Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları Devam Ediyor, Mart, Haziran Ayında İndirim Var Mı?

Geçen çeyrekte kripto paralar için en iyi gelişme istihdamdaki daralmanın faiz indirimlerini zorunlu kılmasıydı. Ancak Ocak ve Şubat ayında gelen raporlar son çeyrekteki daralmayı tersine çevirdi ve devasa revizelere rağmen Fed’in önümüzdeki toplantıda indirim yapma ihtimali oldukça zayıfladı. Şimdi Fed üyeleri açıklamaları yapıyor, peki neler söylüyorlar?

Fed Açıklamaları

Demokratlar bugün Binance borsasının İran ile bağlantılı kuruluşlara 1,7 milyar dolarlık akışa izin vermesiyle ilgili konuştu. Bugünler gündem İran ve konunun yine dönüp dolaşıp kriptoya gelmesi kötü. Yazı hazırlandığı sırada ABD’li Senatör ve Temsilcilere İran ile ilgili istihbarat bilgilendirmesi yapılıyor. 05:00’da Trump’ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Collins ve Barkin açıklamalar yapıyor. Collins’in açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Son istihdam verileri umut verici. Kırılganlık ortamında istihdam piyasasında daha fazla istikrar olabilir. İstihdam piyasası geçen yıl zayıfladı ancak çökmedi. İstihdam artışındaki düşüş, verimlilik ve belirsizliği yansıtıyor olabilir. Daha fazla güven arayışıyla enflasyonun düşüşü yeniden başladı. Temel görüş, enflasyonun bu yılın ilerleyen dönemlerinde düşmesi gerektiği yönünde. Bana göre para politikası sabırlı ve ölçülü olmalı. Fed’in politikası hafif kısıtlayıcı ve nötr olmaya yakın olabilir. Mevcut faiz oranlarını bir süre daha korumamız oldukça muhtemel. Son gümrük vergisi haberleri görünümü çok fazla değiştirmedi. Gümrük vergisi kararı, potansiyel enflasyonun biraz daha devam etmesine neden oluyor. Genel olarak işsizlik oranı düşük.”

Barkin’in açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“İş piyasasının gevşediği açıkça görülüyor. İşgücü arzında neler olup bittiğini ölçmek zor. Enflasyon verileri sürekli olarak hedefin üzerinde seyrediyor. Firmalar fiyatlandırma güçlerinin çok sınırlı olduğunu söylüyor. Ekonomi genelinde enflasyonun düştüğünü görüyorsunuz, ancak verilerde daha fazla teyit istiyor. Para politikası şu anda riskler için iyi konumda. Son gümrük vergisi hamlelerinin enflasyon dinamiklerini çok fazla etkilemeyeceğini tahmin ediyorum. Temel dinamikler tüketici sektörünü destekliyor. Tüm yatırımlardaki gerilemenin ekonomiye ne gibi etkileri olacağı konusunda endişeliyim. Verimlilik artışı sadece yapay zekadan kaynaklanmıyor.”

Güncel beklenti en az 2 toplantıda daha indirim olmayacağı yönünde. Her iki başkan da enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu konusunda hemfikir, ancak verilerle teyit istiyorlar. Barkin verilerin hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek daha temkinli bir duruş sergiliyor. Politikanın şu anki risklere karşı “iyi konumlandığını” söyleyerek aceleci bir faiz indirimi sinyali vermiyor. Collins daha doğrudan bir ifadeyle, faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde kalacağını ve politikanın “sabırlı ve ölçülü” olması gerektiğini vurguluyor. İlginç olan, Collins’in mevcut politikanın sadece “hafif kısıtlayıcı” olduğunu düşünmesi; bu da faiz indirimlerinin yakın zamanda başlamayabileceğine dair güçlü bir işaret.

Yani sonuç olarak enflasyon verilerinde ikna edici bir düşüş serisi görmeden düğmeye basmayacaklar. Son verilerin ardından 17 Haziran yani önümüzdeki üçüncü toplantıda bile indirim garanti değil. Warsh’ın nasıl bir strateji izleyeceği ve üyeleri ikna edeceği belirsiz ancak istihdam güçlü kalırken enflasyon ağırdan almaya devam ederse yılın ilk indirimi 29 Temmuz toplantısında olabilir.