin TrackTrace Hamlesi
Kripto Para Hukuku
Lost your password?